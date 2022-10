Los problemas en el área de salud en el municipio bonaerense de Mar Chiquita no son nuevos. Ya en abril, Grupo La Provincia te informaba sobre la escasez de profesionales y la preocupación que esto generaba entre los vecinos. Lejos de resolverse, la situación sigue siendo grave y, ahora, ya hay que lamentar víctimas: dos personas murieron por falta de médicos.

En diálogo con este medio, el concejal Julio Ruggiero, del PRO, atribuyó la escasez de médicos a los magros sueldos que paga el municipio y dijo que el intendente Jorge Paredi “nunca dio la cara” frente a este problema.

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221021 Julio Ruggiero

–¿Cómo analiza la gestión de Jorge Paredi en la ciudad, teniendo en cuenta que ya va por su cuarto mandato? ¿Qué balance hace de estos años de gestión?

MIRÁ TAMBIÉN Bahía Blanca: finalizó la instalación de luminarias LED en el barrio Millamapu

Paredi ya viene con una trayectoria de doce años. Hoy hay una problemática muy grande, que se denunció el año pasado, cuando se hizo el presupuesto 2022, donde se vio una diferencia enorme en las partidas presupuestarias de cada área. Era sabido que se iba a notar. Hoy hay una falencia en salud en toda la localidad. Ya murieron dos personas: un turista, el fin de semana largo del 14 de agosto, que recurrió a un CAPS de Mar de Cobos y se encontró con que no había médico; y el otro día, una chica de la localidad de Viboratá, con un problema respiratorio que tenía hacía un mes, que también llegó a una guardia y no había médico. Una chica muy joven, que dejó a una hija de dos años. Eso repercutió mucho en todas las localidades.

Nosotros hemos trabajado, como oposición, haciendo proyectos de emergencia sanitaria, de emergencia pediátrica, pero tuvimos muy poca respuesta. La verdad es que nos preocupa mucho. Hoy estamos preparando una nota para el gobernador (Axel) Kicillof, para que tenga conocimiento de lo que está pasando acá en salud.

–Con respecto a estas lamentables situaciones que han ocurrido, el intendente Paredi ¿se ha manifestado, ha brindado alguna respuesta a los pedidos que hicieron desde la oposición?

No, Paredi nunca dio la cara, solamente su equipo. Desde que está en el gobierno ya han pasado tres secretarios de Salud. Ahí está el problema. No destinan fondos a salud, cuando se notan las falencias: falta de oxígenos en las ambulancias, desperfectos, falta de medicamentos en los hospitales, y en los sueldos, que con los de los empleados públicos creo que son los más bajos de la provincia de Buenos Aires.

Julio Ruggiero.

En las guardias no hay médicos porque los médicos buscan ir adonde les puedan pagar mejor. Le esquivan a nuestra localidad, porque las guardias están pagando mucho menos que lo que están pagando en Balcarce, en Dolores, en Mar del Plata... Por eso hoy cuesta conseguir médico.

Sería muy bueno que hubiera una normativa a nivel provincial, con algún tipo de arancel, para que los municipios tengan el mismo pago para todos los médicos. Y también los enfermeros. Los enfermeros se están yendo, porque acá ganan 50.000 pesos.

–¿Con qué otros problemas se encuentra cuando recorre los barrios de la ciudad? ¿Cuáles son las demandas vecinales más frecuentes?

Tienen que ver con que en estas localidades no hay industria, no hay fuentes de trabajo. Todo depende de un plan, de estar trabajando en la Municipalidad, o de salir a cortar césped o trabajar en gastronomía, que es solamente la temporada y después de abril ya te quedás sin trabajo. La gente siente que faltan fuentes de trabajo. Creo que Mar Chiquita tiene que tener un desarrollo productivo, tienen que venir a invertir los privados para que el municipio no tenga desocupados.

Igual está creciendo mucho, está viniendo gente del conurbano a vivir, creo que por la seguridad que es un tema que está más o menos manejado. Pero en la zona rural tenemos dificultades, porque hubo una expansión muy grande, y en esa zona están robando. Van a robar un arado y aprovechan para entrar a robar a las casas de los puesteros.