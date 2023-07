Matías Rappallini, el intendente de Maipú, no es ajeno al escándalo. El año pasado quedó envuelto en un escándalo judicial cuando fue procesado por presuntos casos de fraude electoral; antes, había ocupado los titulares de medios nacionales cuando viajó al exterior en plena pandemia de COVID-19, volvió infectado y no se aisló, como lo exigía el protocolo sanitario. GRUPOLAPROVINCIA.COM te informaba hace poco, además, sobre las críticas que generó su viaje a Qatar para presenciar el Mundial de Fútbol, pero también sobre los cuestionamientos a su gestión en el municipio.

En esta ocasión dialogamos con Tomás Bozzano, precandidato a intendente por UxP, quien habló sobre los ejes de su propuesta para resolver los temas desatendidos por la gestión de Rappallini.

Mirá la primera parte de la entrevista:

–En principio, me gustaría conocer qué es lo que te ha llevado a presentarte, en este caso, para la intendencia de la ciudad, teniendo en cuenta que sos muy joven, pero has tenido ya un recorrido político importante: sos consejero del PJ, concejal. ¿Qué te ha motivado en esta ocasión a presentarte para la jefatura comunal?

En principio, lo que me ha llevado es una construcción que hemos llevado desde el frente de UxP, que en 2019 pudimos lograr la unidad después de mucho tiempo. Y la verdad que con la consideración de todos los compañeros y compañeras, que creyeron que yo era el cuadro necesario para poder encabezar esto. Y obviamente que tengo un agradecimiento muy grande hacia mis compañeros y compañeras, porque para mí es un honor. También tengo muy claro que yo me preparé mucho para esto. Yo me formé durante muchos años en la universidad; también en la militancia. Tengo el gusto de poder también seguir formándome con diplomaturas y en otros espacios académicos, pero también estuve cuatro años como concejal. Y además de estos años en el Concejo Deliberante, en los cuales aprendí y pudimos trabajar mucho desde el frente, también generamos muchísimas gestiones desde el Ejecutivo provincial, con mucho trabajo, con mucha cabeza, y pudimos lograr muchísimas cosas. Eso nos da la pauta de que tenemos las ganas, tenemos el equipo y tenemos muy bien pensado qué es lo que queremos para Maipú. No solamente qué es lo que queremos, porque uno puede analizar siempre y quedarse en ese análisis. Sabemos cómo. Y estos años nos dieron esa experiencia de cómo podemos llevarlo adelante. Así que, bueno, esas son las cuestiones que nos motivaron. Estamos muy preparados para dar ese debate, para salir a caminar, para charlar, para convencer y para, el día que nos toque estar sentados, poder realizar eso que nosotros estamos planteando.

–¿Qué balance hace la gestión de Matías Rappallini, quien irá por un nuevo mandato al frente del municipio?

Mirá, el balance que nosotros vemos es que es necesario generar una alternativa. Hace veinte años que están en el poder. Nosotros creemos que, si bien se han hecho obras, se han hecho algunas cosas, se puede hacer más. No nos podemos conformar en veinte años de gobierno con realizar solamente obras. Nosotros creemos que se puede hacer muchísimo más. Se puede hacer más y mejor las obras que se han hecho. Y después, muchas cuestiones puntuales y generales que vemos. La vivienda es un tema que preocupa a toda la sociedad; las conexiones que tienen que ver con los servicios esenciales de red de gas, de agua potable. Esas cuestiones nosotros las creemos esenciales. Las estuvimos trabajando mucho estos cuatro años. Hemos gestionado.

Como ejes fundamentales de nuestras propuestas (que obviamente ya tenemos un programa bastante detallado y definido, pero también eso lo vamos a ir moldeando en estas recorridas casa por casa), los ejes fundamentales que tenemos son:

La vivienda, como un factor ordenador de proyecto de vida para poder instalarse en Maipú. Porque nosotros tenemos en cuenta que elegimos Maipú, pero para elegir Maipú tenemos que tener las oportunidades. Es una ciudad pequeña y tiene un potencial enorme. El municipio tiene que ser uno de los principales promotores de que haya esas oportunidades para los jóvenes, para las familias maipuenses que tienen ganas de ir a vivir a su ciudad, de proyectar su vida y de generar lo que pudimos generar las familias maipuenses: vivir tranquilos, vivir en una ciudad linda, vivir en paz. Entonces, como principal eje uno va a ser la vivienda. Pero no solamente la vivienda como punto final, sino que dentro de esa cuestión ahí viene la urbanización de nuestra ciudad. Y nosotros estamos proponiendo muchísimas cuestiones más que tienen que ver con generación de lotes con servicios, soluciones habitacionales, porque también hay personas o hay familias que viven dos o tres generaciones dentro de un hogar y no necesitan la casa en sí, sino soluciones habitacionales. Bueno, eso es todo un trabajo que venimos haciendo y que lo vamos a estar desarrollando durante estos meses de campaña.

Otra de las cuestiones que son fundamentales, y que nosotros venimos trabajando desde hace tres años, tiene que ver con la educación. El municipio no puede dejar todo en manos de la Provincia, que la verdad que es impecable el laburo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, y nosotros hemos trabajado muchísimo para que muchas cosas lleguen de la provincia a Maipú. Ahora, el municipio tiene que tener un rol fundamental en las instituciones educativas, tanto en la infraestructura como en la resolución de proyectos que tienen, no solamente los chicos que van a estudiar allí, sino los docentes y el personal auxiliar. Así que ese es otro de los puntos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y me parece que un municipio activo va a generar más oferta académica, más oferta en la educación, mejores obras de infraestructura y mayor calidad en lo que tiene que ver con los estudios. Tanto desde el nivel inicial hasta un nivel terciario, que nosotros creemos fundamental que Maipú tiene que tenerlo, y por eso es que venimos trabajando, como trabajamos en la reapertura de una exescuela que se cerró en el gobierno de María Eugenia Vidal y que el municipio la verdad que ahí no llevó una acción adelante para que eso se pueda frenar. Nosotros el año pasado la pudimos reabrir, no como una escuela primaria, que es lo que era cuando se cerró, sino como una anexa de formación profesional.

Escuchá la segunda parte de la entrevista:

Nosotros creemos que es un pilar fundamental dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de una comunidad. Nosotros en ese tema la verdad que venimos trabajando muchísimo. Te estaba comentando lo que fue la reapertura de una institución educativa como fue la ex escuela 14, que nosotros la pudimos reabrir el año pasado en otro formato, como anexo de formación profesional, pero vinculada al agro, con tecnicaturas que van desde la agroecología hasta cuestiones que tienen que ver con arreglos de maquinaria, con agregado de tecnologías a la producción y a la maquinaria, con apicultura y demás, que es uno de los pilares fundamentales de la producción local.

Y sin duda que otro de los temas fundamentales que tenemos en nuestra plataforma de gobierno está vinculado con la producción. Y creemos que el Estado tiene que ser también un motor de la producción local. Pero no un Estado que tiene que estar por encima de la producción, sino un Estado asociativo con lo privado, que pueda tener un ida y vuelta, un acompañamiento a aquellos sectores que son fundamentales no solamente en lo local sino en lo regional. Nosotros ahí tenemos que encontrarle la vuelta para poder generar mayor valor agregado a nuestra materia prima. Somos excelentes productores de materia prima. Entonces esa cuestión nos parece fundamental dentro de una plataforma de gobierno.

Obviamente, ahí tenemos muchísimas cuestiones que son extensas para poder desarrollar, pero que las venimos trabajando hace mucho tiempo. Y no solamente eso, sino también que ahí, dentro de esos tres pilares fundamentales, estos últimos dos tienen que estar concatenados, porque creemos que el agregado de valor también viene con una mayor tecnificación de las personas que llevan adelante la producción, así que en eso lo vemos fundamental.

–Tomás, cuando vos recorrés los barrios de la ciudad, ¿palpás que es necesario un cambio tras veinte años de gestión, es necesario un cambio político en el rumbo de la ciudad? ¿Es un gobierno el de Rappallini que está alejado de estas necesidades vecinales?

Sin duda. Eso lo estamos viendo cuando recorremos los barrios, cuando podemos hacer un casa por casa; también cuando trabajamos los proyectos de ordenanza, los pedidos de informes y las minutas de comunicación desde el Concejo Deliberante. Hay en la gente, en la sociedad, un cambio de rumbo, ¿no? Y no hablo de un cambio total ni rotundo de un esquema o de un paradigma. Lo que nosotros palpamos es que es un ciclo que ya cumplió veinte años, que la sociedad está necesitando otra alternativa de gobierno, otra apertura, otra forma de gobernar. Necesitamos personas con mucha capacidad, que vean al Estado como un promotor, como un generador de oportunidades, como un productor de obras públicas, pero que sea no solamente el promotor, sino que sea muy eficaz y eficiente.

Hay que cuidar mucho nuestro patrimonio local y eso lo estamos viendo. Y la verdad que es muy agradable y que nos hace sentir orgullosos de este equipo que armamos, de la lista que pudimos armar, que fue realmente en un trabajo de consenso y de unidad. Y la verdad que nos empujan a seguir recorriendo, a seguir escuchando y seguir proponiendo. Porque vemos eso: vemos que ya se cumplió un ciclo, que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor y que se puede hacer más. Ahí tenemos un muy buen acompañamiento, un muy buen recibimiento de nuestros vecinos y vecinas. Así que estamos muy confiados para poder, en principio, dar el debate, seguir escuchando, seguir recorriendo, y después, a la hora de las definiciones, poder estar a la altura de las circunstancias; y el día que nos toque gobernar, poder llevar adelante todas estas propuestas de las que estamos hablando.