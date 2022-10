Días atrás, dialogamos con la concejal del Frente de Todos, Ana Negrete, para conocer la realidad diaria de los platenses. "Barrios selectos" versus "barrios sin servicios" parecen ser las dos caras de una misma moneda en un distrito que se lleva puestos los lineamientos de ordenamiento urbano.

En esta oportunidad, el diputado provincial por el Frente de Todos, Juan Malpeli, coincidió en que existe una diferenciación según la zona, habiendo barrios "elegidos" y otros "abandonados", y calificó al gobierno de Julio Garro como una gestión "poca profunda".

Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Malpeli.

Juan Malpeli

-Usted es platense. Representa a la octava sección en la Cámara baja. ¿Qué análisis puede hacer de estos años de mandato de Julio Garro en la capital de la provincia de Buenos Aires?

Juan Malpeli, diputado provincial por el Frente de Todos

Después de una gestión y media vemos que se mantiene el nivel de gestión poco profunda, poco atenta a la problemática real que tiene la ciudad de La Plata y muy dedicada a una puesta en valor muy marketinera, muy de maquillaje y, sobre todo, en pocos lugares muy elegidos, como algunos barrios muy particulares, y otros muy abandonados.

Tiene que ver con el acceso, con la transitabilidad, con la conectividad de esos barrios que han crecido en los últimos diez años muchísimo en la ciudad de La Plata y han quedado muy afuera del esquema del día a día. Se está trabajando en una nueva concesión de transporte urbano y en ningún momento el intendente o el Concejo Deliberante convocan a charlar cómo podrían ser estos nuevos recorridos en base al crecimiento de la ciudad.

-¿Nota usted que La Plata está abandonada por la gestión de Julio Garro?

Basta con recorrerla en su totalidad. No digo que está abandonada totalmente pero sí bastante poco abordada con la profundidad que amerita por ser la capital provincial. La tiene poco cubierta.

-¿Le preocupa que el intendente no haya dado declaraciones públicas pero tampoco se haya expedido en la justicia respecto a la participación en la denominada “mesa judicial vidalista”?

Nos preocupa pero más allá de preocuparnos la realidad es que no nos sorprende. A veces la cobertura de algunos medios no termina de mostrar algunas cuestiones. La participación del intendente en esa mesa judicial fue gravísima. No fue una participación como él quiso vender que pasaba por ahí y entró, sino que tuvo especial participación. Los empresarios que fueron los invitó él. Habló y participó, en ese video lo pudimos ver. Por suerte lo pudimos ver para ver esas prácticas desleales y fuera de lugar que tenían algunos funcionarios tanto municipales como provinciales.

"La participación del intendente Julio Garro en la mesa judicial fue gravísima"

Nos tiene acostumbrados el intendente a no generar ninguna declaración no solo con la mesa judicial sino con un montón de cuestiones que tienen que ver con La Plata. Se dedica únicamente a subir a TikTok y a sus redes flyers y videos muy armados y editados para demostrar que es un intendente que está en gestión y cercano al vecino, cosa que no lo vemos en el día a día o hablando con los vecinos, salvo con aquellos a los que convoca para sus videos.

-¿Lo nota más preocupado por su presencia en las redes sociales?

En Juntos por el Cambio son profesionales de las redes sociales. Lo critico en todo nivel de gobierno, pero principalmente en lo que es la primera trinchera de la gestión pública los intendentes necesitan estar en carne y hueso, realmente con el vecino y la problemática de la ciudad