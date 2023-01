Pocos intendentes son capaces de generar escándalos al ritmo que lo hace Matías Rapallini, que gobierna el distrito de Maipú desde hace siete años. Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM te contábamos, por ejemplo, sobre su decisión de viajar al Mundial de Qatar en lugar de enfocarse en la gestión, pero también sobre el procesamiento por fraude electoral por la práctica de retener documentos a votantes antes de los comicios de 2019, que ganó muy ajustadamente. Es el mismo intendente que en plena pandemia viajó al exterior, volvió con COVID-19 y aun así, no se aisló, como marcaban los protocolos sanitarios.

El concejal del Frente de Todos (FdT) Tomás Bozzano dialogó con nosotros sobre los “déficit” de la gestión de Rapallini, entre los que mencionó como preponderante la falta de viviendas.

Escuchá la entrevista:

20230126 Tomás Bozzano

–¿Qué balance puede hacer de estos siete años de gestión de Matías Rapallini al frente del Ejecutivo municipal?

Una gestión que viene teniendo varios déficit en nuestra localidad. El principal tiene que ver con un déficit habitacional muy grande que está teniendo Maipú y los vecinos de Santo Domingo y Las Armas. Venimos desde hace muchas gestiones que no se está construyendo. Recién ahora empezaron a aparecer algunos indicios de construcción de viviendas por gestión local, que nosotros venimos planteando desde la campaña de 2019, a través de un proyecto que presentamos con nuestro entonces candidato, Facundo Coudannes, en el cual criticaban que era una cuestión que no se podía hacer y hoy lo están pudiendo cumplimentar. Recién están arrancando en esa cuestión. Y hay un proyecto más ambicioso, pero que pertenece a la provincia de Buenos Aires, y que con el bloque del Frente de Todos (FdT) y con Gervasio Bozzano estuvimos gestionando durante el año pasado, que es un proyecto de 77 viviendas que va a estar instrumentado por el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA).

En principio, venimos de una gestión que no se ha ocupado de lleno en resolver ese problema. En algún momento ha tenido algún indicio con el gobierno de la Provincia, cuando estaba a cargo de la exgobernadora y actual por la Ciudad, Marí­a Eugenia Vidal, pero salieron a hacer anuncios y nunca se cumplieron. Hay, sí, quince viviendas que vienen gestionadas desde 2016 y todavía no se terminaron. Ahí hay un déficit muy importante.

Y después, varias cuestiones que venimos planteando desde el Concejo durante todos estos años, que tienen que ver con la planificación y el pensamiento de una ciudad integral, en el que se aprovechen todos los recursos que Maipú está teniendo. Hoy se está generando algún barrio, cuando tendríamos posibilidad de hacerlo en barrios que ya están urbanizados, y se está gastando más plata de lo que se tendría que gastar por no optimizar recursos. Esas cosas son las que estamos planteando desde hace años, y son cuestiones que también plantearemos para adelante. Y también muchísimas cosas con respecto a lo social, con respecto a la educación y demás.

–¿Qué es lo que le preocupa hoy al vecino de Maipú?

Sin duda, las preocupaciones tienen que ver con el tema habitacional y con la crisis de generación de viviendas que está teniendo Maipú. Y después, las cuestiones de trabajo. Necesitamos también pensar cuestiones que puedan llevar a más productividad a Maipú, generar trabajo de forma genuina. Esas cuestiones también las hemos planteado en el Concejo Deliberante. Poder realizar una sala de faena local, que no solamente genere trabajo y mano de obra local, sino también una trazabilidad en el producto, y generar mayor calidad en un producto tan básico y central en la canasta básica de los argentinos. Y también fue rechazado. No hubo muchos argumentos del por qué no.

Y sin duda también hay otra de las grandes preocupaciones que tiene que ver con brindar las oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan acceder a algún estudio superior cuando salen del secundario. Son cuestiones que venimos trabajando lo que podemos desde el Concejo Deliberante, llevando propuestas, y también gestionando a través de la provincia de Buenos Aires, pero nunca, por ahora, con un rol ejecutivo, porque no nos coresponde, ¿no?

–La figura del intendente es polémica. Lo procesaron por fraude electoral; también, recientemente, ha viajado al Mundial en medio de este escándalo que sacude a su gestión. ¿Tienen vínculo desde la oposición con el intendente? ¿Hay diálogo, se puede trabajar en conjunto? ¿Cómo es la relación?

No hay diálogo cotidiano ni fluido. Sí hemos tenido reuniones con respecto a lo que fue el convenio que acercamos al Concejo Deliberante por la construcción de 77 viviendas, y después, hechos puntuales como la visita del ministro Berni, cuando vino a entregar patrulleros a nuestra ciudad. Pero después, no hay una cuestión cotidiana y un diálogo fluido con relación al Ejecutivo. Sí tenemos diálogo constante con nuestros colegas concejales de Juntos por el Cambio (JxC), pero porque llevan a un laburo más cotidiano. Pero sí, es una cosa que siempre planteamos. Me parece que, a pesar de todas las cosas que hemos vivido y cuestiones que todavía quedan por resolver, en el mientras tanto tenemos que reconstruir una idea de convivencia democrática de todas las fuerzas políticas que están en Maipú y poder, por lo menos, dialogar y marcar una hoja de ruta en determinadas cuestiones, sabiendo que cada cual puede aportar un grano de arena a esto, que se trata de transformar la realidad y poder trabajar en pos del bien común, ¿no?

Tomás Bozzano.

–En relación al vínculo que tiene el intendente con los vecinos, ¿quizás falta mayor contacto? ¿Ustedes reciben quejas o críticas por parte de los vecinos en relación a este vínculo?

Es un modus operandi que viene de hace muchos años y que siempre lo hemos recalcado: nosotros creemos que una intendencia tiene que estar abierta para todos los vecinos todos los días. No podemos tener una cuestión de audiencias. Si uno quiere ser intendente, en definitiva, es para poder tener ese acercamiento constante y esa charla fluida con cada vecino, para poder recoger de allí las problemáticas y poder ver las futuras soluciones con un grupo de trabajo, con un gabinete. Esas cuestiones siempre son las que se hablan en el día a día, las que se plantean en las instituciones, y que también luego se plantean en lo que son las disputas cuando ya se acerca lo electoral también.

–En este sentido, ¿cómo se prepara el FdT a nivel local para pelear por la intendencia?

El FdT viene muy bien. Hemos consolidado la unidad a partir de 2019 y venimos trabajando de manera articulada con todos los espacios que integran el Frente. En eso ya se ha encontrado un funcionamiento, ya se ha encontrado un método, y hoy estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con la platforma política y qué vamos a ofrecer a nuestros vecinos y vecinas para lo que se viene en este año, que se va a disputar el mayor cargo a aspirar en nuestra localidad. La verdad que muy bien, con muchos proyectos, con muchas ideas, y bueno, ya dentro de unos meses tocará hablar de candidaturas, que por ahora no es una cuestión que nos desespere, sino que estamos trabajando en lo que nos parece totalmente importante, que tiene que ver con las propuestas y las ideas. Me parece que si uno quiere hacer política en serio y quiere realmente tener una propuesta para llevarles a los vecinos, hay que reclutar los datos que necesitamos, poder estudiarlos, analizarlos, y de allí pensar una solución para poder llevarla adelante el día que toque gobernar. Me parece que no se puede presentar a una elección solamente para ganar, sino que hay que presentarse a una elección para poder disputarla pero también para estar preparado cuando toque ganar y poder llevar adelante las transformaciones necesarias que necesitan nuestros vecinos y vecinas. Y para eso se requiere un laburo muy fuerte de antemano, que es lo que estamos realizando y lo que nos mantiene ocupados durante todos estos meses