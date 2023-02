De Lisandro Matzkin, intendente de Coronel Pringles, se ha dicho que su gestión expulsa a los jóvenes y que paga muy bajos sueldos a los empleados municipales, entre otras cosas.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal Daniel Heredia, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), sumó otras consideraciones sobre la forma en que el intendente administra los recursos del municipio: según el edil, el gobierno de Matzkin se caracteriza por privilegiar a “unos pocos” por sobre la mayoría de la población.

Escuchá la entrevista:

Daniel Heredia

–¿Qué balance hace de la gestión de Lisando Matzkin al frente del Ejecutivo municipal?

El balance es el mismo que se hace prácticamente en todas las provincias donde gobierna el PRO. Está caracterizado en su mayoría por obras públicas, fundamentalmente asfalto, pero muy lejos de nuestras expectativas con respecto a los trabajadores. Básicamente se ha caracterizado por gobernar para un sector de la sociedad, si bien no podemos negar que las obras son importantes y que también se ha preocupado por el tema de la vivienda, que hacía veinte años que no tenía prácticamente ningún plan de vivienda social y junto con la gestión del Frente de Todos (FdT) a nivel provincial se ha caracterizado por seguir terminando esas viviendas que habían quedado paradas desde el Plan Federal y algunos planes provinciales. Ha ido terminando y entregando algunas de las viviendas. Es una característica positiva de la gestión.

Con respecto al tema laboral, Pringles es una localidad que carece de industrialización. Es una localidad agrícolo-ganadera, que se cree que vive del campo y en realidad no es así, Pringles vive de los sueldos de los empleados públicos porque el campo en realidad ocupa a muy poca gente y no da mano de obra para la localidad. Se han hecho algunas ampliaciones en el Parque Industrial, pero siempre son emprendimientos muy chicos, emprendimientos que no ocupan a más de dos, tres trabajadores, y las condiciones a veces no son las mejores. Al haber tanta mano de obra de reserva, obviamente la oferta de trabajo es poca y los sueldos son bajísimos. Esa es una característica que no se ha podido revertir de la gestión.

–¿Con qué problemas se encuentra con frecuencia, Daniel, cuando entra en contacto con los vecinos de la ciudad?

El problema laboral es uno. El otro problema es el acceso a los servicios. Acá lugar hay; es una localidad con muy pocos habitantes, tenemos cerca de 24.000 según el último censo, y la disponibilidad de terrenos para aquel que quiera construir una vivienda no es tan sencilla. Siempre hay muchas exigencias a la hora de poder obtener un terreno. Lo mismo sucede con estas viviendas que se han ido entregando, las viviendas de los planes sociales. El vecino al que le entregan la vivienda, para acceder a la conexión de agua, tiene que desembolsar $ 43.000 para que le conecten el agua. Son escasos 40 centímetros, colocar el medidor y conectar el agua. En general, la mayoría de las personas no dispone de ese dinero; lo mismo sucede con las conexiones de luz. El acceso a los servicios es costoso. Los servicios en Pringles son costosos: la distribución de energía, la distribución de agua corriente. Lo mismo sucede con el gas, aunque ahora tenemos ese subsidio por zona fría, pero vamos a ver en el invierno quén tan efectivo es.

Más allá de eso, los sueldos son bajos. Acá el promedio de los sueldos ronda los 80, 85 mil pesos. Todos están por debajo de la línea de pobreza. Y el costo en los supermercados no es que porque estamos en Pringles y cerca del campo la carne es más barata o la leche, no, al contrario: acá las cosas siguen siendo igual de caras que en el resto del país. Entonces es muy difícil ese acceso.

Otro punto es el difícil acceso al agua. Si bien la red tiene más de cincuenta años, tiene numerosas pérdidas y a veces, en el verano fundamentalmente, nos quedamos sin presión de agua o en algunos lugares, directamente sin agua. Esa situación la venimos denunciando ya desde hace muchos años, incluso solicitando la construcción de un nuevo tanque de agua, cosa que en este presupuesto, cuando se trató, no se habló para nada.

Nosotros, a diferencia del Ejecutivo, estamos siempre en defensa de los trabajadores. Uno de nuestros proyectos fue trabajar por las seis horas del personal de salud, que durante la pandemia lo único que recibió fue aplausos y pasó la pandemia y se olvidó todo el mundo de los enfermeros. Luchamos por esas seis horas. Tuvimos la visita de Giullermo Kane, el diputado provincial del FIT, visitamos el hospital en numerosas oportunidades y creíamos que teníamos ganada la batalla, pero lamentablemente no fue así: el oficialismo, como tiene mayoría, votó el proyecto como resolución y no como ordenanza, que es lo que entendíamos nosotros, y por supuesto, se va a hacer si el intendente tiene intención de hacerlo, y por lo que vimos este año, no tiene la intención, porque en el presupuesto que se votó a fin de año no figura para nada ninguna partida de dinero para esa cuestión. Son características que nos diferencian mucho del oficialismo y del FdT.

Daniel Heredia.

–Si pudiera definir en una o dos palabras el gobierno de Lisandro Matzkin ¿cuáles serían?

Es un gobierno para un sector de la población. Es un gobierno de ajuste en algunos sectores, en cuanto a sueldos, en cuanto al trabajo. Porque otra de las características que tiene este gobierno es que está tercerizando mucho los servicios municipales. Por ejemplo, se tercerizó el barrido hace ya varios años, y ahora se tercerizó un sector de Espacios Verdes y se busca tercerizar la recolección. Se está haciendo un trabajo hormiga utilizando volquetes. Tenemos una posición en contra de los volquetes, dado que los ubican en cualquier lado y el olor de la basura, las ratas y todo lo que se desparrama con ello convierte a la ciudad en sectores con microbasurales, cuando tenemos la planta de reciclado que en teoría está funcionando bien. La intención es seudo-privatizar el servicio.

Es un gobierno con las mismas características que todos los gobiernos del PRO. No te puedo decir directamente que es el mismo ajuste que se realiza a nivel nacional o provincial, porque, obviamente, la localidad es más chica. Pero sí vemos que no se busca invertir en cosas que sean para mejorar las condiciones de los trabajadores. Esa es la característica fundamental.

–En las últimas elecciones, a nivel local, el FIT ha hecho realmente unos comicios históricos. ¿Cómo se preparan para las elecciones de este 2023? ¿Ya han definido candidatos a nivel local?

Bueno, la cuestión es que ahora son elecciones ejecutivas, y generalmente en las ejecutivas se polariza la elección y es donde a veces tenemos una merma de votos. Sin embargo, nosotros apuntamos a tener en el Concejo Deliberante al menos otro concejal. Somos la última minoría, porque son tres fuerzas políticas las que están dentro del Concejo, y apuntamos a tener un concejal más. El candidato local todavía no lo hemos definido, pero posiblemente vuelva a ser yo candidato, y si no, será Araceli Castillo, mi compañera concejal; uno de los dos va a ser. Pero sí tenemos decidido quién va a ser el candidato a primer concejal, que es Nahuel Ferreyra, un licenciado en trabajo social que viene trabajando con nosotros desde el año 2015 aproximadamente, y creemos que es un buen candidato, formado bien en la izquierda, luchador, y vamos con él como candidato principal, encabezando la lista de concejales.

Nuestro trabajo básicamente es luchar por las condiciones de los trabajadores. De hecho, otro de los proyectos que hemos presentado es sobre salas maternales, para que adolescentes que hayan quedado embarazadas no tengan que dejar de estudiar y que en cada secundaria se instale una sala, obviamente, donde haya chicas embarazadas o chicas que hayan tenido familia, para poder atender a esas criaturas desde los 45 días hasta los dos años, porque ya después ingresarían en un jardín maternal. El proyecto lo vieron como algo muy bueno, pero quedó en que fue muy bueno, después no se hizo nada. Entonces son características de decir sí, sí, qué buena la idea, pero después no se concreta porque no está la plata o porque no es la intención del Ejecutivo llevarla adelante. A veces les cuesta votar en contra algo nuestro porque el proyecto es bueno; entonces, ante la población se vota, pero después no se hace efectivo