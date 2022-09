Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la concejal del Frente de Todos de Magdalena, Mirna Gurina.

Mirna Gurina

-Concejal Mirna Gurina, me gustaría conocer el balance que hace usted de la gestión municipal de Gonzalo Peluso.

La gestión del intendente Peluso es una gestión que considero tiene mucha falta de empatía, mucha falta de cercanía con el vecino. Es un gobierno distante. Lamentablemente en Magdalena hay tres áreas muy débiles, una es el trabajo, otra son las políticas ambientales y otra es el poder construir colectivamente.

En el contexto actual, con lo que ha sucedido con la Vicepresidenta de la Nación, atravesados por discursos de odio, hemos tenido que pasar por situaciones lamentables por falta de acceso a la información pública, por falta de acompañamiento en lo que es poder gestionar algo en la provincia.

A principio de este año gestionamos 100 viviendas de la mano del ministro Agustín Simone y el intendente, ante esa situación, no quiso hacer nada porque es una persona que es autoritaria, es mezquina y al no poder ser él quien las anunció pasó a menospreciar esta gestión, dejando en una situación de vulneración al que necesita acceder a una vivienda.

-Pensando en que la crisis habitacional no es propia de un municipio sino que se extiende en toda la provincia y en el país. ¿Nota que hay déficit habitacional en la ciudad de Magdalena?

Es terrible el déficit habitacional. No se consiguen ni siquiera viviendas para alquilar en Magdalena. Tenemos mucha gente que viene a vivir de ciudades cercanas, de Berisso, de La Plata, de Ensenada, del mismo conurbano. Hoy por hoy venir a trabajar es accesible, deciden venir a vivir acá porque es un lugar tranquilo; y durante estos años de gestión no se hizo ninguna vivienda.

La provincia realizó viviendas en el municipio, terminó 13 viviendas que estaban iniciadas, pero se entregaron a empleados municipales de una manera bastante arbitraria, no fue un otorgamiento armando una orden de prioridades.

-Usted habla de la mezquindad del intendente. ¿Es así con los vecinos? ¿Es un gobierno de puertas abiertas o cuesta que el intendente se relacione con los vecinos?

Yo no lo veo al intendente en los barrios ni lo veo recorriendo el interior más que cuando hay un acto protocolar o alguna situación específica. La verdad que al principio él planteó una especie de despacho abierto, lo hacía en la plaza, atendía ahí a vecinos y vecinas pero con el avance del tiempo y la pandemia fueron tres o cuatro encuentros y no prosperó.

Luego se volvió a la presencialidad y la apertura de ese despacho que planteaban como un acto democrático no prosperó, tal vez porque haya cosas que no quiera escuchar.

"En estos últimos días han ocurrido situaciones de una gravedad ambiental increíble en Magdalena"

Lo ambiental también es un problema gravísimo en Magdalena. En estos últimos días han ocurrido situaciones de una gravedad increíble y han estado quemando basurales a cielo abierto. Los vecinos están reclamando permanentemente que el humo invade sus hogares. Es el municipio el que quema la basura, el que la entierra y el que la tapa, lo que también lleva a una posible contaminación de las napas y del agua que tomamos.

También se está realizando un relleno con este mismo criterio en el humedal de Atalaya. Sabemos la importancia que tiene un humedal. Atalaya es una población costera. Rellenar un humedal y armar un dique va a garantizar lamentablemente que el pueblo se inunde ante una posible crecida del Río de La Plata. No estamos hablando de una laguna ni de un arroyo, estamos hablando de la costa del Río de La Plata.

-Si pudiera definir en algunas palabras la gestión de Peluso en la ciudad, ¿cuáles serían?

A mí me parece que autoritarismo y mezquindad son las palabras que definen la gestión. Nosotros como concejales opositores no tenemos derecho a acceder a un expediente. La verdad que hemos pasado bastantes situaciones desafortunadas en cuanto comentarios hacia nosotros.

"Gonzalo Peluso es muy agresivo en sus formas y además es inoperante"

No me gusta victimizarme porque he acompañado a muchas mujeres víctimas de violencia de género y lo hago siempre desde un rol militante. Es muy agresivo en sus formas y además es inoperante porque si no gestionás 100 viviendas que tenés acceso a gestionar, si quemás basura adentro de la delegación municipal llenando de humo a todo lo que te rodea, si quemás basura en un barrio habitado por familias de Magdalena y enterrás esa basura quemada pudiendo contaminar las napas, las cosas claramente se están haciendo mal