"Sentimos como pueblo y pensamos como pueblo, por eso nunca vamos a defraudar al pueblo, eso es el peronismo", señaló Fernando Espinoza, que recibió el apoyo a su candidatura de todos los presentes; Máximo Kirchner resaltó que "en esta elección se define si la Argentina quiere volver a perder tiempo o empezar realmente a construir un nuevo país, pero eso se hace con decisión y con participación, no con espectadores, sino con protagonistas”, en tanto Verónica Magario enfatizó que “debemos defender nuestros puestos de trabajo, debemos defender nuestra historia, que es la historia de la producción, del consumo y del salario digno”.

Con un fuerte apoyo a los candidatos de Unión por la Patria en general, y a Fernando Espinoza en particular, y ante un auditorio colmado, SMATA desarrolló su plenario político en La Matanza.

Al dirigirse a los trabajadores y trabajadoras del SMATA que colmaron el predio polideportivo, y hacer referencia a las próximas elecciones, el jefe comunal, Fernando Espinoza, afirmó:

“Hoy estamos viviendo un punto de inflexión en la historia argentina, y ese punto de inflexión nos puede llevar a retroceder, a volver al pasado, a volver a la desocupación, a volver al hambre, a volver a la miseria, a volver a que cierren las fábricas, a estar peleando que no nos echen compañeros en vez de estar peleando por la dignidad que merece todo trabajador: salarios adecuados a sus necesidades y posibilidades de progreso, condiciones de trabajo como corresponde y obviamente todos los derechos”.

“Ellos (por la oposición) representan a los más ricos, ellos representan al poder económico, ellos representan a los banqueros, ellos representan a la oligarquía terrateniente, a las corporaciones; y nosotros somos lo contrario, nosotros representamos al pueblo, salimos del pueblo, sentimos como pueblo, pensamos como pueblo y por eso nunca vamos a defraudar al pueblo, eso es el Peronismo”, agregó.

El intendente continuó afirmando: “Veo mucha, mucha juventud, y creo que todos venimos de familias de trabajadores, mis abuelos trabajadores, mis padres trabajadores, los suyos también, y los primeros que le dieron dignidad a los trabajadores en América Latina y en la Argentina, hay que recordarlo hoy más que nunca, fueron Perón y Evita”.

Máximo Kirchner, presente durante el acto de apoyo a la lista oficialista, sostuvo al hacer referencia al gobierno de Macri, que el expresidente "no solo faltó a la palabra y el compromiso asumido con trabajadoras y trabajadores que estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias sino que sumergió al país en una inmensa deuda externa". Y exhortó a los trabajadores al convocarlos: “Necesitamos que ustedes más allá de los problemas que tienen todos los días, de lo difícil y la situación económica, se comprometan no con una fuerza política, sino con su propio destino y con su propio país. No habrá manera de detener la voracidad de esta gente si el pueblo no se involucra en su destino".

El presidente del PJ bonaerense añadió. “Tenemos un solo objetivo: que nuestra gente viva mejor. Peronista o no peronista, de SMATA y de todos los gremios. Porque ese es el desafío que tenemos por delante. Y aprovecho para felicitar al compañero intendente Espinoza por el aumento a los compañeros trabajadores del municipio”.

A su turno, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario sostuvo: “Es hora de que este país discuta el 13 de agosto pero también el 22 de octubre en que país queremos vivir, debemos defender nuestros puestos de trabajo, debemos defender nuestra historia, que es la historia de la producción, del consumo y del salario digno, si hay algo que tenemos que hacer es caminar y hablar porque esta vuelta a diferencia de todas las vueltas nos jugamos el destino de nuestros propios hijos y a ellos tenemos que dejarles una patria con salud, trabajo, salarios dignos y la posibilidad de vivirla, soñarla y ser felices como se merecen”.

Antes, hubo fuerte aplausos y una ovación cuando Fernando Espinoza dijo: “Los segundos 10 mejores años del pueblo argentino, donde volvimos a reivindicar los derechos de los más humildes, los derechos de los que menos tienen, el derecho de poder hacer realidad que los hijos de los trabajadores puedan llegar a la universidad, que los hijos de los trabajadores puedan tener las mismas posibilidades de progresar y de crecer en la vida como tienen los hijos de las familias de las clases altas, fueron los años donde gobernó Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”.

El mismo fervor se destacó cuando Máximo Kirchner arengó: "Creo que tenemos un enorme desafío por delante. Creo que es cierto que tenemos un desafío electoral y que vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para vencer en las urnas a aquellos que a esta altura ya prometen descargar toda la furia sobre aquel que no se doblegue ante sus deseos y sus órdenes”.

“Que vienen a decirnos que cualquier resistencia, que cualquier pelea que den por su salario, cualquier pelea o queja que esgriman por querer mantener sus derechos va a ser aplastado; porque de esa manera creen que se puede cambiar este país”, terminó.

En el final, Fernando Espinoza sostuvo: “Nosotros no somos tontos, nosotros sabemos lo que nos estamos jugando. Obviamente hay muchas cosas que cambiar, obviamente hay cosas que no pudimos lograr, pero sabemos a dónde tenemos que ir. Y como siempre digo, si alguna vez los trabajadores, los peronistas tienen una duda, pensemos qué harían hoy Perón, Evita y Néstor y escuchen a Cristina”.

Y culminó: “Por eso, a mis compañeras, compañeros de SMATA, les digo hoy, desde La Matanza, Capital Nacional del Peronismo: ¡Vamos compañeras, vamos compañeros, en cada fábrica, a hablar, a hablar, a hablar con todas y con todos, hasta que no quede ni un solo ladrillo que no sea peronista. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina!”