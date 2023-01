Entre los graves problemas que aquejan a los vecinos de Lobería, donde gobierna Juan José Fioramonti (Juntos por el Cambio, JxC), se han señalado el hacinamiento por la falta de viviendas y las oficinas vacías cuando los ciudadanos necesitan reclamar o solicitar información.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal Julio Sarragoicochea, del Frente de Todos (FdT), sumó otra cuestión de gravedad: la crisis del sistema de salud, con “muchas quejas” por las falencias en la guardia del único hospital. Para el edil, el problema es que el intendente aborda la gestión con un sesgo “vertical, soberbio y autoritario”, sin ir más allá de procurar que los números “cierren”.

–¿Qué balance puede hacer usted de la gestión de Juan José Fioramonti, una gestión que comenzó en 2015?

Creo que es una gestión que tiene puntos comunes con otras gestiones del macrismo, del PRO, de JxC, donde por ahí se centran más en lo estético que en las cosas profundas. Creo que lo define el propio intendente cuando dice: “Yo soy un administrador y la gente me votó para administrar”. Nosotros tenemos ahí el primer punto de diferencia. Creemos que cualquiera que sea ungido para conducir los destinos de una localidad tiene que tener, como mínimo, el objetivo de transformar: transformar la realidad y mejorar la situación, más allá de que a veces las cuestiones administrativas hay que manejarlas con creatividad. Por eso solía decir Perón que la política es un arte, no es sólo administrar. Creo que ahí define cómo es la gestión y cuál es el punto de diferencia que tenemos nosotros. Creemos que hay que ir más allá y que hay que poner un poco más de creatividad para lograr salir de una situación para mejor, no estar siempre en el mismo lugar.

–¿Cuáles son aquellas cuestiones a transformar en la ciudad?

Creo que hay puntos que son comunes también. Porque uno ve los reclamos que hacen otros distritos y, obviamente, tenemos cuestiones que tienen que ver con la salud, cuestiones que tienen que ver con la relación entre los vecinos. Muchas veces uno ve los conflictos que se generan por cosas que son cotidianas. También la cuestión de los perros en la calle, los animales sueltos que suelen generar inconvenientes, y que a pesar de algunas medidas que se han tomado no se termina de poder resolver. Las guardias del hospital: hay muchas quejas. Lobería solamente tiene el centro de salud municipal; no tiene otras opciones. Eso hace que también el municipio se vea obligado a destinar muchos recursos. Hay cuestiones que no sólo son de esta gestión, que nos han pasado a todos en el tiempo. Y ahí está el desafío de transformar: que no nos conformemos con que pasaba, les pasó a otros intendentes, nos pasa a nosotros y va a seguir pasando. Creo que ahí tenemos que buscar alternativas todos para que eso que no funciona como tendría que funcionar, o que tiene alguna falencia, se pueda mejorar en el futuro. Me parece a mí que el desafío de cualquiera al que le toca gobernar pasa por ahí, no sólo por administrar. Es tomar decisiones día a día que, en definitiva, después, en el tiempo, uno ve si fueron positivas o no. Porque no todas las decisiones que el intendente tome convencido darán resultado. Pero tampoco dejar el piloto automático y que las cosas funcionen porque los números cierran.

–Comparativamente con otros municipios de la sección, ¿cómo está Lobería hoy?

Cuando el intendente dice que es una ciudad ordenada, creemos que en términos numéricos es una ciudad ordenada. Pero es una ciudad que, si bien está ordenada, nosotros creemos que le hace falta creatividad en el uso de los recursos. Incluso tenemos una cuestión que planteamos permanentemente en la forma, algo soberbia y autoritaria, de tomar decisiones, que en términos generales no incluyen la participación de las minorías o de la oposición, nuestra en este caso. Entonces, ahí nos parece que más allá de una ciudad ordenada, como plantea el intendente, y de que él es un administrador, el intendente debe realizar su gestión con todas las instituciones que sostienen la democracia y con aquellos que han sido votados, quizás no para ser intendente, para otro lugar que les corresponde también por derecho, por el voto del vecino. Y en todo caso sabemos que a la larga las mayorías deciden, pero no que no se participe. Y ahí tenemos un punto que siempre discutimos en el Concejo Deliberante y por ahí creo que marcan una forma de gobernar.

–Por lo que cuenta, la relación con el Ejecutivo local no es la ideal. Pero ¿cómo es la relación entre el jefe comunal y los vecinos de la ciudad?

Yo creo que no es que sea mala la relación con el intendente o que no haya diálogo. Yo lo que creo es que el diálogo se produce cuando lo proponemos nosotros. Y que del otro lado hay comunicación pero no consenso. Entonces, desde lo político, es muy difícil establecer que sí hay un buen diálogo. Yo diría: hay un buen trato. Y con el vecino me da la sensación de que en algunas áreas no tiene la respuesta que el vecino espera. Y no siempre digo la solución del problema: a veces tiene que ver con la atención y la forma. También voy a la forma. Por eso hice el camino por el Concejo y por lo político: para llegar a una forma que no tiene que ver específicamente con el vecino, creo que tiene que ver con la ideología que se representa. Y ahí podemos unir la forma de ver una gestión, la forma de ver al vecino, la forma de tratar a la oposición. Podríamos hacer hincapié también en que Lobería no tiene convenio colectivo de trabajo, lo cual también marca una misma línea. El estilo, la forma, es lineal, vertical, y en la mayoría de los casos con cierto autoritarismo.

Julio Sarragoicochea.

–Lo llevo ahora a las elecciones. ¿Cómo se prepara el FdT a nivel local para los próximos comicios?

Desde el Concejo Deliberante nosotros hemos mostrado cierta maduración y cierta capacidad de gestión que quizás a veces no se nota tanto. El Legislativo por ahí tiene otro rol. Y a partir del cambio de gestión en la Provincia, con la Provincia conducida por (Axel) Kicillof, eso nos ha permitido a nosotros acercarnos y hacer gestiones que, en definitiva, las explota el intendente. Hemos mostrado capacidad de gestión, generosidad y que siempre pensamos primero en la gente. Porque, obviamente, uno sabe que cuando trae una obra, cuando se consiguen para una localidad chica cloacas, por ejemplo, evidentemente, a esa localidad estamos trayendo dignidad. Y la va a desarrollar y la va a inaugurar el intendente, y seguramente la mostrará como gestión, porque es real. Desde ese punto de vista nosotros siempre hemos priorizado que la gente reciba lo que necesita, acompañar esas gestiones, incluso lo hemos impulsado al intendente para poder llegar a lugares que quizás no tenía el contacto. Siempre buscando que el vecino tenga lo que tiene que tener. Desde el Consejo hemos mostrado que hemos acompañado cuando hay que acompañar, hemos criticado cuando algunas cosas nos parece que están mal, pero nunca nos hemos olvidado de que el rol que tenemos está en pelear por las cosas que le corresponden al distrito y tratar de conseguir cosas que beneficien y transformen la vida cotidiana de todos los vecinos de Lobería. Así que, desde ese lugar, hemos podido mostrar que estamos preparados para volver a ser gobierno.

Después, como en todo, la capacidad que tengamos los distintos sectores del Frente (porque, obviamente, como todo frente, tiene representación de otros sectores, o de sectores internos del mismo peronismo) de poder acercar las ideas y entender el rol que nos toca a cada uno, porque evidentemente después hay que ordenar para ir a una elección, más allá de los consensos, más allá de los discursos, nos permitirá tratar de armar la mejor alternativa que la gente espera. Porque en general pensamos todos en cómo nos preparamos nosotros y qué queremos hacer nosotros. Me parece que el tema en una elección es entender qué es lo que espera el vecino, para poder armar una alternativa acorde a eso. En ese momento vos te transformás en una alternativa real, creíble, y que en definitiva tiene un voto de confianza.

Cuando hablamos del voto, yo siempre digo que no se gana con los votos propios. El discurso, la alternativa, el proyecto y el armado tienen que ser pensados para una alternativa que la acompañe toda la localidad, o por lo menos la mayoría. En este sentido, creo que el Frente ha trabajado bien, con distintos espacios, con distintos sectores, y que ahora llegó la hora de ver si tenemos la maduración necesaria para que todo eso se transforme y se vea en una lista que pueda ser competitiva. Es una cuestión netamente electoral. Lo demás creo que está hecho; veremos si tenemos la capacidad de plasmarlo en la alternativa electoral