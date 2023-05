Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230515 Marina Justo

–¿Cómo encara este nuevo desafío en su carrera política?

Vos bien lo has dicho: un nuevo desafío, en los tantos que uno ha tenido en la vida. Porque yo hace más de veinticinco años que estoy en gestión pública. Toda mi carrera en lo público fue en la escuela agraria de General Villegas en los últimos años y en el mientras tanto trabajé siempre en gestión pública, lo cual no es una cosa menor, ¿no?

La verdad que es un desafío increíble y lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. En realidad esto es una construcción: nada se decide de un día para el otro. Es algo que uno empieza a transitar cuando el intendente me convoca para trabajar, ya en su segundo mandato, porque en el primer mandato también estuve en un breve paso en la Secretaría de Producción, y luego ingreso nuevamente, cuando él es reelecto, en la Secretaría de Producción, y al poco tiempo comienzo a trabajar en la Jefatura de Gabinete.

Por supuesto que la adrenalina que te genera una tarea así, en la cual tener una visión muy amplia de lo que es un municipio, de lo que es la gestión, de los desafíos que se te presentan día a día, más allá de lo penoso que fue la pandemia, que también hizo que uno desarrollara otro tipo de capacidades, que tuviera otra mirada de lo que sucede, y bueno, llega el momento, hace más de un año, en el cual empezamos a trabajar, y llega el punto en que hay que tomar una determinación. Es una determinación que no se toma en soledad, por supuesto: tiene charlas familiares, charlas de grupo, de equipo, de gente que te acompaña, otra gente que tiene dudas y que después, cuando ve la impronta que uno tiene, que uno le da, despojado de todo negocio de lo político, sino simplemente con la visión de poder gobernar, ¿no?, y poder poner la impronta y poder generar los cambios y todo lo que se necesite para estar cada día mejor.

Así que esa fue una de las decisiones que hemos tomado, y que he tomado particularmente, de asumir esa responsabilidad, de la mano de Patricia Bullrich, por supuesto, porque compartimos y comparto todo el lineamiento y principalmente esto, ¿no?, que hay que poner impronta, hay que poner esto de la transparencia, de tomar las decisiones que hay que tomar, de no tener miedo, y de ser empáticos y de consensuar, pero poner la impronta para poder ir para adelante. Y el coraje, como dice Patricia.

Así que ese fue el pilar que motivó a tomar esta determinación. Y, por supuesto, un equipo que me rodea.

–¿Qué ejes o lineamientos fundamentales de la gestión de Eduardo Campana puede destacar?

Mirá, nosotros trabajamos en ordenar, en el ordenamiento fundamentalmente. Porque encontramos un municipio sumamente desordenado, donde no existían, en muchos aspectos, protocolos o circuitos verdaderos para que la ciudadanía pueda tener la certeza de que lo que está haciendo es. Por ejemplo, en lo que es el ordenamiento territorial. Es algo que nos está llevando mucho trabajo, mucho tiempo. Hay cuestiones que no dependen del municipio, como ser los relevamientos que realiza el Instituto de la Vivienda, como para ir a algo muy puntual. Pero fundamentalmente, si no tenemos un plan y un ordenamiento, no podemos hablar de desarrollo.

Así que eso es fundamentalmente lo que hemos hecho, más allá de todo lo que es obras de infraestructura de base, como la obra del gas natural, que es algo increíble, impresionante para Villegas. Gas, agua y cloacas, que creo que hoy estar hablando de eso es algo importantísimo para el partido de General Villegas. Porque tradicionalmente veníamos con una costumbre de, si me permitís algo un poco chabacano, los espejitos de colores que venían de otras gestiones, que decían “Ay, mirá, lo que hacen no se ve”.

Probablemente no se vea. Porque lo que nosotros hacemos siempre queda por debajo de la tierra o queda en un circuito administrativo, donde queremos estar a derecho. De hecho, nosotros somos el tercer municipio en transparencia, lo cual nos enorgullece, más allá de que nosotros sabemos que esto es así, que no tenemos que estar demostrándole a nadie que somos transparentes, pero de hecho, si se publica y está avalado por un órgano que lo regula, es mucho más importante. Así que seguimos trabajando en esa línea y haciendo los ajustes necesarios.

A través de esta ventaja/desventaja de estar dentro de la gestión, nosotros sabemos qué es lo que no queremos, sabemos las cosas que tenemos que reformular o readecuar para llegar siempre al objetivo final, que es poder cumplir con los objetivos que tiene este estilo de gestión.