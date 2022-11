El partido bonaerense de Azul vive momentos de crisis política. Alejandro Vieyra, que fue la mano derecha del intendente Hernán Bertellys durante toda su gestión (iniciada hace ya casi ocho años), fue eyectado del puesto de secretario de Gobierno, y tras varias idas y vueltas, terminó por asumir como concejal. Una historia que tuvo, y todavía tiene, ribetes de drama.

La concejal Laura Aloisi, del Frente de Todos, dialogó en exclusiva con GRUPOLAPROVINCIA.COM y dijo que la fractura en la dupla Bertellys-Vieyra es sólo “una puesta en escena” para simular un cambio de rumbo que no es tal. Mientras tanto, el distrito sufre de graves problemas porque no hay una planificación ni un objetivo claro para la gestión, afirma la edil.

Escuchá la entrevista:

–Es un clima caldeado el que se está viviendo en la ciudad entre Alejandro Vieyra, quien fue mano derecha del intendente Bertellys hasta hace pocos días, y el propio jefe comunal. Vieyra fue electo concejal, pero ni bien asumió, dejó su banca para trabajar en la Municipalidad. Y ahora, tras su pelea con el intendente, se alejó del cargo. Desde el Frente de Todos cuestionan esta decisión del concejal.

Para contextualizar un poco, este gobierno lleva siete años de gestión y esta dupla, Vieyra-Bertellys, viene gobernando desde 2016. Es un gobierno que a los pocos meses de asumir por el Frente de la Victoria traiciona al peronismo y se pasa a Cambiemos, y que, en esto de representar al frente Juntos, ha mancillado el honor peronista. Ha llegado a tratarnos de ladrones de billeteras y de celulares. Claramente, esto que se está viviendo ahora no es más que el producto de años de una gestión que lo que busca es reposicionarse.

Vieyra forma parte de este gabinete desde el inicio, desde la primera gestión de Bertellys. Y esta situación se relaciona con que fue candidato el año pasado, encabezando la lista, y perdiendo las PASO en el frente Juntos. No asume porque pide licencia en su banca para seguir siendo secretario de Gobierno, de alguna manera cogobernando con Bertellys, como lo han venido haciendo desde el inicio. Y ayer terminó por asumir su banca en la sesión del Concejo Deliberante, después de unas idas y vueltas, porque él pidió licencia, después dijo que iba a asumir, y finalmente retiró el pedido de licencia y asumió. Es cómico, se podría decir, porque esto es una puesta en escena, no es más que una novela que vienen brindando porque esta gestión está acabada y lo que busca es un reposicionamiento ante esta situación. No han dado respuesta en siete años a ninguna de las problemáticas que tiene el partido de Azul, y no hace falta más que ver cómo han evolucionado en materia de desarrollo ciudades de la región, como Tapalqué, Olavarría o Tandil, sin hacer distinción partidaria.

Ayer Vieyra se sentó en su banca, estuvo presente en la sesión y no emitió palabra. Todo esto que los azuleños vinimos vislumbrando en un fin de semana de novela, porque yo creo que ni Andrea del Boca se atrevió a tanto, es muy serio, porque acá hay responsabilidades. Esta persona que ayer estuvo sentada en su banca en el Concejo Deliberante no ha dado ninguna explicación de una situación que se venía vivenciando en el último mes. Renunciaba a su cargo de secretario de Gobierno para ser un enlace con las gestiones de la Provincia y la Nación. Después eso no pasó. Después salió con un video diciendo que no contaran con él, que se pusieran a gobernar. El principal responsable de todo esto, que es el intendente, ha llorado por todos los medios, que parece que lo han reflotado, haciendo además graves acusaciones con respecto a quien es su socio. Y el silencio de Vieyra ayer en la sesión no hace más que ratificar lo que venimos diciendo desde el Frente de Todos: que esto es un circo y una tomada de pelo para los azuleños y las azuleñas, que día a día vivenciamos cómo está la situación en el partido de Azul.

Todos los ámbitos de gestión vienen haciendo agua, porque esta gestión no tiene un destino de desarrollo, no tiene un objetivo, no hay una planificación. Pero no de ahora ni de estos últimos veinte días, ni a raíz de esto que se pretende mostrar como una crisis y que no es más que una puesta en escena. Esto viene desde que asumieron, desde el día uno. Acá prevalecieron los intereses personales por sobre los intereses de todo un pueblo. En el partido de Azul no podés transitar por las calles de tierra porque están dinamitadas. Tenés las escuelas con un gobierno provincial que ha mandado el Fondo Educativo y hay millones de pesos desde 2018 sin utilizar. Acá no hay pandemia que se pueda poner como excusa. Han utilizado los fondos para ponerlos a trabajar en plazo fijo. Lo hemos visto en la rendición de cuentas, que claramente se la desaprobamos.

Esto también se visibiliza, de alguna manera, porque este gobierno de Bertellys-Vieyra tenía una mayoría absoluta en el Concejo Deliberante, entonces el Concejo actuaba como una escribanía. Y esta nueva conformación, donde aparece un partido vecinalista, donde el bloque del Frente de Todos tiene siete concejales que sostenemos esta coherencia de venir marcando y proponiendo cuestiones que tienen que ver con los intereses de la población del partido de Azul, hace que no les quede otra que montar esta escena que da un poco de vergüenza pero que tiene gravedad en términos institucionales y, fundamentalmente, políticos.

–¿Considera, de acuerdo a todo lo que está comentando, que el de Bertellys es un gobierno acabado?

Sí. En principio ya hubo muestras de esto el año pasado, con las PASO, que fueron la primera bofetada que recibió esta dupla que hoy pretende decirnos que hubo peleas sin que nadie dé explicaciones. El intendente, en toda esta gira radial y de medios que hizo, llorando, habló de ambiente tóxico, involucró a su hijo, alguien salió en una columna hablando de “la comezón del séptimo año” como si fueran un matrimonio. Lo acusó de violento, a alguien que cogobernó con él. La gestión de pandemia la llevó adelante Vieyra, desde sus redes sociales, cosa que desde el Concejo también se criticó. Y lo de ayer lo pongo de relieve porque tiene que ver con esto que nosotros venimos marcando desde que comenzó esta puesta en escena: el silencio de Vieyra no hace más que ratificar que esto es un circo donde lo que hacen es barrer debajo de la alfombra y presentar esto como un cambio de rumbo, y no es así.

Claramente esta gestión está acabada y éste es el último manotazo de ahogado que les quedaba. Pero es grave, por la responsabilidad del intendente, que es la máxima, y con sus socios del frente de Juntos, donde están involucrados el PRO y los radicales, que ahora pretenden despegarse, pero hasta el año pasado eran socios de esta dupla que ha llevado al partido de Azul a estar como está, lamentablemente.