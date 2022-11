No es la primera vez que el intendente del partido bonaerense de Magdalena, Gonzalo Peluso, es tildado de autoritario. El jefe comunal ha tenido su cuota de cuestionamientos: recibió críticas cuando dijo que los docentes no son trabajadores, cuando sugirió cerrar escuelas rurales o cuando su administración fue multada por el Tribunal de Cuentas provincial.

La titular del bloque del Frente de Todos (FdT) en el Concejo Deliberante, Alejandra Irazú, dijo a GRUPOLAPROVINCIA.COM que la gestión de Peluso se caracteriza por la “falta de planificación” y por avanzar “generando miedo” en lugar de escuchar las críticas.

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221115 Alejandra Irazú

–¿Cómo evalúa la gestión de Gonzalo Peluso en la ciudad de Magdalena?

MIRÁ TAMBIÉN Carlos Casares: comenzó la construcción del Parque Ambiental San Martín

Es difícil calificar la gestión, porque es como que tiene dos miradas, ¿no? Por un lado lo que se ve, y por otro lado lo que vemos nosotros, que somos quienes tenemos responsabilidad política, como oposición, de hacer un control de la gestión. Es una gestión que se ha puesto como meta, claramente, pavimentar las calles de Magdalena, darle al vecino su calle asfaltada, muchas veces sin pensar si es necesario. Lo que nosotros observamos a diario es que se van haciendo pequeñas obras (porque no es una gestión que haya cambiado Magdalena ni mucho menos: ya está finalizando su segundo período y claramente lo que ha hecho es dar respuesta desde ese lugar), pero al mismo tiempo lo que se observa es una gran falta de planificación en la obra pública. Vemos cómo se construye una calle y al poco tiempo deben romper para que cruce un servicio, o tienen que volver a hacerlo porque, al no ser planificada, no ha sido construida de la mejor manera o considerando la zona. Entonces, a nosotros nos toca la parte más difícil, que es la de controlar, y así podemos ver tanto la falta de planificación como tambasí: una desprolijidad desde lo administrativo, que son cuestiones que el vecino por ahí no las ve. Muchas veces el vecino se siente satisfecho en la medida en que le pavimenten o le asfalten su calle, ¿no?

–¿Y cuáles son los problemas de fondo que usted nota cuando recorre los barrios de la ciudad?

En general, la gente lo que reclama es el tema de la basura, que la ciudad no está limpia. Su política ha sido la de ir por el lado más vistoso, colocando contenedores, por ejemplo, desde el comienzo de su gestión. Contenedores que apuntan a que la comunidad separe la basura, pero hay una gran debilidad en ese tema. Aparentemente quien lo ve lo ve con buenos ojos el tema de que haya contenedores azules, verdes y amarillos para distintos desechos, pero la realidad es que después pasa un solo camión y junta toda la basura. Entonces, se le está pidiendo al vecino el esfuerzo de separar sus residuos, pero después pasa el camión y junta todo, a la vista absolutamente de todos.

Después hay una desidia en cuanto al mantenimiento de la ciudad, según se comenta en Facebook. Porque es una gestión que no escucha el reclamo del vecino de manera personal, pero sí están pendientes de las redes, y muchas veces, cuando se critica desde ese lugar, tratan en lo posible de ir y reparar eso. Lo que observamos es que es una ciudad que no está limpia, que no está mantenida, y que por otro lado hay obras de este tipo que te estoy diciendo, entonces hay cortes por todo Magdalena.

Entonces, vos tenés dos miradas: a quien transita sin analizarlo demasiado le parece que es una ciudad que está en crecimiento y en permanente obra, y por otro lado sabés que hay sectores donde pasa mucho tiempo sin que se liberen esas calles o se terminen las obras, lo que muchas veces entiendo que es por falta de personal. Es una visión que tengo y comparto con muchos vecinos.

–¿Se puede decir, entonces, que la de Peluso es una gestión de maquillaje?

Sí, absolutamente. Porque si vos me preguntás cuáles son las necesidades de los vecinos, yo te puedo asegurar que lo principal en Magdalena, como en muchos otros lugares, es lo habitacional. Y es una gestión que no le ha puesto acento justamente a ese tema. El intendente anterior a la gestión de Peluso construyó más de 300 viviendas para los vecinos de Magdalena, y esta gestión no ha tenido dentro de su planificación dar respuesta a una necesidad tan importante y tan imperiosa. Solamente se ha podido terminar diez viviendas más o menos, iniciadas en la gestión anterior, con los recursos del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA), es decir, con recursos de Provincia. Nosotros hemos estado gestionando con los concejales del interbloque del Frente de Todos por este tema, hemos tenido respuesta por parte del ministro de Hábitat, Agustín Simone, y el administrador del IVBA, Diego Menéndez. Cuando les planteamos esta situación, nos dijeron: “Hay un presupuesto de Provincia para dar respuesta a los 135 municipios con respecto a los planes de vivienda. Hay cien viviendas para Magdalena.” Para que eso sucediera, el intendente tenía que hacer la gestión con lotes, porque estos convenios son así: el municipio pone los lotes y la Provincia pone las viviendas. Iban a ser muy accesibles, los vecinos iban a acceder por sorteo. Pero frente a nuestra gestión hubo una actitud de desinterés por parte del intendente.

Igualmente teníamos entendido que en este último tiempo el intendente se había acercado al IVBA con una propuesta que creo que aún no se ha concretado. La verdad, celebremos que deje las diferencias políticas de lado y que entienda que los vecinos de Magdalena necesitan una solución en cuanto al tema habitacional.

Alejandra Irazú.

–Mirna Gurina, también concejal del FdT, en diálogo con este medio calificó a Peluso como “mezquino”, en cuanto a estas reacciones con la oposición, pero también por la falta de contacto directo con los vecinos. Usted señalaba que el intendente se maneja mucho por las redes sociales. ¿Considera también que hace falta un contacto cara a cara con los vecinos de Magdalena?

Absolutamente. Hay una parte que no la puedo ver, que es cuando él dice que recorre Magdalena y habla con los vecinos. Nosotros conocemos la otra parte, a los vecinos que no pueden acceder a hablar con él. Cuando empezó la gestión, recuerdo claramente algo que creo que ha sido muy común en los comienzos de Cambiemos, que era esto del “despacho a cielo abierto”. Que, claro, fue seductor, porque era su primer contacto con los vecinos como intendente, pero duró muy poco, porque cuando los vecinos se acercaban a plantear sus necesidades, rápidamente se terminaron esos momentos. A nosotros nos parecía muy interesante y celebrábamos que el intendente tuviera un despacho en una y otra plaza, pero bueno, fueron fotos de un primer momento, luego no se le dio continuidad. Y muchas veces, bueno, hay que poner la cara, porque si tuvo la decisión política de ser quien lleve los destinos de la ciudad de Magdalena, bueno, es lo bueno y lo malo. Por un lado uno lo oye decir que acepta las críticas y que se enriquece, pero por otro lado sabemos que no le gusta absolutamente nada, que si nosotros salimos en un medio y hablamos de lo que vemos de la gestión, rápidamente sale él a desacreditarnos. Yo comparto con la concejal Mirna Gurina esto que dice, porque un ejercicio que Peluso ha hecho constantemente es desacreditar al opositor. Nunca vas a oír al intendente poniendo en valor una de nuestras acciones. Se fastidia, se molesta, nos desacredita, nos ningunea, al extremo incluso de estar en un acto público y no saludarnos. Ese es el nivel de relación que tenemos. Entonces, no hay mucho futuro de diálogo, de emprender cosas positivas para los vecinos, que es lo que los vecinos esperan de nosotros, con un intendente que directamente nos desconoce.

–¿Cómo se prepara el Frente de Todos a nivel local para disputarle la intendencia a Peluso?

Nosotros seguimos trabajando de manera unida, conformando un interbloque, acercándonos a los vecinos. Con las herramientas que tenemos como oposición, en una comunidad como es Magdalena, se hace difícil, porque el intendente, justamente por ser intendente, tiene una hegemonía sobre los medios periodísticos, entonces cuesta mucho llegar con nuestra palabra a los medios, es prácticamente imposible. También un poco por la personalidad que tiene el intendente, que se maneja generando miedo. Entonces es difícil para nosotros. ¿Cómo estamos trabajando? De esta manera: escuchando al vecino, acercando sus inquietudes y representando su voz en el Concejo, con comunicados, con proyectos, tratando de gestionar sus necesidades