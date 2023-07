Ya hace algunos meses que GRUPOLAPROVINCIA.COM te viene informando sobre las críticas que se le hacen al intendente de Lobos, Jorge Etcheverry, a causa de las falencias que se le señalan a su gestión al frente del municipio. Por ejemplo, se le cuestiona su inacción frente a la inseguridad y el “abandono total” en cuanto a obras, especialmente frente al problema de la falta de viviendas.

Martín Carriquiry, exconcejal y actual titular local del PAMI (Programa de Atención Médica Integral; formalmente Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Inssjyp), dialogó con nosotros para analizar la situación del distrito.

MIRÁ TAMBIÉN Conectar Igualdad Bonaerense en La Matanza

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230711 Martín Carriquiry

–¿Con qué expectativas encara este nuevo desafío en su carrera política?

Es una nueva responsabilidad que hemos asumido en conjunto. Una responsabilidad que fue consensuada con cada uno de los que integran hoy UxP, y que tiene que ver con una idea transformadora, concretamente de nuestra ciudad. Una ciudad que resulta expulsiva, que no brinda las oportunidades de desarrollo de cada uno de los lobenses. Es en esa idea que, a través de un proyecto que comenzamos en el año 2017, con un equipo de profesionales, con compañeras y compañeros, empezamos a elaborar una plataforma de gobierno, que es lo que hoy ponemos a consideración de los vecinos.

–Una plataforma que pretende implementar cincuenta acciones de gobierno. Si pudiera destacar las más importantes, ¿cuáles serían?

Hoy es una plataforma de cincuenta propuestas, que resumen los 150 proyectos que la integran. Entre los temas más urgentes que hoy tiene nuestra comunidad están el déficit habitacional; la necesidad también de trabajar articuladamente cada una de las áreas del municipio para contener algunas cuestiones de inseguridad que hoy se vienen sucediendo en Lobos; la necesidad de recuperar el recurso natural más importante que tenemos los lobenses, que es la laguna, y trabajar (esta también es una de las propuestas y premisas de cómo va a ser el gobierno municipal si a partir del 10 de diciembre nos toca gobernar) como un municipio de puertas abiertas. Un municipio que sea capaz de integrar a cada uno de los espacios, a cada una de las instituciones y a vecinos dentro de un Ejecutivo municipal. Eso va a permitir garantizar representatividad y también pensar en un Lobos que no solo resuelva los problemas actuales, sino también que se construya a través del consenso cuál es el perfil de ciudad que queremos, hacia dónde vamos.

Creo que tal vez en esas cuatro propuestas se pueda resumir, sumado a salud, donde venimos haciendo un gran trabajo, un gran proyecto. Creo que serían las cuestiones más concretas.

Martín Carriquiry junto a Axel Kicillof y Verónica Magario.

Y el proyecto universitario. Eso también lo pondría como uno de los temas más importantes. Que no solo es un proyecto, sino que también en mi caso es casi una obligación, un compromiso que asumo de devolverles a la ciudad y a los jóvenes las oportunidades que he tenido de acceder a la universidad. Vengo de una familia de trabajadores; soy el primer profesional de esa familia. Así que tengo esa obligación de poder brindarles a ellos, a los jóvenes, esa posibilidad.

–Martín, si usted pudiera definir, de acuerdo a su experiencia política, pero también como vecino de la ciudad, la gestión de Jorge Etcheverry al frente del municipio, ¿cómo la definiría?

Nosotros definimos la gestión de Jorge como un gobierno de no gestión, concretamente.

–¿Por qué motivo?

Porque es un gobierno que no ha podido transformar en absoluto ninguno de los aspectos esenciales de la ciudad. Llámese educación, llámese salud, obras necesarias para el desarrollo, obras relacionadas también con la salud, como puede ser la extensión de red de agua potable, de cloacas. Hoy nuestra ciudad cuenta con un 35, 36% de hogares que cuentan con ese servicio. No ha establecido un modelo de ciudad en la cual tengamos un perfil de hacia dónde queremos ir y cómo desarrollarnos. No se ha trabajado en lo que tiene que ver con producción; de hecho, estuvo por mucho tiempo acéfala la Secretaría de Producción. Es un gobierno que no ha podido solucionar el déficit habitacional, sino que lo ha incrementado: hoy ya hay más de 3000 familias que no cuentan con la posibilidad de acceder a su vivienda, y en ocho años de gestión no se ha hecho una sola vivienda en nuestra ciudad. Así que creo que la mejor forma de definirlo es como un gobierno de no gestión.

–Usted manifiesta esta necesidad de que sea un gobierno de puertas abiertas. Si ustedes llegan al Ejecutivo, así será, al menos. ¿En la actualidad esto no sucede? ¿No es un gobierno abierto al diálogo el de Etcheverry?

Nunca pudimos encontrar los canales, no solo nosotros, sino también quienes originariamente conformaron el espacio de Juntos. Es un gobierno que no permite trabajar en conjunto la posibilidad de construir esos consensos tan necesarios. Nosotros lo habíamos logrado. Mientras me tocó presidir por seis años el bloque de concejales del Frente de Todos (FdT), habíamos logrado encontrar esos consensos con los distintos espacios, con la sanción de ordenanzas que también apuntaban a un desarrollo de la ciudad, en la construcción del diálogo, e incluso en algunas ocasiones en esta cuestión de pandemia, poniendo cordura el Concejo Deliberante a situaciones que terminaban siendo absurdas. Y nunca se abrieron las puertas del municipio, ni hacia los vecinos ni a quienes integramos hasta ahora la oposición.