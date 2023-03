La administración de Gonzalo Peluso en el municipio de Magdalena no ha estado exenta de cuestionamientos. Más bien al contrario: tal como te venimos contando, se lo ha criticado por la falta de médicos en las unidades sanitarias, por no hablar con los vecinos y por no resolver el problema de la rampante inseguridad en el distrito.

La concejal Mirna Gurina, del Frente de Todos (FdT), dijo a GRUPOLAPROVINCIA.COM que en su opinión, la decisión del intendente de no ir por la reelección evidencia el “desgaste” de su imagen luego de años de gobernar “desde la mentira” y poniendo “palos en la rueda”, mientras las deficiencias en las áreas de salud y vivienda siguen sin resolverse.

Escuchá la entrevista:

–Gonzalo Peluso, días atrás, dio inicio al período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante repasando sus años de gestión y reiterando que no va a presentarse a competir por un nuevo mandato. Dijo que deja un municipio “viable”. ¿Esto es así? ¿Cómo lo leen desde la oposición?

Más que un municipio viable, deja un municipio que ha subejecutado. A nosotros, como oposición, nos alarma bastante la situación, cuando no hay necesidades básicas cubiertas, como la salud, por ejemplo. Que el municipio subejecute significa que no está gobernando en favor de los vecinos y las vecinas, ¿no? Principalmente las unidades sanitarias del interior están en un estado de abandono muy importante. Y bueno, la gestión se ha jactado de ser una gestión modelo por “ahorrar”. Digo entre comillas, “ahorrar”, porque la verdad que en el contexto en el que estamos, con las necesidades que tiene la gente y con la situación que atraviesa el país, que un municipio “ahorre” no es que ahorra sino que subejecuta para tener el dinero en un plazo fijo que le está generando ganancias. Y ese dinero es el dinero que tiene que volver a los contribuyentes. Y no se ve eso reflejado. La verdad que es preocupante.

–No se ve reflejado ¿principalmente en qué áreas, Mirna? Usted señalaba que la salud es un punto que preocupa.

Y, la verdad que la salud es un punto muy débil, la vivienda es un punto muy débil, generar trabajo es otro punto muy débil, y el ambiente, que, como ha sido de público conocimiento, no sólo en medios locales sino también provinciales, durante más de una semana estuvo ardiendo quema de basura, todo tipo de residuos, en la Delegación Municipal de Magdalena. Así que esa es la perspectiva ambiental que se tiene para gobernar en Magdalena: quemar la basura dentro de la propia Delegación.

–El intendente también, durante su discurso, le pidió a la oposición trabajar en conjunto para llegar a acuerdos. En estos años de su gestión ¿se pudo trabajar en forma coordinada con el jefe comunal, o es un punto que se dificultó?

La verdad que es una burla que convoque en su última apertura de sesiones a un trabajo mancomunado en pos de beneficiar a los vecinos y a las vecinas, cuando toda propuesta que presentamos, que, por supuesto, siempre lo que uno propone, tanto mis compañeros como yo, desde el bloque opositor, es para mejorarle la calidad de vida a los vecinos o para hacer una especie de control sobre la gestión municipal, porque para eso estamos, para eso nos eligieron, se nos han puesto trabas. Ellos tienen la mayoría en el Concejo, por supuesto, por voluntad de los vecinos que los han votado. Eso es legítimo y es ejercicio pleno de la democracia. Pero aparece el autoritarismo cuando el intendente maneja todo desde su sillón. Jamás se abrió al diálogo. Se han presentado propuestas para generar espacios de debate y de convocatoria a la comunidad, como puede ser un Consejo Municipal de Ambiente, y el proyecto nunca fue tratado. También se ha presentado en su momento, ante algunas situaciones de inseguridad que se empiezan a dar en Magdalena, Magdalena es un lugar tranquilo pero por supuesto que la inseguridad también nos llega, estamos muy próximos a la ciudad de La Plata, muy próximos a las grandes aglomeraciones urbanas, y la inseguridad también aparece, y la convocatoria al Foro de Seguridad la hizo un día a las siete de la mañana en el municipio.

Parece que lo hace con la plena intención de que no vaya nadie. Porque la idea era convocar a las instituciones, a los laburantes, a los vecinos que se quieran sumar, y la gente a esa hora está trabajando. La lógica de cualquier foro o mesa de debate es que funcione en un horario de la tardecita, noche, para que los vecinos puedan ir, justamente. El intendente Peluso lo único que ha hecho es poner palos en la rueda y no permitir que nosotros, como concejales, trabajemos. A través de sus concejales, que son quienes lo representan y responden de manera directa a él, ¿no?

–¿Les sorprendió que haya decidido no presentarse a competir por un nuevo mandato?

No, a mí no, la verdad que no me sorprende. En la apertura de sesiones se lo vio relativamente solo. Había presencia en el Concejo, pero era su gabinete el que estaba acompañándolo. No había vecinos, no había vecinas. Me parece que ya es como que la imagen se va gastando y hay situaciones que lo llevan también a alejarse, me parece, justamente por eso, para evitar un desgaste mayor.

–¿Perdió poder Peluso en estos últimos meses?

Yo creo que el pueblo, los vecinos de lo que es el centro de Magdalena, lo acompañan. Pero sí creo que gobernar un municipio es una tarea muy difícil y hacerlo con soberbia y con autoritarismo ha llevado a que tomara la inteligente decisión de retirarse antes de tener un desgaste mayor. El interior está muy enojado y no todos los vecinos reciben lo mismo. Cuando se genera el derrame, siempre cae para el mismo lado lo que se derrama. Y los pueblos del interior están abandonados, los caminos rurales están en pésimas condiciones, las unidades sanitarias del interior igual. Hay situaciones como el vado que une Vergara con Chascomús, que es una localidad muy chiquita de Magdalena pero muy alejada, porque está a 70 kilómetros del hospital de Magdalena, a ellos les queda más cerca ir a Chascomús que venir aquí, y el vado está destrozado y jamás ha gestionado nada. Hemos estado trabajando nosotros en articulación con Hidráulica para que se pueda hacer. Y el tema de las viviendas, que también me parece oportuno aclararlo, porque nosotros iniciamos una gestión en el Ministerio, hace un año y un mes exactamente, y el inicio de una gestión implica comenzar a trabajar para que las viviendas puedan venir. Nosotros nunca le mentimos a nadie, nunca le prometimos a nadie viviendas. Sí le dijimos a la gente que se había iniciado una gestión. Es el intendente tiene que gestionar; para eso fue elegido por la mayoría. Y jamás ni siquiera se acercó al Instituto de la Vivienda. Y ahora está intentando instalar, siempre desde la mentira y para ensuciar a los demás, que es lo que acostumbra hacer, que está gestionando esas viviendas y que falta que ponga los terrenos y que ya saldrían. Pero justamente son los terrenos que tiene que poner para que se puedan iniciar esas gestiones. Así que es otra mentira más.