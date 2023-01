Ya sea por la falta de médicos en los centros de salud y sus lamentables resultados, por sus prioridades “trastocadas” o por denuncias de aprietes y maltrato, Jorge Paredi ha recibido sus fuertes dosis de crítica como intendente de Mar Chiquita.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal Fabián Portillo (UCR) apuntó a que la gestión de Paredi es “puro maquillaje” y por eso no se resuelven los problemas de fondo. “La gente está cansada”, dijo el edil.

–¿Qué análisis puede hacer de la gestión de Jorge Paredi al frente del municipio?

Es una gestión insuficiente para nosotros. Una gestión que consta de puro maquillaje, que no va a la raíz de la problemática actual que tiene el partido de Mar Chiquita. Un slogan que tiene el oficialismo, de “poner a Mar Chiquita de pie”, cuando en realidad varios son los sectores que están de rodillas. Tenemos un área de salud muy maltratada, un área de seguridad en playas que no tiene ni las herramientas suficientes para hacer la seguridad que requiere la costa del partido de Mar Chiquita, ni siquiera los salarios dignos que necesitan y que merecen los guardavidas de la costa. Y por supuesto, un plantel de empleados municipales que está descontento, no sólo por los salarios, sino muchas veces por el maltrato que reciben. Y bueno, eso es a lo que apunta el espacio de la Unión Cí­vica Radical (UCR): a mejorar el ABC de lo cotidiano, ¿no?, sin abarcar las cuestiones que abarca hoy el oficialismo, cuando lo único que hace es remarcar la gran cantidad de monumentos que hace, monumentos a Maradona, a Kirchner, a Evita. Y seguimos dándole un maquillaje a una problemática que es muy seria en el partido de Mar Chiquita, como lo es en todo el país. Pero acá lo estamos notando mucho porque la realidad es que vemos una Mar Chiquita conurbanizada, con la misma problemática que tiene el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y que el oficialismo o no ve o prefiere no abordar esa problemática y atacarla y trabajar para que esto se solucione. Desde que asumimos en el Concejo Deliberante venimos remarcando la importancia de tener una salud digna y no la tenemos. Falta de médicos, falta de insumos, falta personal de salud, en muchas localidades no tenemos guardia pediátrica, no tenemos muchas veces ni siquiera médico. Y la otra problemática en esta temporada son los guardavidas, que vienen reclamando hace muchísimo tiempo, que ni siquiera tienen paritarias, que no se sientan a conversar. La realidad es que el espacio que represento está enfocado a trabajar en esto, en no prometer cosas que no puede cumplir, pero sí prometer sentarse a un diálogo profundo, respetuoso, y que salgan las ideas que tienen que salir para darle una solución a la problemática de los guardavidas, al área de salud, al empleado municipal, que hoy no tiene capacitación, que está con un salario indigno. Estamos trabajando para eso, en un espacio que venimos ya juntando muchísimas voluntades, en un comité y un subcomité, el comité de Coronel Vidal y el subcomité de la Costa, donde se ha trabajado durante todo el año para abordar y prepararnos en lo que viene, ¿no? La verdad que creemos que tenemos grandes posibilidades de llegar a conducir nuevamente el municipio de Mar Chiquita. Lo dice la gente, lo vemos, nos lo dicen en cada reunión que tenemos. Y por supuesto, un espacio que de la coalición, y todos lo sabemos, somos los más fuertes, somos los que le damos el empuje necesario para poder rodar ese andamiaje que necesitamos para llegar al municipio y poder gobernarlo nuevamente. Con los otros espacios políticos, por supuesto, que están en la misma sintonía que nosotros, que piensan lo mismo que nosotros, pero a lo mejor ejecutamos esa manera de trabajar de forma diferente, pero que realmente estamos todos con la misma idea de conseguir gobernar nuevamente, este año, el municipio.

–¿Se relegan o se patean los problemas de los vecinos en temporada alta?

Sí, la temporada muchas veces disfraza las necesidades permanentes que tiene el vecino. Y eso hace que se desdibuje, muchas veces, lo que el partido necesita. Nosotros tenemos un partido muy grande, con muchas localidades, con distintas necesidades en cada una de las localidades. Hoy la costa está que explota, realmente, de gente. Mucha gente que se iba al exterior hoy no se puede ir. Mucha gente que se iba a otros lugares y que tiene casa acá, en toda la costa de Mar Chiquita, está usando la propiedad. Mar de Cobos, La Caleta, Balneario Parque Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Playa Dorada, Atlántida, todo está lleno de gente. Y se ve que la recolección de basura no es la suficiente. Los vecinos permanentes que viven en los lugares se quejan de esto. No está preparada la costa del partido de Mar Chiquita para que tenga semejante cantidad de gente. Lo notamos con la seguridad en playa, cuando tiene que haber un guardavida cada 80 metros y no lo hay. Y esto genera una responsabilidad manifiesta e importante que el oficialismo no la ve. Siempre digo lo mismo: las prioridades del oficialismo no son las mismas que las de la gente. Cuando la temporada termina, empiezan a verse nuevamente y más claramente la problemática de cada sector: la falta de trabajo, el salario que no alcanza, las calles que no están como tienen que estar, las obras que se hacen y no se deberían haber hecho porque hay otras cosas mucho más necesarias, las salas sanitarias con falta de insumos, falta de respuesta médica, terminan todos yendo al hospital de Mar del Plata, que es un hospital provincial y también está abarrotado de gente. Es decir: tenemos que sentarnos a charlar entre todos los espacios políticos, a trabajar pensando en este año, en los cuatro que vienen después, y cómo vamos a resolver el ABC de la cuestión, no las cuestiones superfluas o que realmente no son tan necesarias. Tenemos que trabajar en estas áreas que he marcado para poder tener, como dice el slogan del oficialismo, “una Mar Chiquita de pie”. Hoy no está así, y todo lo que se muestra es maquillaje.

–¿Le manifiestan los vecinos este hartazgo hacia la gestión de Paredi?

El vecino nos muestra permanentemente una intención de un cambio, no sé si específicamente en la personalidad del que hoy es el intendente, sino en las prácticas que tiene este oficialismo, que realmente no clarifica ni resuelve. La gente quiere un cambio de caras también. La gente quiere un cambio de dirigentes, de dirigentes que realmente tengan la camiseta del partido de Mar Chiquita, y que tengan ganas de hacer. La gente está cansada, podrida, de encontrarse permanentemente con los mismos actores, es más, de todos los espacios políticos. Porque yo camino, no solamente el partido de Mar Chiquita, sino en otros lados, y la gente está cansada de los mismos actores políticos de toda la vida y necesita un aire nuevo, oxigenar los espacios políticos, y que realmente se pongan la camiseta del partido de Mar Chiquita y trabajando en pos del vecino y la vecina que tanto hoy lo requieren. Y la verdad es que todos los espacios políticos que están en contra del oficialismo hoy por hoy tienen que sentarse a charlar. Lo estamos haciendo ya con algunos, y lo vamos a hacer con todos. Porque yo creo que en el partido de Mar Chiquita, si nos juntamos todos, tenemos asegurada una victoria en este año. Estamos trabajando para eso, demostrando que podemos hacer, resolviendo los defectos y las cuestiones que hicimos mal cuando estuvimos entre el 2015 y el 2019. Hay que reconocer que no hicimos la gestión que queríamos, por distintas cuestiones. Pero hemos reconocido eso y estamos trabajando para resolverlo e ir para adelante