La salud y la seguridad, postergadas en Marcos Paz: "La gestión de Ricardo Curutchet deja mucho que desear", afirman desde Juntos En diálogo exclusivo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal de Juntos en Marcos Paz, Anabel Arboledas, habló del “desgaste” de la gestión municipal y aseguró que “tantos años” de un mismo gobierno “no es sano para la democracia”. Asismimo, se refirió a los reclamos de los vecinos: “Van desde no tengo vereda y me falta luz hasta no puedo salir a trabajar porque me roban en la esquina”.

Por Redaccion GLP | 01-04-2022 Ricardo Curutchet, intendente de Marcos Paz Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Anabel Arboledas. Your browser doesn’t support HTML5 audio Anabel Arboledas ¿Cómo analiza la gestión del intendente Ricardo Curutchet en distintas áreas: Obras, Seguridad, Trabajo y también en Salud Pública? La gestión del intendente Curutchet es una gestión que viene ya desde hace muchos años. Una gestión que para nosotros como espacio deja mucho que desear. No deja a Marcos Paz en un lugar de progreso o de proyección en todos estos años, ya va por su cuarto mandato. MIRÁ TAMBIÉN Menéndez entregó viviendas del Plan ProcreAR II y créditos del Plan Casa Propia En estos ejes, en Salud, Seguridad, Marcos Paz está pasando una situación muy crítica. Tenemos un solo hospital para más de 60.000 habitantes, donde sus trabajadores dejan a diario mucho más de lo que tienen a su alcance, pero que estructuralmente y desde quienes dirigen el área de Salud no cuentan con los recursos que tienen que contar. A diario escuchamos reclamos de vecinos que se acercan al hospital y no encuentran a los profesionales. La salud pública hace a todo. Porque podés tener la mejor obra social, pero si te pasa algo en la calle vas al hospital que tenés en tu ciudad. En nuestro caso tenemos uno solo que está ubicado en el casco urbano y que lamentablemente y a pesar de que sus empleados dejan mucho a diario no cumple con la función que debería cumplir. MIRÁ TAMBIÉN Intendente bregó por la creación de universidades en el Conurbano Durante la gestión de Cambiemos en nuestra ciudad sucedió una de las mayores inversiones en Salud que hizo que las salas, que eran de primeros auxilios y hoy son CAPS, fueran modificadas y en algunos lugares fueron creadas. Quedaron muy bien, los vecinos muy agradecidos, las instalaciones son muy lindas y además cumplen con un montón de requerimientos, pero nos encontramos con que faltan profesionales, la extensión horaria no es la que deberíamos tener y eso hace a la gestión municipal. "En lo municipal viene la misma gestión hace varios años y los problemas se van acrecentando a medida que el tiempo pasa" Sobre Seguridad, si bien no somos Conurbano, cada vez nos parecemos más en cuanto al delito y demás, crecimos mucho en población y al igual que tenemos un solo hospital tenemos una sola comisaría, ubicada en el centro de la ciudad. Hay muy pocos patrulleros, muy poco personal, esto hace que el vecino deje de hacer denuncias, un requerimiento que nosotros todo el tiempo estamos diciendo y aconsejando que lo hagan. En los últimos tiempos hubo robos importantes y es una preocupación para nosotros que durante la gestión de Cambiemos buscamos que se instalen dependencias policiales en distintos barrios, una fue instalada, pero hoy los vecinos dicen que no hay personal adentro. También propusimos que vengan más patrulleros, más personal. En lo municipal viene la misma gestión hace varios años y obviamente todos estos problemas se van acrecentando a medida que el tiempo pasa y que no hay respuestas. Concejal de Juntos Marcos Paz, Anabel Arboledas ¿Es necesario un recambio generacional y también de bandera política en el Municipio? Sí. No es saludable estancarse nunca en ningún ámbito. Ni en el privado ni en el público. Uno siempre quiere crecer y cambiar y no es sano para la democracia tantos años de una misma gestión. En Marcos Paz tuvimos tres intendentes desde el 83 hasta acá, dos con muchos años en su mandato, y la verdad que es preocupante y nosotros seguimos peleando, discutiendo, tratando de que esto cambie y que la gente tenga otras opciones. No hay empleo. Esto hace que muchos vecinos trabajen en el Estado municipal y esto también genera una situación de presión para después en las elecciones sobre qué pasa si cambia la gestión, si se quedan sin trabajo o no. Hoy somos una ciudad dormitorio, donde mucho porcentaje de la población de Marcos Paz viaja y está todo el día afuera de nuestra ciudad. No se genera empleo, hay un parque industrial que es promocionado en cada campaña, nunca hay una fábrica instalada. Eso hace que el poder se concentre siempre en el mismo lugar, pero nosotros no bajamos los brazos y siempre estamos dispuestos a dar pelea para que esto cambie. ¿Qué le dicen los vecinos cuando recorre los barrios? La verdad que uno ve el desgaste de una gestión año tras año cuando todos los días el reclamo es el mismo. Va de no tengo vereda, me falta luz, hasta no puedo salir a trabajar porque me roban en la esquina. Es lamentable, es triste. Desde el Concejo tratamos de generar ordenanzas, pero como siempre le decimos al vecino, nosotros podemos generar la ley pero quien la aplica es otro y se termina haciendo un círculo vicioso de no poder resolver las distintas problemáticas NOTICIAS DESTACADAS {{#news}} {{uppertitle}} {{title}} {{#image-url}} {{/image-url}} {{#image-url}}{{/image-url}} {{/news}} Cargar noticias ÚLTIMO PUBLICADO {{#news}} {{date-1}} {{title}} {{/news}} Cargar noticias Ver todas las notas