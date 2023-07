El año pasado, GRUPOLAPROVINCIA.COM te informaba sobre las denuncias de “persecución y hostigamiento” que realizaban los guardavidas de Monte Hermoso contra la gestión del intendente Marcos Fernández, y también sobre otra denuncia, en la Justicia, por presunta “asociación ilícita”. Fernández sólo llevaba un año al frente del municipio, habiendo sucedido a Alejando Dichiara, pero en realidad se trata de una continuidad en la gestión, ya que Dichiara había sucedido al propio Fernández tras su mandato anterior, en el que, como te contábamos, también se cuestionó su transparencia y fue multado por el Tribunal de Cuentas.

Ariel Muzi, precandidato a intendente por Juntos por el Cambio (JxC), dialogó con nosotros sobre la situación del distrito, e hizo hincapié en las “altísimas” tasas que deben pagar los vecinos y las deficiencias en los servicios que presta el hospital.

MIRÁ TAMBIÉN Gay recorrió los avances en la obra del nuevo Skatepark de Bahía Blanca

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230725 Ariel Muzi

–¿Qué es lo que lo ha motivado a participar en política? Porque usted es un outsider, como se dice habitualmente, de este ámbito: es médico, es abogado. ¿Por qué ha decidido involucrarse en la actividad política?

MIRÁ TAMBIÉN Colón: el Municipio firmó importante convenio con el Ministerio de Salud de la Nación

Soy outsider a medias, porque yo ya en el 2007 fui candidato a intendente en Monte Hermoso. Después, por diferentes razones, fundamentalmente razones familiares, me alejé de la práctica activa de la política. Seguía interesado en las necesidades de la gente y conectado con todo lo que tiene que ver con la política, participando por ahí como fiscal, pero no como candidato a nada hasta este año, que ya mis hijos son más grandes, entonces ya tengo como más tiempo. Fue muy difícil para ellos mi candidatura en el 2007, porque ellos estaban en edad escolar y acá es una ciudad chica, nos conocemos todos, y en la escuela no la pasaron bien porque acá es muy difícil ser opositor. Entonces yo estaba preparado, pero por ahí mis hijos no. Por eso en ese momento di un paso al costado y ahora que ya son más grandes, están más preparados, empecé de nuevo. Y fundamentalmente se me propuso y me interesó. A mí siempre me interesó la política. Y bueno, acá estoy. Logramos formar un buen grupo de trabajo, un grupo muy diverso, y estamos trabajando en esto para mejorar Monte Hermoso.

–¿Y cuáles son las propuestas centrales de Primero Monte Hermoso, que es el espacio que usted encabeza?

Nosotros estamos caminando mucho las calles, conversando con la gente. Charlamos con ellos y nuestras principales propuestas son con respecto a las necesidades de la gente. Salud, seguridad y servicios públicos son por ahí los temas más importantes, que por ahí la gente reclama más.

Con el tema de salud, acá en Monte Hermoso hay un hospital y hay salas periféricas. El hospital, en cuanto a equipamiento, está muy bien, pero está muy bajo en recursos humanos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que nosotros normalmente acá somos más o menos 8000 o 9000 habitantes, pero en el verano hay fines de semana en que son más de 100.000 personas, porque esto es una es una playa. Y por ejemplo, no hay una guardia de pediatría activa, ni durante el invierno ni durante el verano. Si algún turista o algún vecino de Monte Hermoso tiene una urgencia pediátrica, tiene que hacer 100 kilómetros para irse hasta Bahía Blanca. Entonces, una de las propuestas fundamentales que nosotros hacemos es el tema de garantizar o de proponer la idea de hacer guardia de 24 horas de pediatría. Esa es la propuesta fundamental que tenemos para el hospital, aparte de favorecer o de continuar con el buen equipamiento que tiene y seguir mejorando todo lo que es a nivel tecnológico.

Ariel Muzi.

Y después tenemos propuestas para el personal del hospital, que indirectamente le van a influir también a la población usuaria del servicio del nosocomio, porque cuando el personal está capacitado, reconocido, bien pagado, la atención es mejor, se incrementa la buena atención. Entonces, también tenemos la idea de hacer una carrera profesional hospitalaria, que es escalafonar a todo el personal del hospital, con capacitación. Hay unas muy buenas propuestas que, como decimos, van a hacer que el personal trabaje con más dedicación y que eso se muestre en una mejor atención para el usuario del hospital.

–En cuanto a las tasas que se cobran, que ha habido muchas quejas, principalmente de los vecinos no residentes de la zona, que veranean en la ciudad, que tienen casa, pero no viven allí. ¿A Monte le faltan servicios públicos acordes a las tasas que se cobran?

Sí. Yo siempre digo que se cobran tasas como si viviéramos en un barrio cerrado del norte del Gran Buenos Aires, como puede ser San Isidro, y tenemos servicios como si viéramos en una villa de La Matanza o en La Cava, si lo comparamos con San Isidro también. Son tasas altísimas y servicios muy deficitarios. Sobre todo durante el verano, porque se ve desbordado por la gente. O sea, hay mucha gente, pero es como que no se adecúan los servicios a la cantidad de gente que uno espera que venga. Aparte, está habiendo una explosión turística, un boom turístico de construcción y todo eso, pero no se adaptaron los servicios públicos a ese boom de construcción que hay.

Es más, en este momento, por ejemplo, por el centro de la ciudad, de la ciudad de Monte Hermoso, pasa por afuera de la calle un caño, porque explotaron las cloacas. Entonces uno pasa por una de las avenidas principales de Monte Hermoso y ve como aditamento turístico el caño de las cloacas que va por afuera de la calle. Ahora lo están arreglando. Y eso es porque hace cuarenta años, treinta años que no se hacen obras. Lo dijo el mismo intendente: “Y qué quieren, si hace como treinta años, cómo no se va a romper la cloaca”. Pero casualmente durante los últimos treinta años, y los cuarenta, desde 1983, los que gobernaron fueron ellos. Los responsables son ellos.

–Es un desafío enorme para el espacio que usted encabeza, porque buscan ganar la comuna tras cuarenta años de justicialismo.

Es difícil; no es imposible. Nosotros estamos muy esperanzados. Estamos hablando con la gente. La gente está cansada, la gente está está decepcionada en general de la política, de todos. Pero como nosotros no tenemos ningún puesto político, ningún cargo político, todos somos laburantes... Esto es lo que nosotros vemos que a la gente más le gusta de nosotros. No hay ninguno de nuestra lista que en este momento está ocupando algún cargo político, ni siquiera de concejal. Entonces, eso es, por ahí, lo que hace más atractivo a nuestra lista, a nuestros candidatos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Y usted, como vecino de la ciudad, ¿qué balance puede hacer de las gestiones, tanto de Alejandro Dichiara como de Marcos Fernández?

Como te decía, se priorizó mucho todo lo que es la construcción, pero sin adecuar a esa construcción los servicios públicos, fundamentalmente. Y lo que le falta mucho a la gestión es transparencia, es información. Nosotros no tenemos acceso a qué se hace con la plata; no hay una página donde uno pueda fijarse. Por ejemplo, el año pasado se puso parquímetro acá en el centro del Monte Hermoso, y se creó una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (Sapem) a la que le ingresa lo que se cobra por parquímetro. Ya van dos balances y todavía no tenemos ninguna información de qué se hace, cuánto dinero entró, qué se hizo con ese dinero. Y todo esto da lugar a sospechas. Uno tiene derecho a saber qué se hace con la plata de uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo que falta mucho es esta información pública.

Y otra cosa es que muchas veces se persigue al que piensa diferente. El año pasado hubo una gran movilización de los guardavidas de Monte Hermoso por reclamar cosas elementales, no solamente salarios, sino cosas de seguridad elementales, y como consecuencia de ese reclamo, que fue un reclamo importante, hubo corte de ruta y todo, 26 guardavidas se quedaron sin trabajo. Eso demuestra que el que piensa distinto tiene esos problemas. A mí, de hecho, cuando yo me presenté como candidato en el 2007, en el 2008 me echaron del hospital. Ahora no estoy trabajando en el hospital porque me echaron en ese momento por pensar distinto, por ser opositor. Así que son varias las cosas que son cuestionables.

–Sí, realmente una situación muy grave. De hecho, Brian Ollearo, que integra su lista, dialogó en varias oportunidades con nosotros y manifestaba este sentimiento de persecución continua hacia su trabajo cuando se presentó ante el municipio con sus compañeros por el reclamo. Y de hecho, han vivido una situación bastante particular hace unos días, con el presidente del Concejo Deliberante, con palabras agraviantes hacia él.

Sí. Nosotros hicimos un descargo, porque nos pareció que no correspondía esto, pero después seguimos adelante. Me parece que por ahí seguir hablando de esto es darle entidad a algo que en realidad no aporta nada. Fue un comentario inoportuno y homofóbico también, por lo que dijo, pero bueno, paso adelante, nosotros seguimos trabajando.

Nosotros lo que queremos es revitalizar el Concejo Deliberante. Tenemos muy buenos concejales, entre ellos Brian, que es candidato a segundo concejal. Tenemos una médica como candidata, una médica pediatra como yo, como candidata a primera concejal. O sea que le vamos a dar otra vitalidad al Concejo Deliberante, si la gente así lo determina con su voto.