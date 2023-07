De las críticas que se le vienen haciendo a Maximiliano Suescun, el intendente de Rauch, ya estás enterado, porque GRUPOLAPROVINCIA.COM te viene informando sobre cuestiones como los barrios sin servicios básicos, la falta de viviendas o sus conflictos con los trabajadores municipales.

Entrevistamos a María Lamarche, que es precandidata a intendenta del distrito por Unión por la Patria (UxP) y que tiene una visión crítica sobre la gestión de Suescun.

Escuchá la entrevista:

–Algo importante para el espacio Unión por la Patria (UxP) en la ciudad es que han logrado llegar al consenso con una lista de unidad que usted encabeza. ¿Qué la ha motivado a participar como candidata a jefa comunal en las próximas elecciones?

En realidad, yo soy una mujer de vocación política y siempre he estado, digamos, dentro, pero ocupando otros roles, fundamentalmente el rol de ser concejal. Y en esta oportunidad, una propuesta y un trabajo que nos hemos dado desde hace un tiempo para proponerle un proyecto de trabajo a la ciudadanía y que ese proyecto sea encabezado por mí. Ya había sido precandidata en el 2015; habíamos hecho muy buena elección. Y ahora el conjunto de los compañeros y las compañeras entendían que era importante volver a pensar en esa idea de una propuesta a la ciudadanía de la mano de una mujer, que eso también tiene sus implicancias.

Habíamos trabajado desde hace un tiempo en un esquema de lista donde de alguna forma pudiéramos dar respuesta a una demanda que se viene escuchando de la sociedad en general, que tenía que ver con esta cuestión de incorporar nuevas figuras. A veces los vecinos, las vecinas, dicen: “¡Uh, siempre son las mismas caras!”. La realidad es que a veces no es fácil sumar a referencias que por ahí están por fuera de la arena política. Y eso es un trabajo importante que nos dimos. Hemos logrado tener una lista totalmente renovada, con personas que tienen trayectoria y que han tenido una identificación política, pero que nunca han estado expuestas en lo que es una lista, con todo lo que eso implica y con toda una organización en función de esa dinámica política. Eso nos llevó más tiempo, también, porque cada una de esas personas eran convocadas nos pedían su tiempo para analizarlo, para poder intercambiar con su entorno y poder tomar una decisión. Pero realmente nos quedó una lista totalmente renovada, con personas con mucha juventud, por un lado, pero que a su vez son jóvenes que vienen con una trayectoria de trabajo en lo que ellos se desempeñan, en el ámbito de lo particular y demás. Eso lo que nos ha dado como resultado, que ha sido muy bueno, es que la sociedad en general ha aplaudido esta cuestión de que nos hayamos tomado ese tiempo y que hayamos logrado convencer también y seducir a esas personas que vienen a sumarse.

María Lamarche junto a Axel Kicillof.

Esto también queda en contrapunto con la lista que encabeza el intendente Suescun, que es una lista con gente que ya forma parte de su gabinete, con gente que ya desde hace muchos años está, digamos, en la arena política. Por eso nosotros nos tomamos ese trabajo. Nos llevó mucho más tiempo, pero creo que el resultado realmente ha sido muy aplaudido.

–De acuerdo a su experiencia política en la ciudad, como dirigente partidaria pero también social, ¿qué análisis hace de la gestión de Maximiliano Suescun al frente del municipio?

Nosotros lo que observamos es que en Rauch, una gestión que ya lleva dos mandatos, ocho años de estar al frente de la comuna, lo que se denota es fundamentalmente un desgaste en los equipos de trabajo, ¿no? Muchos funcionarios, funcionarias se han ido yendo y no han podido incorporar o generar esos reemplazos. De hecho, hay áreas que se generaron en un momento que después se fueron los funcionarios y no fueron reemplazados. Entonces es una falta de equipos de trabajo. Imaginate que varios de los que actualmente están en funciones ejecutivas ahora, supuestamente, salvo que sean candidaturas simbólicas, pasarían a formar parte del Concejo Deliberante. Eso es lo que nosotros nos planteamos: ¿con qué equipo y con qué estructura podría encabezar cuatro años más? Hay problemáticas que realmente que entendemos que hay que abordar.

Así como nosotros armamos un esquema de lista, también al mismo tiempo tenemos un esquema de equipos de trabajo, que le van a dar no solamente el trabajo técnico que se necesita en las áreas, sino también el contenido político que se necesita para pensar un proyecto de distrito que venga a dar respuestas a las problemáticas que en la cotidianidad nosotros vamos observando.

Una de las problemáticas más serias que tenemos es la cuestión habitacional, la falta de respuestas en cuanto a la cantidad de viviendas que se estarían necesitando, como también aquellas familias que, teniendo su casa, realmente no están en condiciones de habitabilidad y necesitan políticas activas que vengan a ayudarlas en lo que sería la parte de refacciones: completar viviendas, completar baños, viviendas sin revoques, por ejemplo, sin pisos. Nosotros en eso tenemos una propuesta muy concreta, que viene también en la línea de lo que han hecho el gobierno nacional y provincial, que es separar de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos el ámbito de lo que es vivienda y hábitat y generar la Secretaría de Vivienda y Hábitat, para tener un equipo de trabajo que esté dedicado a la resolución de estas problemáticas.

Además, todo lo que tiene que ver con la infraestructura urbana. Ayer, por ejemplo, una persona que tiene una vivienda que se hizo gracias al PROCREAR me dice: “Nosotros no podemos salir, no tenemos calle”. Es toda una subdivisión que se hace, que es un loteo público de tierras públicas, pero nunca le pusieron la infraestructura que tendría que estar antes incluso de la subdivisión. Y nosotros entonces decimos: necesitamos de un área que esté abocada a esa resolución. No solamente a la construcción de nuevas viviendas, porque tenemos un déficit de alrededor de quinientas familias que no tienen vivienda. Lo que observamos es que pasan los años y ese déficit no ha sido reducido. Te dicen: “No, porque entregamos treinta”. Es cierto, entregaron treinta viviendas, pero se habían anotado quinientas familias para esas treinta viviendas. Entonces, no se reduce ese indicador que es tan negativo, y necesitamos tener una política activa.

María Lamarche.

Nosotros en este momento trabajamos muy bien con el ministro (Agustín) Simone. Tenemos, por ejemplo, a 25 familias que en un loteo público tienen ya sus lotes, y no han podido iniciar los cimientos. Provincia se está comprometiendo a financiar la construcción de esas 25 viviendas, pero nos falta la pata fundamental, que es que el intendente eleve la documentación para armar el expediente. Y ahí hay 25 familias que podrían resolver porque tendrían actualmente la tierra que les fue adjudicada en un loteo público, pero no pueden avanzar con la construcción.

Bueno, nosotros vemos eso, que es que la falta de equipos de trabajo perjudica directamente a la comunidad, ¿no?

–Por el análisis que hace, María, me da la sensación de que es un gobierno local alejado de las necesidades de la población.

En este aspecto yo creo que tienen una mirada de entender que si ya se entregaron 22 viviendas, ya resolvimos 22 familias, ¿no? Lo cierto es que uno siempre tiene que estar mirando a todo lo que falta resolver. Y por otro lado, también, tener políticas activas. Yo he observado que hay otros distritos que, por ejemplo, han firmado convenio con la Subsecretaría de Hábitat, que está en Desarrollo de la Comunidad, donde el subsecretario (Rubén) Pascolini firma convenios con financiamiento provincial para lo que es el completamiento de viviendas: la ampliación, refacción, etc. Acá en Rauch de eso no se ha hablado en ningún momento, y yo creo que esa articulación que podemos tener, siendo del mismo signo político que el gobierno de la provincia, nos va a fortalecer, pero no solamente a nosotros en términos políticos, sino que va a fortalecer a la comunidad, con las respuestas que está necesitando, ¿no?

Nosotros no entendemos al municipio como una isla separada de la Nación y la Provincia. Ceemos que los municipios se van a poder desarrollar si contamos con gobiernos que nos habiliten ese desarrollo. Y para nosotros, en todo este tiempo, en estos cuatro años, la presencia del gobierno provincial, fundamentalmente, ha sido realmente determinante en la posibilidad de avanzar con muchas obras de asfalto, de infraestructura, de viviendas.