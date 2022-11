Familias destruidas por las adicciones, vecinos con miedo de salir a la calle por la inseguridad y un estado calamitoso del sistema de salud son los principales problemas que aquejan al partido bonaerense de Baradero, según el concejal Claudio Maroli (PRO).

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Maroli no sólo cuestionó al intendente Esteban Sanzio, sino también al gobierno nacional y al provincial, porque, en su visión, no tienen buenas políticas de salud y fallan en la formación policial.

Escuchá la entrevista:

–¿Cómo analiza la gestión de Esteban Sanzio?

Yo creo que es muy hábil, porque ha sabido capitalizar bien cosas que vienen de la Nación y de la Provincia. En toda la provincia la obra pública es el caballito de batalla de todos los municipios. En Baradero, por ejemplo, con la Casa de la Provincia, asfalto en algunos lugares. Cosas que son de Nación, el plan Procrear por ejemplo, las toma como propias. Entonces, hace hincapié en que se están construyendo viviendas por intermedio del Procrear, como si fuera él el gestor. O sea, un buen marketing, ¿no? Igual que con la entrega de computadoras que vienen del ENACOM. Y además tiene la habilidad de pegarse fuertemente al gobierno nacional. Como es un sindicalista, tiene la suerte de tener contactos, y de hecho está construyendo en el Parque Industrial una fábrica de autopartes, que eso sí es mérito de él, por medio de los sindicalistas. Eso sería lo positivo: muy buen marketing y saber capitalizar cosas que vienen de Provincia y de Nación.

Yo creo que estamos fallando en cuestiones básicas, como la inseguridad. Creo que esta problemática de inseguridad es en toda la provincia y en toda la Nación, pero fundamentalmente está centrada en una problemática grave que son las adicciones. Desgraciadamente, no hay políticas a nivel nacional ni provincial, ni menos municipal, que estén abocadas a a trabajar esta temática en forma preventiva. Es muy triste, porque si vos analizás las personas que están privadas de su libertad, hay un porcentaje muy alto que consume. Acá en Baradero tenemos muchísima accidentología, muy relacionada con el alcohol, que es el inicio de drogas mayores, y mucho consumo de drogas.

–¿Nota que el narcomenudeo ha crecido en los barrios?

Sí. Acá tenemos una ventaja sustancial: Baradero está cerca de polos industriales importantes, como es Zárate–Campana, donde están la fábrica Toyota, Papel Prensa, etc. etc., donde hay muy buen poder adquisitivo. Y lo que vemos es que hay mucha gente que consume. La que tiene poder adquisitivo, obviamente, no sale a delinquir, pero la que no tiene poder adquisitivo obviamente sale a delinquir porque la calidad de la droga que le venden a esta gente es muy mala y eso conlleva a lo que yo llamo los zombis caminando: vos ves por la calle chicos que desgraciadamente están muy dañados. Y fundamentalmente a quien daña es a la familia. En mi consultorio ves casos que realmente te dan mucha pena por cómo daña terriblemente a las familias. Ellos te dicen: “Es el chico más bueno, es el más dócil”, pero bueno, les termina robando, no pueden dejar cosas... es decir que lastima y destruye muchas veces a las familias. Tenemos esta problemática de inseguridad que va in crescendo. En la accidentología, la cantidad de chicos que quedan con cierta discapacidad es muy grande.

–Cuando usted recorre los barrios ¿le plantean los vecinos el miedo que sienten de salir a la calle ante el crecimiento de la inseguridad?

Sí, te lo plantean, porque además, va modificando hábitos. Hay personas que te dicen: “Yo me podría ir de vacaciones, pero lo tengo que analizar muy bien, a ver a quién dejo el cuidado de la casa”. No salir a determinado horario, no ir a determinados lugares... Si vos analizás un poquito, está muy relacionada con las adicciones. Lo mismo la violencia intrafamiliar: si hablás con la policía, te dicen eso, que la problemática de agresiones, de violencia intrafamiliar, está relacionada con el alcohol y con la droga. Lo positivo es que Sanzio ha traído algunos patrulleros, pero la verdad es que no hay efectivos capacitados, hay una muy mala formación de los efectivos policiales. Muchas veces hablás con ellos y te dicen: “Vamos a tirar una vez cada seis meses, tenemos que pagarnos las balas nosotros”. No hay un polígono de tiro, no hay un sistema que los contenga y una formación adecuada. Es un problema serio. Pero eso corresponde fundamentalmente a la Provincia, ¿no?

Después, otra problemática muy seria es el área de salud. El área de salud está desintegrada totalmente. Desgraciadamente, no hay un sistema que contenga a la gente. Hay más de 360 obras sociales: están las obras sociales municipales, provinciales y nacionales, están las prepagas, que trabajan en forma incoordinada, así que se gasta mucho y se gasta mal, y le llega poco la prestación al afiliado. Y a nivel de salud pública, la prevención: uno no ve a nivel municipal, provincial o nacional campañas preventivas. Porque parecería que estuviera socialmente aceptado el alcohol en los jóvenes y que todo tiene que girar en torno al alcohol, que es, como te decía, el inicio de drogas mayores. La previa, la no previa, el festejo de esto, el festejo de lo otro, y todo relacionado con el alcohol. Y no veo campañas, como sí se hizo en su momento la campaña de ambientes libres de humo de tabaco, donde se empezó a concientizar de los males que genera el tabaco.

Los sistemas de salud cada vez están peor, y van a estar peor. En todos los municipios, a nivel privado, la mayoría de los sanatorios están cerrando. Son muy pocos los sanatorios que se mantienen en pie. El hospital público a veces se ve abarrotado. No hay políticas nacionales de salud. Nos faltan terapistas, nos faltan pediatras, nos faltan neonatólogos, porque no se van formando, porque la formación de los médicos, que tendría que venir de parte del Estado, está ausente, y tienen sueldos paupérrimos. Les conviene más ir a hacer una guardia, donde les pagan directamente cash y sobreviven.

–¿Les puede dejar un mensaje final a los vecinos de la ciudad, pensando en las elecciones de próximo año?

Serían dos, fundamentalmente. Uno: No se dejen engañar por cantos de sirena. ¿Qué quiero decir con esto? Toda esta obra pública, que muchas veces es digitada. El municipio se ve abarrotado de empleados con sueldos muy importantes: secretarías, subsecretarías, direcciones y subdirecciones. Todo eso ¿qué está generando? Que haya una asistencia mayor por parte de Provincia y de Nación. Ese dinero viene de algún lado. Ese dinero viene de una emisión desmedida que está generando esto que estamos viendo en el día a día, cuando vamos a un supermercado o a una verdulería, donde los precios aumentan todos los días. Es consecuencia de este mal manejo.

Yo estoy trabajando con el grupo de Cristian Ritondo, y es la única persona que, con Marí­a Eugenia Vidal, trabajó fuertemente en las cuestiones de adicciones. Yo estoy convencido de que trabajar sobre esa problemática no compra votos, pero a esta altura de mi vida, habiendo visto sufrir a muchas familias, les diría: Tengan conciencia de que hay que trabajar fuertemente, y hay una persona que lo hizo y trabajó fuertemente contra todas estas mafias.