Julio Pity Federico

Me gustaría conocer cómo evalúa al Gobierno de Carlos Sánchez. Recuerdo que en una oportunidad señaló que “el Gobierno del Movimiento Vecinal ya se estaba poniendo viejo”. ¿Sigue sosteniendo esto?

Sí, es una mirada que aún tengo desde lo personal, entendiendo que son muchos años de este Gobierno, que realmente no le da prioridad a la demanda que tienen los vecinos de Tres Arroyos.

Nosotros lo hemos planteado en la campaña y lo seguimos planteando porque creemos que hay muchas cosas de Tres Arroyos que están bien, pero hay otras cosas que están mal y que este Gobierno no quiere escuchar.

Para nosotros sería muy importante que puedan rever esta situación. De hecho, hoy Tres Arroyos está pasando por un problema de salud muy grande. Estamos pidiendo lo que es la guardia pediátrica del Hospital Pirovano y este Gobierno no quiere escucharnos. Nos parece algo que no es racional, entendemos que es una demanda de todos los vecinos de Tres Arroyos.

Se ha cerrado el único lugar que tenía una guardia pediátrica que es el Sanatorio Hispano, y cuando lo privado no termina dando resultado creemos que tiene que estar el Estado presente para darle una respuesta a los vecinos.

Julio Pity Federico, Concejal de Tres Arroyos

¿Qué pasó específicamente con esta guardia que se ha cerrado? ¿Fue por falta de personal?

Sí, en realidad es un problema del privado, que nosotros muy bien no lo sabemos. Sí sabemos que no está más la guardia y entendemos que hoy el Poder Ejecutivo debiera resolver esta situación.

El Hospital Pirovano de Tres Arroyos cuenta con nueve pediatras todos los días de semana a la mañana y con una guardia que empieza a atender a las 19 hs hasta las 21 hs. Nosotros creemos que tiene que haber una guardia pediátrica las 24 hs.

La ciudad de Juárez la tiene y por qué Tres Arroyos no la podría tener. Hemos planteado si es un problema económico, que en el Ejecutivo no tienen los recursos, obviamente este Concejo Deliberante va a acompañar cualquier tipo de partida para que puedan darle una respuesta a los vecinos de Tres Arroyos y que cuenten con la guardia pediátrica.

Más allá del tema de la salud pública, ¿cuáles son otros reclamos vecinales que escucha con frecuencia?

Claramente, un problema que tienen todos los vecinos de Tres Arroyos es el tema habitacional. Estamos pasando situaciones muy difíciles de los vecinos que no tienen vivienda, que no tienen techo, que no tienen tierra.

Nosotros hemos planteado la decisión de trabajar en el Banco de Tierras. El intendente municipal ha anunciado 200 terrenos, pero hasta ahora no lo han podido ejecutar, porque todavía no ha llegado al Concejo Deliberante cuántos terrenos realmente hay, dónde están y cómo se va a implementar su entrega. Hace ya alrededor de 60 días que el intendente lo anunció, pero hasta el momento no ha pasado nada.

Otra de las cosas que nos preocupa y mucho es el tema de la inseguridad que tenemos. La inseguridad y el narcotráfico nos están ganando en Tres Arroyos y no se está haciendo nada por eso. Lo venimos planteando desde el Concejo, al secretario de Seguridad y diferentes autoridades, de por lo menos conformar una mesa y ver entre todos cómo podemos encontrar una respuesta para los vecinos de Tres Arroyos.

En ese sentido, venimos planteando por lo menos conformar una mesa, dejar este tire y afloje y juntar a toda la política para tirar para el mismo lado y ver cómo podemos dar una respuesta.

Tres Arroyos solía ser una ciudad tranquila. ¿Ha avanzado mucho el narcotráfico en el último tiempo?

Sí, a mi modo de entender. Lo he planteado en campaña, de hecho he sido el único concejal que habla de eso. Son cosas que son picantes, pero hay que hablarlas. Cuando uno toma una responsabilidad y entiende que tiene una responsabilidad hay cosas que no se pueden mirar para otro lado. En mi caso, veo que en Tres Arroyos el narcotráfico nos ha ganado de una manera escandalosa y veo que no se está haciendo nada por eso.

Lo venimos planteando hace mucho tiempo, pero también vemos que no se hace nada respecto al tema y cuando recorrés diferentes barrios de la ciudad ves que cada vez la droga está más instalada. Creemos que hay que darle un corte definitivo y hacer algo.

En esos temas, creo que la política debe estar toda junta para ver cómo podemos al menos empezar a trabajar en el tema y tratar de resolverlo.

¿Cuáles son los barrios más postergados del distrito?

Yo siempre digo que hay dos Tres Arroyos. Uno dentro de las cuatro avenidas y fuera de las cuatro avenidas te encontrás con otra realidad. Cuando vas a recorrer La Aceitera, los vecinos del barrio no tienen agua, no tienen cloacas, no tienen luz. Es un barrio totalmente postergado. No tiene una sala.

Lo lamentable de todo esto es que siempre en plena campaña ofrecen una mega obra que va a llegar y después no llega absolutamente nada, y así hay diferentes barrios de la ciudad que no han podido avanzar. Estos barrios no tienen ningún servicio, no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen la posibilidad de tener algo básico como es tener una sala en tu barrio para poder llegar en lo inmediato.

En Tres Arroyos para moverte en un remis necesitás alrededor de 600 o 700 pesos y muchas veces la gente no tiene esa plata, y al primer lugar que sale ante una emergencia es a una salita. Bueno, La Aceitera no tiene nada. En campaña dijeron que le iban a llevar gas, agua, cordón cuneta, y hasta ahora no ha pasado absolutamente nada