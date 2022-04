Escuchá la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM con José Esteves.

José Esteves

¿Cómo definiría la gestión de Lisandro Matzkin en la ciudad?

Como frente de oposición, tenemos muchas cosas que señalamos respecto a las metodologías. Insistimos que los problemas en los distritos como los nuestros los podemos visibilizar todos, pero lo que tenemos de diferente son los puntos de vista a la hora de solucionarlos.

Creemos que falta mucha política estructural en materia alimentaria. Creemos que no se ha puesto el foco en solucionar el tema de fauna urbana, que para comunidades como las nuestras son temas que preocupan porque son la cotidianeidad permanente y desata todos los días un conflicto y eso va sumando el agotamiento social.

Ese tipo de cuestiones que por ahí nosotros identificamos a nivel local lo planteamos en el Concejo Deliberante. No tenemos tampoco un programa integral en salud mental en el hospital. Esa es una de las iniciativas que estamos impulsando.

Estamos también trabajando para ver de qué manera podemos cubrir una necesidad imperiosa de hace muchísimos años que es conseguir un mamógrafo, un instrumento de vital importancia. En Coronel Pringles tenemos una alta tasa de detención de cáncer de mama.

En términos de definición tengo que decir que institucionalmente y en cuanto a la gestión a nivel provincial y nacional articulamos como corresponde, no es un Municipio cerrado en ese sentido, pero maneja una impronta encuadrada en su espacio político y las propuestas que nosotros llevamos adelante son criticadas.

¿Qué pasa con la movilidad de alumnos de nivel terciario que residen en Indio Rico? En el último tiempo ustedes han presentado diversos pedidos de informes porque no se destina desde el Municipio el dinero necesario para el traslado de estos alumnos. ¿Hubo alguna solución con respecto a esta problemática?

Eso es algo que lo venimos abordando hace algún tiempo. Tenemos una localidad con más de 2000 habitantes que es Indio Rico, que no podemos entender cómo está desconectada totalmente de la ciudad cabecera. No tiene transporte público, no tienen medios públicos para acercarse, solamente cuenta con medios privados, como combis.

También nos preocupaba el tema de la educación. Tenemos un Instituto de Formación Docente, que funciona con algunas carreras que son buenas, y hay mucha gente que no pueden acercarse a estudiar.

Nos reunimos con ellos, generamos proyectos, vimos de qué manera podíamos articular con un transporte que hay en una cooperadora para ver si podían dejarlo a disposición.

Siempre encontramos un no rotundo, un impedimento. Nunca se pudo sacar dinero de las arcas municipales y menos todavía del fondo educativo, donde sabemos que recibimos sumas considerables todos los años.

Hace poco se dio la habilitación para el nuevo ingreso del fondo educativo. Si bien sabemos que el 40% está destinado a fondo de infraestructura educativa, nos preguntamos qué es lo que se hace con el otro 60%.

"Los fondos que llegan para la administración en la educación de Coronel Pringles no los vemos reflejados en ningún lado"

Vemos obras que se están haciendo, estamos creando un jardín en Indio Rico, ampliando aulas y escuelas en Coronel Pringles, invirtiendo desde la Provincia y desde la Nación, pero los fondos que llegan para la administración en la educación de Coronel Pringles no los vemos reflejados en ningún lado. Nuestra pregunta de manera permanente es por qué no podemos generar eso.

Los problemas los tenemos acá. Los docentes son nuestros. Los alumnos son nuestros y las carreras son nuestras. Tratamos de ver cómo podemos crear esas herramientas para tratar de solucionarlo.

Usted señalaba que hay una desconexión entre las localidades. ¿Esto se profundizó en el último tiempo en la gestión de Matzkin?

La gestión de Matzkin es una continuidad de la gestión de Carlos Berterret, son del mismo espacio político, ellos asumen con un vecinalismo denominado Compromiso Pringles, y en el 2015, al mes de ganar las elecciones, se fueron a Cambiemos y hoy se encuentran dentro de ese espacio político.

Es una continuidad. Hicieron una especie de enroque entre el intendente y el primer concejal, pero la idea siempre fue la misma. Ya viene de esta gestión que inicia con Matzkin en el año 2019 pero también ya venía acarreando ese tipo de problemáticas desde el año 2015.

Siempre cuando hacemos los análisis o cuando tratamos de profundizar en algún problema que todavía no se solucionó abarcamos esas dos gestiones porque los gabinetes son los mismos, la gente que compone el Ejecutivo es la misma.

Después hay otras cuestiones, como la planta política, que recibe muchísimas mejoras en comparación a lo que son los salarios municipales. Tenemos uno de los salarios municipales más bajos de toda la sección. Eso es una problemática que año a año vemos a todos los gremios y los sindicatos luchar y estar en movilización.

Creemos que no se establece un índice de prioridades. Si bien el intendente tiene la capacidad de poner su impronta de gobierno en cada una de las cosas que considere, nosotros creemos que hay cosas que no se negocian y en este sentido el transporte público para Indio Rico, conectar una localidad con el distrito cabecera, es lo más importante que tenemos que hacer ahora