Las denuncias y críticas hacia la gestión de Mariel Fernández, que gobierna el municipio de Moreno, son una constante. Desde aquí te contábamos, por ejemplo, del escándalo por la denuncia de entrega de comida podrida a comedores escolares, de la presentación judicial por supuestos negociados con cooperativas presentada por el diputado Luciano Bugallo y de la controversia por el cierre de la Escuela Politécnica, entre otras cosas.

Para la precandidata a intendenta por Juntos, Gisele Agostinelli, los problemas centrales que aquejan a los vecinos son la inseguridad y las deficiencias en el servicio de salud. “Se sienten abandonados”, dijo la referente en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM.

Escuchá la entrevista:

–Me gustaría conocer cómo está hoy, según su perspectiva, no solamente como dirigente política, sino como vecina, la situación de Moreno. ¿Cómo viven hoy los vecinos en la ciudad?

La verdad que es muy grave cómo está Moreno. Y es grave porque el vecino se siente abandonado, siente que los políticos han perdido la cercanía. Y cuando los políticos pierden la cercanía, el Estado también pierde esa cercanía. Entonces, viven como pueden, tratando de solucionar ellos mismos los problemas.

Quizás lo más importante es que cuando vos hablás con los vecinos, cuando los escuchás, hay algo que es una problemática que es la que reina en todos los barrios, que es la inseguridad. Y ahí se hace mucho más complicado todavía, porque vos podés poner una lamparita, vos podés tapar un pozo, pero no podés, más allá de lo elemental de poner una cámara, de poner una alarma vecinal y demás, hay decisiones que tienen que ser tomadas desde el Estado. Y eso es lo que hoy no está sucediendo. Entonces, ese miedo que la gente siente de salir a la calle, de circular a determinados horarios, encerrarse o prepararse para cuando la vienen a robar... Sin ir más lejos, una comerciante me contaba: “Yo tengo una plata separada para cuando me vienen a robar”. Y eso no puede suceder.

–Desde el espacio que usted encabeza a nivel local, ¿cuál es la propuesta para frenar, de alguna manera, esta situación?

Primero es hacernos cargo del problema. Hoy sucede que no se hacen cargo. Si bien la ley establece que depende de la Provincia, y por eso tenemos la Policía bonaerense, nosotros estamos convencidos de que el gobernador está muy lejos, está en La Plata. Y quien debe atender los problemas que tiene el vecino es quien gobierna localmente, en este caso el intendente. Por lo cual nosotros creemos que al llegar a la gestión nos tenemos que hacer cargo de ese problema y administrar los recursos municipales en pos de generar un orden que permita no sólo tener los recursos que necesita el vecino, como ser iluminación, como ser accesibilidad, sino también los recursos necesarios para combatir la delincuencia.

Nosotros creemos en la seguridad no como atrapar al ladrón, sino como la seguridad de la prevención. Nosotros no queremos llegar al delito. Y para eso vamos a crear la Policía municipal, para eso vamos a invertir en tecnología, vamos a generar el anillo digital. Hoy Moreno tiene solamente una lectora de patentes y ni siquiera está en los ingresos al municipio. Vamos a invertir en capacitación, no sólo de la Policía municipal, sino también de todos aquellos que pertenecen a la Secretaría de Seguridad, al área de monitoreo. Vamos a invertir en cámaras, vamos a invertir en construir centros de operaciones logísticas que les hagan mantenimiento a las patrullas para que las fuerzas puedan tener los elementos necesarios.

Gisele Agostinelli.

Hoy la realidad es que la intendenta de Moreno inaugura o hace publicidad de que consigue

muchas patrullas que manda la Provincia, pero la realidad es que al mes están todas rotas y descuidadas y hoy tenemos un cementerio de patrullas municipales. Eso es lo que no nos puede suceder. Hay que invertir. Hoy solamente se invierte el 4% del presupuesto y un área como (la Secretaría) Privada se lleva el 3% del presupuesto: un área como Privada, que se dedica a la política, que se dedica al marketing político, mientras la problemática de los vecinos se lleva casi lo mismo.

–Cuando recorre los barrios de la ciudad, más allá del problema de la inseguridad, ¿con qué otros reclamos frecuentes se encuentra por parte de los vecinos?

El otro tema que es muy fuerte es la salud. La realidad es que cuando caminás y escuchás al vecino, te das cuenta que la problemática es similar en casi todos los barrios. Nosotros tenemos un hospital provincial donde para conseguir un turno tenés que ir a las tres de la mañana, y roguemos que no sea un turno para un médico pediatra cuando tenés un nene enfermo, porque tenés que ir a las tres de la mañana con el nene porque si no, el turno no te lo dan.

Eso es lo que no nos puede estar sucediendo. Las salitas o los centros de primera atención tienen que funcionar. Hoy se han cerrado. Se han abierto algunas que quedaron de la sesión anterior, pero sin los médicos. No hay médicos pediatras. Los médicos clínicos empiezan a hacer de médicos pediatras. Empiezan a hacer derivaciones. No hay ginecólogos. Todo eso se tiene que resolver. En vez de invertir en artistas, como se ha gastado en Moreno, que fueron fortunas, bueno, que esa plata vaya destinada a pagar buenos salarios de médicos para que las salitas tengan a los profesionales. Pero también hay que acompañarlas con elementos. Cuando vos recorrés las salitas, el propio personal te dice: “Nosotros no tenemos guantes ni gasas. Si viene un nene que se lastima, lo tenemos que derivar al hospital.” Eso es lo que no nos podemos permitir.

–Es un panorama muy duro el que usted está relatando. Si usted pudiera definir en una o dos palabras la gestión de Mariel Fernández en el municipio, ¿cuáles serían?

Es la construcción de un relato. Lo lamentable es que lo construyeron tanto que se lo creyeron. Hoy vos encontrás un eslogan que dice “Nunca se hizo tanto”, pero la realidad es que cuando vas a los barrios no es lo que se percibe. Y la verdad que han construido un relato hasta en las cosas más elementales: en la educación, en la salud, en las propuestas para el comerciante, para el que emprende, para el que trabaja. No hay otra definición más que, justamente, ponerle fin a la mentira.