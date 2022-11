No es la primera vez que te contamos las críticas que se le hacen a Salvador Serenal, intendente del partido de Lincoln hace casi siete años. Allá por 2019 se lo acusaba de haber accedido a la intendencia para beneficiar a familiares y amigos. Más recientemente, se le achacó montar una campaña sucia.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal Patricia Gatti, que preside el bloque del Frente de Todos, dijo que lo de Serenal es una “no gestión” y cuestionó la falta de soluciones para el déficit de viviendas, las calles “destruidas” y el déficit de cloacas y luminarias en algunos barrios. “La ciudad está postergada”, sentenció.

MIRÁ TAMBIÉN Katopodis, Cascallares y Fabiani inauguraron una obra de pavimento y recorrieron El Estado en tu barrio

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221111 Patricia Gatti

–¿Cómo calificaría la gestión de Salvador Serenal, quien fue electo intendente allá por 2015?

MIRÁ TAMBIÉN Bahía Blanca: el Municipio entregó nueva ambulancia al Sistema de Emergencias Prehospitalario

Yo hablaría de la no gestión de Serenal, porque faltan mil cosas en Lincoln y yo creo que fundamentalmente lo que falta es gestión. Desde las cosas inmediatas, como no tapar pozos, porque tenemos las calles destruidas, hasta, por ejemplo, que se pasaron dos gestiones tratando de hacer un Código de Ordenamiento Urbano que nunca se hizo. Creo que es exactamente eso: que falta, gestión, que hay un montón de cosas por hacer que no se han hecho. Nosotros, desde el Concejo Deliberante, no hemos puesto palos en la rueda, sino todo lo contrario: le hemos otorgado un montón de ordenanzas, hemos propuesto y logrado que se aprobaran un montón de ordenanzas que son muy útiles, como la del Banco de Tierras, la de patrimonio cultural linqueño, la de arbolado público, la del protocolo de violencia, un montón de ordenanzas de género, la de residuos sólidos urbanos, y sin embargo no se cumplen. Un montón de herramientas para su gestión que no utiliza. Creo que en realidad es una mala gestión la de Serenal.

–¿Cuáles son los problemas urgentes a resolver en la ciudad?

Por ejemplo, tenemos un enorme déficit de hábitat. Se necesitan viviendas. La Provincia nos ofrece la posibilidad de construir viviendas; de hecho, se van a construir 38 ahora, con fondos de la Provincia. Y lo que nos falta son terrenos. Hay una ordenanza hermosa del Banco de Tierras, pero evidentemente no se trabaja para realmente tener más terrenos para después construir viviendas sociales. Eso es urgente, y se necesita, y es una promesa electoral que nunca se cumplió, y que ahora que tenemos un gobierno dispuesto a ayudarnos a poder concretarlo, no tenemos las tierras necesarias para ello.

–¿Hay barrios postergados en el distrito?

Sí, hay un montón de barrios. Están haciendo cloacas en algunos, también con aporte de la Provincia, por supuesto. Se necesitan calles, luminarias. Claro que hay barrios postergados. La ciudad está postergada.

Patricia Gatti.

–¿La gestión de Serenal es abierta al diálogo, a los reclamos? ¿Es una gestión receptiva o todo lo contrario?

Nosotros todos los reclamos los hacemos a través del Concejo Deliberante y en algún punto creemos que se van marcando caminos, porque cada vez que planteamos algo, inmediatamente se sale a tratar de cubrir el déficit que estamos mostrando: a hacer cosmética, porque en realidad no se termina de concretar bien nada.

Pero no, no hay, o hay poco diálogo. Se ofende mucho el intendente (risas) y habla poco.

–Muy susceptible...

Es susceptible, sí.

–De acuerdo a lo que venimos hablando, me imagino que considera que de cara a 2023 es necesario un cambio en la conducción del municipio, un cambio de color político. ¿Qué puede ofrecerle el Frente de Todos a la sociedad a nivel local?

Lo que intento, y lo que he intentado siempre, es abrir el diálogo y generar la unidad necesaria para encarar el año que viene, que es un año electoral. Así venimos trabajando. El deseo es tener cada vez más diálogo para lograr un buen grupo de trabajo y poder mostrarle al electorado una alternativa que sea superadora a la de Serenal.

Creo que ahí está el tema: en juntarnos, en unirnos y en trabajar todos juntos para ser una alternativa a la gestión de Serenal.

–¿Qué mensaje les dejaría a los vecinos de la ciudad?

Exactamente ese: que necesitamos un cambio, que necesitamos gestión, que necesitamos sacar a Lincoln adelante, que hay mil cosas por hacer y que nosotros queremos hacerlas. Queremos ser la alternativa superadora para que Lincoln despegue de una vez por todas y sea el Lincoln que nos merecemos todos los linqueños