Si hay un intendente que ha sido blanco de críticas por su gestión al frente del municipio, es Ezequiel Galli, el jefe comunal de Olavarría. A lo largo del tiempo te fuimos contando sobre la escasez de obras a pesar de la buena recaudación, la controversia por la aparición de un concejal que actúa como proveedor de la Municipalidad, la crisis ambiental que provocan los desechos de la planta depuradora, la negativa a exhibir el expediente de una licitación, y más.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el exconcejal y referente del Frente de Todos (FdT) Marcelo Latorre

–De acuerdo a su experiencia parlamentaria a nivel local, ¿cómo puede analizar la gestión de Ezequiel Galli?

El intendente, en los últimos meses, ha estado gobernando con muchos caprichos, mucha soberbia. Estamos notando intolerancia también, sobre todo cuando no considera al Concejo Deliberante, se aprueban ordenanzas por mayoría y luego de quince días las está vetando. O bien, cuando los proyectos no salen de su partido, no los tiene en cuenta y después toma ese proyecto y lo transforma como propio. Que es realmente algo llamativo, porque ya tiene una experiencia de siete años, y es un intendente negador, como siempre decimos. En el caso del recital del Indio Solari, negó cualquier tipo de responsabilidad y siempre apuntó hacia otra persona, en ese caso los organizadores.

Ahora, lo que estamos viendo es que se realizó la venta de una calle a la fábrica Cemento Avellaneda, por un millón y medio de dólares, y no está entregando ningún tipo de papeles, ni qué se va a hacer con el dinero. Se está buscando la manera de ver cómo se puede repartir ese dinero en obras que él prometió para la localidad de Sierras Bayas, pero todavía no aparece ningún tipo de papeles. Lo mismo ha pasado con un barrio de veinte viviendas que se suspendió, hace más de dos años, por falta de materiales, una incorrecta metodología en la construcción, y vos fijate que el barrio está sin terminar. Y ahora estamos con un problema mucho mayor, porque quieren renovar el pliego del sistema de recolección de basura, y hoy por hoy estamos pagando 163 millones a la empresa, 119 millones a un proyecto multinacional que se está haciendo y no podemos adquirir un compromiso, porque esto es por diez años y quizás el año que viene tengamos un nuevo intendente.

Otro problema es que no se está fiscalizando el impuesto a la piedra. Olavarría tiene un privilegio de tener el 3% del total del presupuesto que es el impuesto a la piedra. Este año se proyecta que entren 2250 millones de pesos por el impuesto a la piedra y Galli no está fiscalizando lo que está entrando, cuando sabemos positivamente que tenemos una producción récord de cemento este año. Entonces, quiere decir que acá está faltando, porque se recaudarían más de 2500 millones, y falta una fiscalización.

