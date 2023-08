La labor de Gustavo Cocconi al frente del municipio de Tapalqué está lejos de conformar a todos. Tal como te lo informábamos en otra ocasión, se le cuestiona, por ejemplo, la falta de inversión en el hospital municipal. En 2021, la lista del frente opositor Juntos obtuvo la victoria en las urnas a nivel local, un signo del descontento con la gestión.

Esa lista estaba encabezada por el radical Manuel Fittipaldi, que ahora se presenta como precandidato a intendente, buscando desbancar a Cocconi. Fittipaldi dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre la situación del distrito y puso el foco en los “extraordinarios” sueldos que cobran los integrantes de la “monstruosa” planta política del municipio.

Mirá la entrevista:

–¿Cómo avanza la campaña, y qué es lo que te ha motivado a presentarte en esta nueva elección?

Hace muchos años que vengo trabajando en política. Tuve la oportunidad de ser candidato a intendente en el año 2019. Venía de ser concejal desde 2015 a 2019 por el espacio de la Juventud Radical dentro del radicalismo de Tapalqué, y en el 2019 me tocó encabezar la lista, sabiendo que por ahí era una oportunidad, sobre todo para crecer y para aprender sobre lo que significaba y la responsabilidad que conllevaba a los 30 años ser candidato de un espacio tan importante, que no solamente aglutinaba al radicalismo, sino también al PRO y a algún sector del peronismo disidente del oficialismo. Eso nos sirvió también para plantar los cimientos, si se quiere, de lo que iba a venir en el año 2021: encabecé la lista de concejales, y terminamos ganando las elecciones acá en Tapalqué después de muchos años. Desde el 2009 que no ganábamos una elección, así que fue muy importante para Tapalqué que se pudiera elegir otra fuerza política, en este caso Juntos. Así que muy contentos de haber ganado las elecciones, lo que nos da mayoría en el Concejo Deliberante, y ahora ese triunfo también nos posicionó en un lugar muy importante de cara a estas elecciones. Tenemos una elección muy difícil, pero a su vez también muy contentos con cómo venimos llevando adelante estas elecciones PASO. En principio competimos en PASO con otro sector, que también representa al espacio Juntos.

Estamos muy bien. La campaña la venimos llevando de la mejor manera posible, cerca de los vecinos, como decimos siempre, como nos acostumbramos a hacer política acá en Tapalqué. Recorrimos toda la ciudad y las localidades del interior con un folleto, contándoles a los vecinos quiénes somos y qué es lo que venimos a proponerle a cada uno de ellos. Ahora vamos por la segunda vuelta del pueblo, con la boleta propiamente dicha, y ya saben quiénes somos, ya saben qué estamos haciendo, ya saben qué venimos proponiendo. Porque además lo venimos trabajando mucho por redes sociales y por los medios de comunicación locales.

–La propuesta que usted encabeza tiene como eje revitalizar la salud en la ciudad de Tapalqué. ¿Cuáles son otros de los ejes fundamentales de su campaña?

Nosotros proponemos tres grandes ejes de campaña. El primero tiene que ver con la salud, como bien decías vos. El segundo eje para nosotros es el desarrollo local, tanto en lo laboral como también en potenciar el desarrollo desde el punto de vista educativo, y que eso nos pueda permitir insertarnos en el mercado regional y provincial desde el punto de vista del empleo, con posturas que tienen que ver con un futuro parque industrial, que no tenemos en Tapalqué, y la posibilidad también de acompañar y potenciar a los emprendedores locales, que son muchísimos y que de alguna manera están a la buena de Dios, porque el municipio no les ha dado el acompañamiento que necesitan.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Siempre nosotros decimos que la Municipalidad de Tapalqué va detrás de los hechos consumados y detrás de la agenda que venimos marcando nosotros. Nosotros hablamos con los emprendedores, ellos hablan con los emprendedores. Pero en realidad se acuerdan de los emprendedores y se acuerdan de la gente que genera trabajo y realmente genera un valor agregado a lo que hace previo a las elecciones. Nosotros queremos terminar con eso y queremos realmente darle la importancia que se merece. Así que ese es el segundo punto que venimos marcando dentro de la campaña.

También les hablamos a los empleados municipales, porque son muchos los empleados municipales de Tapalqué, y vemos que el salario de los empleados municipales de Tapalqué es el más bajo de la región. Entonces estamos de alguna manera comprometidos con los empleados municipales del corralón municipal, del hospital municipal, entendiendo que tenemos que mejorar su salario básico, para que también repercuta en los jubilados del municipio de Tapalqué. Realmente eso se puede dar, y lo vamos a alargar como una propuesta fuerte esta semana: se puede dar achicando la planta política. Tapalqué tiene una planta política que es monstruosa, y la verdad es que a nosotros nos preocupa. Cuando la comparamos nuestro organigrama municipal con el resto de las municipalidades vecinas o de similares características a Tapalqué, y vemos la cantidad de funcionarios municipales que hay que cobran sueldos extraordinarios para lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos dispuestos a reducir en más de un 30, 40 o 50% la planta política y que lo que nos ahorramos de ahí repercuta directamente en el sueldo básico de los empleados municipales.

–Imagino que este reclamo se lo han llevado a Gustavo Cocconi y que se ha hecho eco con respecto a la abultada planta municipal, ¿no?

Lo venimos planteando hace muchísimos años, pero creo que se potencia mucho más en una campaña electoral donde tenemos tan buenas perspectivas nosotros, ¿no? Hoy, después de haber ganado las elecciones del 2021, tenemos un contacto permanente con los empleados municipales, que por ahí en otra ocasión no lo teníamos, y la situación es otra. Por lo tanto, estamos convencidos de que vamos en el camino correcto, porque estamos generando una propuesta para cada uno de los sectores de nuestra comunidad. Entonces creemos que es importante poder acercarles la propuesta de acuerdo al sector. No propuestas que sean generales, sino que sean propuestas concretas para cada uno de los sectores de los vecinos que representa Tapalqué.

–De acuerdo a su experiencia política, pero también como vecino de Tapalqué, ¿qué balance puede hacer de estos años de gestión de Gustavo Cocconi al frente del municipio? Leía una nota que la titulaban “El Eterno Gustavo”. Un poco es así, ¿no? Va por un nuevo mandato. ¿Qué análisis puede hacer usted al respecto?

Lo que a nosotros nos preocupa es que se haya logrado una conformidad por parte de la sociedad y, de alguna manera, una dependencia total por parte de los vecinos en cuanto al Estado municipal. Ellos han logrado, con estos años de Gustavo Cocconi y a la cabeza de la Municipalidad, que la mayoría de la gente tenga que depender del municipio. La verdad que no vemos un futuro inmediato después de lo que se ha generado en Tapalqué, donde tenemos muchísimos empleados municipales, y sobre todo nos preocupa que las futuras generaciones tengan como única opción la puerta de la Municipalidad para poder conseguir un trabajo digno. Y a veces ni termina siendo digno por el salario que terminan ganando.

Se ha generado en los veinte años de Gustavo Cocconi que para cada elección termina mostrando una obra. Porque cada periodo eleccionario que hay termina inaugurando una obra, como las termas de este año, como ha sido el hotel en otro momento, como ha sido el museo en otro momento, como ha sido el cine en otro momento. Siempre en el año electoral termina inaugurando una obra y con esa obra intenta convencer a la gente de que es la única opción que tiene Tapalqué para seguir creciendo; es uno de los slogans de Cocconi. Pero nosotros estamos convencidos de que la gente se dio cuenta de que con eso no alcanza, porque con los problemas económicos que estamos teniendo hoy a nivel nacional, con la inflación mensual que estamos teniendo, a la gente, por más termas que haya, por más hotel que haya, por más cine o por más museo nuevo que haya, no le termina cambiando la vida, porque la gente tiene otras necesidades. La necesidad de poder llegar a fin de mes y poder tener el pan en la mesa todos los días, la necesidad de poder pagar un alquiler, la necesidad de tener su vivienda propia, la necesidad de seguir sin las cloacas o sin el agua corriente en el año 2023.

Éstas son las cuestiones que nosotros nos encontramos a diario cuando salimos a recorrer las calles y conversamos con los vecinos. Por eso creemos que somos la mejor alternativa: porque creemos que encarnamos de lleno lo que realmente necesitan los vecinos de Tapalqué, porque conocemos las necesidades de primera mano. A nosotros no nos vino a contar a alguien lo que la gente necesita, sino que fuimos, lo escuchamos, lo vivimos, nos sentamos, lo compartimos con los vecinos y por eso lo tratamos de encarnar todos los días cuando nos toca exponerlo en un medio público.

–¿Nota que Tapalqué no tiene futuro si no hay un cambio de rumbo en la conducción del municipio?

Eso es lo que él y sus candidatos a concejales intentan instalar: que Cocconi es la única opción. Y la verdad es que la gente sabe que no es la única opción. Sabe que tras veinte años ha quedadop un agotamiento y un achatamiento de Tapalqué. Y ven en nosotros una alternativa joven, nueva, y por sobre todo que somos capaces de aglutinar no solamente a los radicales de Tapalqué, sino también a un montón de jóvenes y de personas que nunca habían participado en política y que se sienten identificados con nuestra forma.

Por eso, sabrás que nuestra lista de candidatos a concejales y consejeros escolares son gente que prácticamente nunca había participado en una lista, si bien hay gente que labura hace muchos años en política, como el caso de Antonio Bazán, que es el primer candidato a concejal, como el caso de Karen Coscararte, como el caso de Miguel Esmay, que vienen participando desde otros lugares en política, pero hoy decidieron de alguna manera dar el paso e insertarse en esta lista, en esta propuesta que va mucho más allá de una elección. Es una propuesta y una alternativa de gobierno, pero también una alternativa para que la gente se sienta representada.