La gestión de Salvador Serenal al frente del municipio de Lincoln no ha estado exenta de sacudones. Como aquella vez que, según afirman, le pidió la renuncia a todo su gabinete, o la polémica por los fondos para los bomberos de Bayauca, o cuando fue acusado de montar una campaña sucia.

Para el candidato a intendente por Unión por la Patria (UxP), Bernardo Baccello, el problema es que el actual jefe comunal carece de “empatía para con los vecinos”. Baccello dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre la situación del distrito.

Escuchá la entrevista:

20230707 Bernardo Baccello

–Me gustaría conocer qué lo ha llevado a presentarse en estas PASO para competir por la intendencia de la ciudad. ¿Qué lo motivó?

Bueno, la realidad es que nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo, hace más de diez años, con un grupo de compañeros, compañeras, jóvenes, que insertamos este camino en Lincoln, trabajar por nuestro pueblo. Por no solamente la ciudad cabecera, sino que Lincoln es un distrito muy grande, tiene diez localidades, y venimos recorriendo cada una de ellas. Notamos muchas falencias que hay en nuestro distrito, mucha falta de empatía para con los vecinos, y por sobre todas las cosas tenemos varios proyectos para llevar adelante. Notamos que hay una falta de atención al ciudadano, al vecino, que nos motiva a nosotros, los militantes políticos, a organizarnos para competir en estas elecciones, de cada lo que va a ser la elección, primero las PASO y posteriormente las generales.

–Esta falta de atención a los vecinos ¿en qué radica? ¿Dónde ve usted esas necesidades vecinales urgentes por resolver?

En Lincoln hay muchas falencias que y mucha falta de trabajo en todas las áreas, te diría. Nosotros en Lincoln venimos con muchos años con un déficit habitacional enorme y notamos en Salvador Serenal la falta de decisión política para llevar adelante una política de vivienda que preste soluciones a la ciudadanía. Y nosotros sabemos que con el presupuesto municipal se hace a veces difícil concretar la vivienda, pero en Lincoln ni siquiera se aplican las herramientas con las que cuenta hoy el Departamento Ejecutivo, que es una ordenanza de plusvalía para llevar adelante la construcción de suelo. Entendemos que la Municipalidad tiene que trabajar fuertemente para construir suelo y luego, en conjunto con el Ministerio de Hábitat, tanto de Provincia como de Nación, trabajar para la construcción de viviendas. Un claro ejemplo son distritos vecinos como Leandro N Alem, General Pinto, Carlos Tejedor. Pinto tiene muchísimos menos habitantes que Lincoln; construyó en estos últimos cuatro años diferentes planes y son más de 200 viviendas, y nosotros, apenas 38. Dijeron que iban a construir 180 viviendas por año y fijate los números que estamos hablando. Así llegaron a gobernar y la realidad es que es un ejemplo, pero podría decirte que prometieron el gas en el parque industrial y el parque industrial no cuenta ni siquiera con un buen servicio de internet. No hay internet en el parque industrial de Lincoln, entonces ¿cómo podemos acompañar a los productores, a los empresarios si ni siquiera les brindamos en el parque industrial un buen servicio de internet?

–Pareciera, por lo que cuenta, que la gestión de Salvador Serenal es una gestión basada meramente en promesas.

Bernardo Baccello.

Eso: meramente en promesas. La realidad es que la gente en la calle te dice que es un vago, es un mentiroso, y a las pruebas me remito. Yo el jueves recorrí algunas localidades, como El Triunfo, como Pasteur. La realidad es que hay una localidad como Pasteur que está a 100 kilómetros de Lincoln y las personas no tienen un buen servicio de salud. No hay profesionales que se acerquen; se acercan con una sola vez al mes, otorgan quince turnos y si van veinte personas a atenderse, atienden a quince y esas cinco tienen que esperar al otro mes para poder atenderse. Hay cuestiones que son muy sensibles. Embarazadas, por ejemplo: hablaba con una chica que está embarazada y que tiene presión y que hace un mes y medio que no se controla, personas que no tienen una obra social y que tienen que pagarse sus ecografías y tienen que trasladarse cien kilómetros a Lincoln a una clínica privada para pagar de su bolsillo una ecografía porque en el hospital no les prestan el servicio, siendo que no tienen obra social.

Fijate que podemos tocar cualquiera de los temas del municipio, que vas a encontrar un montón de falencias que observamos y que nos comprometemos con el vecino y estamos trabajando para revertirlas. Porque es una gestión de promesas incumplidas y netamente administrativa. Administran los recursos que de Provincia llegan, no gestionan para ampliar el presupuesto municipal, perdiéndonos una oportunidad histórica, porque sabemos lo que está haciendo la gestión de Axel Kicillof con obra pública en toda la provincia de Buenos Aires.

–¿Nota usted el acompañamiento de los vecinos de cara a las próximas elecciones?

Sí, claramente. Nosotros competimos en unas PASO también; vamos a tener una interna. Hay un cansancio por parte de los vecinos por una grieta muy grande generada entre el actual intendente y quien lo ha sido en su momento, que es el competidor que tenemos nosotros en nuestra lista en estas PASO, y las consecuencias las ve el pueblo, porque viene ganando Serenal y la realidad es que nosotros, desde el peronismo, entendemos que tenemos que construir una alternativa superadora, novedosa, de cara al ciudadano, de mucho diálogo y de mucha escucha principalmente. Y en función de eso la gente está notando y encontrando en nosotros la posibilidad de que en Lincoln se genere gestión de gobierno y se aplique un proyecto de políticas públicas de cara al vecino para solucionar todas las falencias que tenemos hoy.