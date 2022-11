No es la primera vez que la gestión del intendente Martín Randazzo al frente del municipio de General La Madrid es blanco de críticas: en otras ocasiones te contábamos que el jefe comunal fue acusado de “abuso de poder”, por ejemplo, o que la rendición de cuentas municipal generaba dudas.

En este caso, el reproche es por la negativa del oficialismo a permitir una auditoría en el hospital municipal, pedida por el Frente de Todos (FdT) a partir de inquietudes de los vecinos, dijo a GRUPOLAPROVINCIA.COM el concejal Gastón Escudero.

MIRÁ TAMBIÉN Avanzan las obras en la Planta Patagonia de Bahía Blanca

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221108 Gastón Escudero

–¿Qué balance puede hacer de la gestión de Martín Randazzo al frente del Ejecutivo municipal?

Randazzo viene de 2015. Asumió el poder con la alianza Cambiemos. Ha logrado tener una gestión, si se quiere, un poco camaleónica, y llevarse bien con la gestión de Axel Kicillof. Hoy por hoy, en general, la mayoría de los proyectos y obras que se mueven son impulsados por la provincia de Buenos Aires. Realmente el gobernador tiene una impronta muy fuerte en la cantidad de políticas que implementa y que obviamente llegan a nuestro pueblo y se notan. Hubo un cambio impresionante en cuanto a obras, en cuanto a gestión, entre el período de 2015 a 2019 y de 2019 hasta acá. Es notorio realmente. Desde obras públicas, como la construcción de la Casa de la Provincia, infraestructura municipal, todo eso ha hecho que sean una especie de dos gestiones diferentes, y la verdad es que en gran manera está impulsado por la gestión de Axel.

Y después, en cuanto a los problemas, notamos en la campaña del año pasado un déficit habitacional gravísimo. Y lo que genera el déficit también, ¿no? Gente que no tiene dónde vivir, pero también el aumento de los alquileres, por ejemplo, porque la demanda es grandísima y la oferta se vuelve escasa, entonces aumentan los alquileres y generan problemas realmente grandes en la sociedad y en las personas que necesitan un lugar para vivir. Por suerte, se han ejecutado en La Madrid más de 100 Procrear, entonces eso alivió mucho. Imaginate que para una población de 10.000 habitantes, 100 Procrear es un montón. También está el plan Familia Propietaria, que ha permitido a muchas personas la escrituración de lotes para poder construir. El déficit habitacional sigue siendo uno de los problemas más grandes en la gestión de Randazzo, pero (inaudible) en base a programas nacionales y provinciales.

–Usted señala que la ciudad avanzó mucho gracias a las gestiones y los fondos nacionales y provinciales. ¿Esto lo reconoce Randazzo o toma estas obras para hacer marketing y no hace público que estos fondos que llegan son de Nación y Provincia?

En general, el Procrear se maneja con los beneficiarios directamente. Creo que es una de las políticas públicas más eficientes que tiene nuestro país. Ha funcionado tanto en la gestión de Cristina como actualmente. Pero no, en general no. Y lo que hacen muchas veces es tratar de cambiar los logos o disfrazar un poco la política para que parezca un poco más local.

Gastón Escudero.

–¿Y cuáles son otras cuestiones que preocupan a los vecinos? Pienso, por ejemplo, en la salud. ¿Cómo está el sistema sanitario a nivel local?

Al bloque llegaron muchas inquietudes hace unos meses de personas que estaban realmente preocupadas por cosas que estaban sucediendo en la salud local. Fue cuando estábamos tratando la rendición de cuentas, y vimos que el municipio gasta el porcentaje más grande de su dinero en ese espacio. Lo que invierte en salud es muchísimo: alrededor del 40% del presupuesto. Y el ingreso para obras sociales es realmente escaso, de menos del 5%. Entonces era escandaloso: ¿cómo se está yendo tanto dinero ahí y se está recuperando tan poco de obra social? Sumado a esto, las inquietudes de los vecinos, que realmente nos pusieron en alerta, y fue ahí que presentamos desde el Concejo Deliberante un pedido de auditoría integral del sistema de salud, con la idea de ver qué era lo que estaba sucediendo. Yo vengo de trabajar en el Ministerio de Salud, y en la mayoría de los espacios con diferentes áreas que trabajan con mucho presupuesto, lo que tienen es un área dedicada exclusivamente al mejoramiento de la calidad, que hace auditorías permanentes. Y la verdad es que nos llamó la atención que se opusieran a la auditoría. La idea era ver cómo funcionaba, todos los procedimientos que se hacen desde que una persona entra al hospital hasta que se va, y mejorar la calidad de las prestaciones. Se opusieron, y es una pena realmente, porque se podría haber mejorado mucho el sistema de salud, y se podrían haber identificado fallas para mejorar. Lo tomaron como algo agresivo, y no tenía nada que ver con eso, sino con poder brindarle a la gente un servicio que merece.

–¿Por qué considera usted que el Ejecutivo local se manifestó en contra de esta auditoría?

No había voluntad de hacerla. Se tomó como una cuestión muy política, si se quiere. Pero en realidad las quejas llegaron al municipio, incluso se publicaron en redes sociales. Uno, como concejal, tiene el rol de ver eso, y obviamente no puede mirar para el costado. Hay que llevarlas al Concejo, plasmarlas en un proyecto y presentarlas. Eso es lo que hicimos. Es un tema que me sigue preocupando en lo personal, y que en el bloque también lo hablamos. No quiero especificar las cuestiones que denunciaba la gente, pero entiendo que se siguen realizando. Entonces sigue la preocupación, y seguramente en un tiempo volvamos a presentar algún proyecto en relación a eso.

–¿Cuestiones como falta de insumos, falta de personal...?

No, el recurso humano del hospital es muy bueno, realmente los trabajadores son excelentes, y en cuanto a insumos también está muy bien equipado. Son algunas prácticas que a la gente no le cerraban, entonces quisimos ver qué pasaba. Por eso queremos hacer una auditoría integral, no sólo desde lo contable sino también desde lo que es la gestión de calidad de un establecimiento. No pudimos; seguramente lo intentaremos el año que viene.

–¿Cómo se prepara el Frente de Todos a nivel local, pensando ya en los comicios del próximo año?

El Frente de Todos, como bien lo dice el nombre, es un frente. Hoy estamos en un contexto en el que la sociedad de masas de los años anteriores ya no existe más: existe una sociedad fragmentada. Y los partidos políticos tienden a armar frentes, porque se necesita de ese aglutinamiento, de esa sumatoria, de esa imagen colectiva para poder incluir más representatividad. El Frente de Todos es un colectivo, representa diferentes líneas políticas, al igual que también la alianza Juntos. A eso tiende la política actualmente. En ese sentido estamos trabajando para el año que viene y, obviamente, con mucha discusión, mucho intercambio de ideas, para ver cuál es la mejor alternativa para hacer una propuesta superadora en este 2023. Y en eso estamos: es lo que se llama la rosca.