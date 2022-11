No es la primera vez que a Javier Gastón, el intendente de Chascomús, se le señalan falencias en la forma en que gobierna el municipio. En otras ocasiones GRUPOLAPROVINCIA.COM te contaba cómo fueron rechazadas sucesivas rendiciones de cuentas del Ejecutivo y cuánto preocupan a los vecinos las entraderas y otros delitos.

Mariela Alfonsín, presidenta del bloque radical en el Concejo Deliberante chascomunense, apuntó esta vez al empobrecimiento de los salarios municipales, a las falencias del servicio del hospital local y a la falta de edificación de viviendas como algunas de los principales deudas del jefe comunal con la ciudadanía.

–En una nota pasada con este medio usted alertó sobre el crecimiento delictivo en el distrito. ¿Sigue siendo la inseguridad un problema que preocupa a los vecinos?

Sí, sigue siendo un problema. Hay avances sobre el tema: se incorporaron más patrulleros, ahora se incorporaron motos. Estamos con un problema de falta de efectivos para cubrir un poco más la zona, pero, como en todos lados, el tema de la inseguridad sigue siendo una preocupación de todos los vecinos.

–¿Qué otras preocupaciones le manifiestan los vecinos cuando usted recorre la ciudad?

Uno de los problemas que están surgiendo es el tema de la salud. Chascomús tiene la clínica que cerró en la época de la pandemia y quedó como único efector de salud el hospital. Y el hospital está teniendo grandes inconvenientes para tratar a la población. El salario municipal ha perdido muchísimo poder adquisitivo, no solamente por la inflación normal de los años sino porque en 2020 perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo al no tener aumento en todo el año. De ahí en más hubo aumentos, pero no alcanzaron nunca a cubrir la pérdida de ese año.

–También recuerdo que usted señalaba que muchos médicos han abandonado la ciudad y tuvieron que traer gente de afuera a la que le pagan sueldos más bajos que los que se pagan en otros lugares.

Ahora creo que se están pagando sueldos mejores porque se necesitan profesionales. Pero igual el problema sigue estando. Hay médicos que se fueron del hospital y la gente se queja mucho de la situación, de la cantidad de horas de espera y de la atención en general.

–¿Cuáles son los barrios más postergados?

Los vecinos en general se quejan de la no presencia del Estado en los barrios: Iporá, La Noria Chica, Gallo Blanco... En el barrio San Luis se ha hecho un programa de veredas, que es un avance importante, y han incorporado luces LED, y ahí los vecinos están más conformes, a pesar de que hubo inconvenientes con las veredas, que tapan salidas de autos y demás, pero todo fue solucionado. Pero, básicamente, el estado de las calles, las cloacas. Es un tema que preocupa mucho el del agua potable. Y también las condiciones de accesibilidad.

–Si tuviera que calificar en dos palabras la gestión de Javier Gastón, ¿cuáles serían?

Como toda gestión, tiene sus bemoles y sus logros. Entre los logros diría que la ciudad está medianamente prolija. Al vecino de Chascomús le gusta mucho la parte cultural y demás; en eso es una muy buena gestión. Ahora, en lo que hace al salario municipal, al mantenimiento de las murallas, a la parte de turismo, deja bastante que desear. Si bien está prolijo, hay varias cosas que no se tienen en cuenta. La salud: los sueldos, la cantidad de empleados. La gestión recibió la Municipalidad con 1600 empleados y hoy tiene 2100, con lo cual deja un presupuesto bastante complicado. El tema viviendas: no se ha edificado una sola vivienda en los siete años que tiene de gestión. El tema de la vivienda es un tema muy acuciante para los chascomunenses: hay pocas viviendas en alquiler, como pasa en todos lados, porque los valores de los alquileres son altos para el poder adquisitivo pero son bajos para el que alquila, porque después se rompe algo y tienen que salir a arreglar o a comprar un calefón o un termotanque y sale tres alquileres. La verdad es que es un tema muy acuciante y no se ha logrado solucionar