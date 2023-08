Los cuestionamientos al intendente de La Plata, Julio Garro, no parecen tener fin. Desde aquí te informamos en varias oportunidades sobre las críticas que recibe por la falta de planificación y de atención a la agenda de los vecinos, por los magros sueldos que cobran los empleados municipales y por su actitud “negacionista” respecto de la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983, por ejemplo.

Pero también hemos dado cuenta de los cuestionamientos hacia su gestión por falencias en los servicios y la infraestructura, y es en ese punto donde hace hincapié Luis Arias, precandidato a intendente por Unión por la Patria (UxP), en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM. “Es lo fundamental. Donde no hay una calle no puede entrar un patrullero; donde no hay luminarias no hay seguridad”, afirma el exjuez y actual concejal.

Escuchá la entrevista:

–En principio, me gustaría conocer cómo avanza la campaña en la ciudad capital y cuál es la característica de la lista, tanto de concejales como de consejeros escolares, que lo acompaña.

Bueno, nosotros estamos muy contentos. Sobre todo, disfrutamos mucho de la campaña. Ahora estamos justamente en Plaza San Martín, charlando con la gente, dialogando. Lo hacemos todos los días en todos los barrios y eso, la verdad, nos enriquece muchísimo. En general lo hacemos todo el año, pero en este tiempo particularmente, donde tenemos la posibilidad de hablar, de contar nuestras propuestas y presentarnos y decir quiénes somos, ¿no? Porque estamos muy orgullosos de la lista que hemos conformado, con gente buena, muy comprometida, que ha aportado a la sociedad desde distintos sectores, con honestidad, con transparencia. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos con lo que venimos desarrollando hasta ahora.

–Cuando recorren los barrios y realizan este contacto cara a cara con los vecinos, ¿con qué realidad se encuentra? ¿Cuáles son los reclamos urgentes por resolver?

Las mismas realidades que venimos viendo hace mucho tiempo. Cada vez que visitamos un barrio nos encontramos con falta de infraestructura; eso es lo fundamental. Falta de agua, falta de caminos, falta de luminarias: éstas son las cuestiones principales. Donde no hay una calle, no puede ingresar el patrullero, no puede ingresar la ambulancia, no puede ingresar el transporte público, la gente no puede salir de su casa a trabajar o los chicos a la escuela.

Lo mismo en la cuestión de la seguridad: con la falta de luminarias, siempre hay muchos reclamos de ese tipo. Y el agua. Las redes de agua son un problema también muy recurrente.

Nosotros creemos que el intendente es el que se tiene que poner a la cabeza de estos reclamos y, si no puede resolverse dentro del ámbito municipal, hay que acudir a los lugares competentes para poder dar solución, satisfacción a estas problemáticas fundamentales. Porque la gente sin agua no puede vivir. Y observamos que actualmente Julio Garro se reúne solamente con los desarrolladores inmobiliarios en la mesa judicial, por lo cual está imputado. Él y Allan, los dos precandidatos que conforman Juntos por el Cambio (JxC), están imputados de un delito por esta mesa judicial donde justamente lo que se trataba era la rentabilidad de los desarrolladores inmobiliarios que están haciendo pingües negocios en la zona norte de La Plata.

Y ahí sí, ahí ponen asfalto. Es sobre la 467, la 446, la 144. Toda esa zona está asfaltada, iluminada, con todos los servicios que proporciona el municipio, no los desarrolladores, que lo pagamos todos los platenses y todas las platenses para beneficio de unos pocos mientras los barrios no tienen absolutamente nada.

–En base a esta realidad que usted advierte, ¿considera que para Julio Garro hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda?

Sí, absolutamente. Yo creo que hay un desprecio muy grande hacia los sectores populares, hacia la gente más pobre. Estamos charlando justamente ahora con algunos de los manteros y manteras esas problemáticas. No hay políticas públicas municipales destinadas a los sectores de menores recursos. Y sí las hay respecto de los que más tienen, con estas urbanizaciones que concitan todo el despliegue y la actividad política del municipio para beneficio de ellos.

–Por último, si pudiera dejarles un mensaje a los habitantes de La Plata, los ciudadanos platenses, pensando ya en las próximas PASO, ¿qué les diría?

Que hay que salir de esta situación de abandono en la que se encuentra la ciudad. La verdad es que uno va a otras capitales provinciales y siente un poco de envidia al ver vías de comunicación rápida, un transporte eficiente, prosperidad en barrios de viviendas. Bueno, la ciudad de La Plata está verdaderamente abandonada, no solamente en los barrios, sino también en la parte céntrica. Solamente se hacen obras cada vez que hay una elección y después, durante cuatro años, no se hace absolutamente nada.

Entonces, tenemos que cambiar estas realidades, tener un gobierno que jerarquice la ciudad, que la ponga en su sitial, porque somos la capital de la provincia más importante de la República Argentina y sin embargo, no tenemos la infraestructura necesaria.

Necesitamos recuperar nuestros trenes, trenes eléctricos para la ciudad, otras vías de comunicación también, que hay que empezar a ejecutar porque la ciudad lo necesita. es una de las ciudades que más han crecido: un 20% desde el último censo, mucho más que otras ciudades. Sin embargo, eso no se vio acompañado en el crecimiento de la infraestructura de caminos, de transporte, de servicios públicos. Así que, bueno, tenemos que cambiar este gobierno para mejorar todas esas situaciones.