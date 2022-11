Cuando el intendente de Laprida, Alfredo Fisher dejó su puesto luego de doce años, para convertirse en senador provincial, Pablo Torres se convirtió en jefe comunal. Su mandato marca quince años de gestión del Frente de Todos en ese distrito bonaerense. Quince años que no estuvieron exentos de cuestionamientos, por falta de transparencia o por inacción ante el flagelo de la droga, entre otras cosas.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal de Juntos Mauro Estrabeau consideró que la gestión de Torres es la continuidad de la de Fisher y criticó la falta de priorización de las obras que se realizan el distrito, así como la carencia de políticas que puedan generar empleo y las falencias en el abordaje de la construcción de viviendas.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué balance puede hacer de la gestión de Pablo Torres?

Podemos decir que no estaría cumpliendo las expectativas de la ciudadanía, algo similar a lo que ocurre a nivel nacional con la gestión del Frente de Todos. Lo vamos viendo a nivel nacional y también, en este caso, a nivel local. Las elecciones del año pasado mostraron esta disconformidad de los vecinos con la gestión. En las PASO ganamos las fuerzas políticas de Juntos y después, en la general, prácticamente hubo un empate técnico, lo que demuestra que hay un cambio de tendencia en la opinión de la ciudadanía y de las urnas, que es la más fiel. Demuestra que hay un desgaste en la gestión, que si bien la de Torres es nueva, el espacio político hace quince años que está en Laprida, y están alejándose progresivamente de los vecinos. También se nota que no hay una coordinación buena entre los funcionarios.

–¿Cuáles son los principales reclamos vecinales con los que usted se encuentra a diario?

Laprida necesita viviendas. Ese es un tema fundamental. Hay 500 familias anotadas en los listados que se prevén para las personas que aspiran a una vivienda y se están haciendo 51 viviendas. Muchas menos que las que se prometieron en campaña y menos de las necesarias para los vecinos de Laprida. Pero, además de que son pocas, hay fallas en los controles de la construcción. Por ejemplo, las puertas de salida al patio están colocadas al revés: abren hacia afuera, tienen las bisagras del lado de afuera (lo que es totalmente inseguro) y el ventiluz abre del lado de afuera. O sea, viene a visitarte un vecino y te puede abrir el ventiluz. Parece un meme de redes sociales si uno ve los videítos de estas puertas. Pero lamentablemente no lo es: es la realidad. Y el municipio lo ha defendido como algo que está bien. No tiene una explicación lógica. Es la falla en el control, en la gestión, en algo tan elemental como es la vivienda.

Otro de los temas es el empleo. Creo que el empleo es un tema que trasciende a un municipio, pero Laprida no está ajena al problema del empleo. En Laprida no se está generando empleo privado de calidad y no hay políticas que estén teniendo un impacto positivo en la problemática. Había algunas cooperativas (textiles, de adoquines, bloquera) que estaban manejadas por el municipio. Nosotros cuestionamos algunas cosas que no eran del todo correctas en ese manejo. Lo que siempre propusimos era que mejoraran esas cooperativas, que les dieran independencia, que las ayudaran a poder progresar en sus emprendimientos. Siempre se prometió que iban a mejorar, y lo que hicieron este año fue desmantelarlas. Las cerraron totalmente y dejaron esos emprendimientos sin funcionar, en un contexto donde conseguir empleo es difícil.

–¿Cuántas personas se vieron afectadas por el cierre de las cooperativas?

No hay un número exacto, porque los cooperativistas iban variando: eran veinte, treinta, cincuenta, no había un número constante porque, precisamente, no eran estables, sino que el municipio las administraba e iba incorporando gente y a veces iban saliendo. Para Laprida, eran una opción que tenían algunos vecinos, que hoy ya no existe, porque el mismo municipio que hizo tanta publicidad con las cooperativas en un tiempo, terminó cerrándolas y desmantelándolas.

Hay otra cuestión importante, que es la prioridad en las obras. Siempre es bueno que se hagan obras en los municipios, porque generan empleo local y además mejoran la calidad de vida de los vecinos, y las obras son necesarias y positivas para la ciudadanía. Pero acá, a veces, no se toma un criterio lógico en la prioridad de las obras. Voy a citar un ejemplo. Hay un centro cívico en Laprida, donde hay varias oficinas, que este mismo gobierno prometió en campaña refaccionarlo para hacer un centro universitario. Algo que es bastante razonable: poner en valor un edificio que no está en condiciones, para darle un uso educativo que es positivo. Ahora, en vez de empezar por la refacción de ese edificio, lo dejaron como estaba, no lo tocaron, y techaron la plazoleta lindera al edificio. Literalmente le pusieron techo a una plaza y el edificio, que estaba en malas condiciones, sigue estando en las malas condiciones originales. Lo que muestra que no hay una prioridad en la elección de las obras.

–En cuanto a la cuestión de la salud, ¿cómo está la situación en Laprida?

En cuanto a los insumos y a la infraestructura, Laprida siempre estuvo relativamente bien. Lo que falta son profesionales. Hay escasez de profesionales que quieran venir a nuestra ciudad. O sea, no es que no hay profesionales: hay, pero siempre faltan más médicos. Suele ocurrir con el tema de las guardias. También hay profesionales que se jubilan y no se reemplazan. Por ejemplo, un hematólogo. En este sentido, sí, hay que trabajar más para que los profesionales puedan venir a Laprida. Les debe pasar algo similar a otras localidades que por ahí no tienen una gran cantidad de habitantes y cuesta que se radiquen profesionales en una ciudad como la nuestra.

–¿Cómo se prepara Juntos a nivel local pensando en las elecciones del próximo año?

Nosotros estamos trabajando en interbloque, la UCR y el PRO. Lo venimos haciendo desde hace años y seguimos trabajando de esta manera en el Concejo Deliberante, presentando proyectos en conjunto, estando cerca de los vecinos. Y en cuanto a la política partidaria, cada partido se va fortaleciendo y está creciendo, y eso es importante para el año que viene aspirar a gobernar Laprida, que es lo que desde el espacio de Juntos tenemos como objetivo. Pensamos que los vecinos de Laprida, en esta oportunidad, van a elegir un cambio, y van a elegir un rumbo mejor, no solamente para Laprida sino para la Provincia y para nuestra nación.