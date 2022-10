GLP viene informándote sobre el conflicto generado por la decisión de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, de cerrar la Escuela Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno (ESPUNM) para convertir el edificio en la nueva sede del Consejo Escolar local. Te contamos que 144 chicos se quedarán sin clases y que la jefa comunal no da respuesta ante sus reclamos. El concejal Demián Martínez Naya lo consideraba un “capricho” y lo ligaba a otras actitudes de la intendenta.

Vanesa Bustos, madre de uno de los 144 de la ESPUNM, dialogó con nosotros y dijo que las familias van a seguir resistiendo a pesar del “desconcierto y angustia” que sienten ante la intransigencia de Fernández, que no se sentó a dialogar con ellos.

–Lamentablemente, cientos de familias continúan afectadas por los intereses cruzados entre la intendenta Mariel Fernández y la gestión universitaria. Ya llegando a noviembre, ¿han tenido alguna respuesta del municipio sobre los 144 alumnos que se quedarán a partir del año que viene sin lugar físico para estudiar?

No. No hemos tenido ninguna respuesta.

–¿Considera que la intendenta de Moreno está encaprichada en cerrar esta escuela?

La verdad es que en este momento sentimos un desconcierto total. Como no da respuestas, sí, lamentablemente siento eso.

–En las últimas semanas, en el Concejo Deliberante, el oficialismo ha cerrado filas y apuntó los cañones hacia la Universidad. ¿Ustedes estuvieron presentes en el último encuentro del Concejo donde se trató este tema?

Mi marido y yo estuvimos.

–¿Qué sensación les quedó?

Lo que siento es desconcierto y angustia. Porque se establece que es más conveniente trasladar el Consejo Escolar que abrir una escuela en la cual los chicos puedan tener una continuidad para su vida educativa. Si bien la Universidad nos ha presentado un plan de contingencia, muchos padres no estamos contentos. ¿Por qué no estamos contentos? Porque ese plan sería a partir de 2024, e implica cambiar totalmente los horarios. Los chicos de cuarto año se dividirían en dos turnos, y el turno tarde terminaría a las 21.30. Entonces hay que cuidarlos más, porque siguen siendo niños, nuestros niños. Y la verdad es que quisiéramos que se revierta el año que viene. Pero bueno, acá estamos.

–¿Ve difícil que haya una solución al tema?

Sí, lo veo difícil.

–Durante esta sesión del Concejo, el edil Martínez Naya, del PRO, sostuvo que la intendenta pasó de ser una representante popular a una defensora de las familias ricas del distrito. ¿Considera usted lo mismo, Vanesa?

Mirá, yo quisiera considerar que no, que no es así. No quisiera decir que lo único que le importa son las tierras. Pero las evidencias la acusan, lamentablemente. No puedo decir que está ciega de poder, pero lamentablemente, con lo que está sucediendo, ella sola se está adjudicando ese título.

–¿Esperaba otra cosa de Mariel Fernández, pensando que ella viene de un movimiento popular y social, como es el Movimiento Evita?

La verdad que sí, esperaba otra cosa. Todos sus posteos en redes son a favor de la educación. Quisiera que mis pensamientos fueran favorables hacia ella, pero lamentablemente en este momento no puede ser.

–¿Y por qué nunca pueden cerrar una mesa de diálogo entre los padres, la Universidad y la intendenta? Ella no se ha sentado a la mesa que se ha formado para debatir y encontrar una solución a este conflicto. ¿Por qué se niega a dialogar con ustedes?

Porque ella sostiene que las tierras le pertenecen al municipio.

–En términos generales, ¿cómo definiría usted al gobierno de Mariel Fernández en la ciudad?

Para unos pocos, no para todos.

–¿Hace diferencias?

Sí, lamentablemente sí.

–¿Qué mensaje les quisiera dejar, tanto a los alumnos como a la comunidad educativa de la Politécnica?

Que acá estamos las familias para luchar, para hacer frente a esta adversidad que nos estamos encontrando. Que no vamos a bajar los brazos. Que es triste tener que estar en esta situación de desconcierto y angustia, pero que vamos a salir adelante. Vamos a resistir.