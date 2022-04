Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Ignacio Palacios.

Ignacio Palacios

Usted forma parte de la gestión del intendente Mariano Barroso como edil. Sin embargo, lo ha criticado en el último tiempo y señaló dos puntos clave: el abandono de los pueblos del interior y la situación del hospital. ¿Son situaciones que le preocupan particularmente?

El radicalismo no es parte de la gestión de Mariano Barroso. Somos un frente electoral, competimos en las primarias, donde el radicalismo perdió. Desde el 2015 a la fecha el radicalismo nunca integró ni el Gabinete ni las decisiones políticas ni fue parte de lo que es la gestión.

En el 2019 intentamos competir por la intendencia. No se nos permitió en ese momento por acuerdos súper estructurales, el intendente de Cambiemos no podía tener competencia, por lo cual nosotros decidimos no integrar las listas para el Concejo Deliberante. Y en el 2021 competimos en las primarias, donde la ciudadanía nos dio el respaldo y logramos ganar las primarias, siendo uno de los pocos municipios que le ganó a un intendente en ejercicio. No nos sentimos parte de la gestión. Si bien somos una alianza electoral, no formamos el gobierno municipal.

Desde nuestro espacio, si bien mantenemos el equilibro de que estamos dentro de un frente electoral y que sabemos que tenemos que responder al mismo votante, hay veces que cuando vemos situaciones complejas y lo que hacemos es plantear lo que vemos.

"Hoy los vecinos no tienen respuestas y nos lo manifiestan en cada una de las recorridas"

Como sucede con las localidades del partido de 9 de Julio, donde claramente hay una situación de dejadez, de que no se está cumpliendo con los servicios que necesitan nuestros pueblos. Hoy los vecinos no tienen respuestas y nos lo manifiestan en cada una de las recorridas.

Como concejales tenemos la responsabilidad de dar la discusión y presentar proyectos en el ámbito del Concejo Deliberante, pero también marcar las situaciones que no vemos bien.

En el hospital municipal de la localidad de Dudignac hay una complejidad y los vecinos nos convocaron para que vayamos a verlo. Vimos que la atención no es la adecuada, que hay problemas edilicios que llevan tiempo pero que no se están solucionando.

Manifestamos eso en los ámbitos de la gestión, pero a veces no tener respuesta lo hacemos de forma mediática para que la ciudadanía sepa que de nuestro lado hay compromiso de trabajo y que no nos quedamos simplemente en los proyectos del Concejo Deliberante sino que estamos tratando de buscar soluciones.

Ignacio Palacios, Concejal de 9 de Julio

¿A qué se refiere puntualmente cuando habla de abandono a los pueblos del interior? ¿Cuáles son los principales problemas que atraviesan?

La baja calidad de servicio. Algunos datan de mucho tiempo, pero en estos últimos años se nota que les ha bajado el tema de los caminos. 9 de Julio tiene 2400 kilómetros de caminos, el estado es muy malo. Hoy la situación es compleja y estamos en el medio de una cosecha.

Luego la atención de la salud se ha deteriorado. La gestión anterior radical había logrado llevar médicos a la mayoría de las localidades, tener una buena atención primaria de la salud, y hoy eso no está existiendo. Es un problema que están evidenciando los vecinos.

Luego hay temas de cada una de las localidades que arrastran desde hace tiempo, que se vienen planteando año tras año y que no están teniendo solución y se van agrandando.

Cuando no es un problema puntual sino que lleva años con los mismos problemas, vemos desde el Estado un abandono.

Desde la bancada del Pro salieron con los tapones de punta ante sus declaraciones y aseguraron que “el intendente da respuesta a los vecinos y que usted lo que busca es desinformar”. ¿Tuvo la oportunidad de dialogar con los ediles amarillos tras esta comunicación pública?

Sí, tengo diálogo permanente con el presidente del bloque Pro. Le manifesté que no estábamos de acuerdo con que hicieran un comunicado institucional ante los dichos de un concejal por haber manifestado una situación. El partido evaluó si contestar y decidimos que no, no es bueno para la ciudadanía mostrar estas peleas. Lo que vimos en esta respuesta exagerada es que está en la mira electoral el año que viene.

"El radicalismo tiene un crecimiento político importante, tiene planteada ya la postura de competir por la intendencia"

El radicalismo tiene un crecimiento político importante, tiene planteada ya la postura de competir por la intendencia y vemos que esto que dije yo lo dijo también una concejal del Frente de Todos casi al mismo tiempo y no hubo ningún comunicado.

Vemos que la intencionalidad del Pro es netamente política. Obviamente nosotros vamos a seguir trabajando, tratando de consensuar todos los proyectos que podamos con el Pro, con el Frente de Todos. Simplemente nos parecía una acción desmedida ante los dichos de un concejal.

Si pudiera definir en una o dos palabras la gestión de Mariano Barroso en la ciudad, ¿cuáles serían?

Una buena administración, pero sin resolver los problemas de fondo. Es una administración prolija, ordenada, pero que no ha atacado los problemas de fondo que tiene 9 de Julio de hace más de 20 años.

Problemas que tienen que ver con un basural a cinco cuadras de la plaza principal, que tiene que ver con las localidades que hablábamos antes, con no tener oferta educativa, con problemas de salud al tener un hospital provincial y no haber coordinado acciones al respecto, problemas de vivienda, déficit habitacional de acuerdo a los datos de la Secretaría de Desarrollo, que tiene el tránsito con alrededor de dos accidentes y medio por día, casi tres.

Son esos inconvenientes que llevan más de 20 años y no los han resuelto