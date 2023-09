KICILLOF Y RALINQUEO INAUGURARON LA CASA DE LA PROVINCIA⁣

Este martes 26 de septiembre el Intendente Hernán Ralinqueo junto al Gobernador Axel Kicillof y la Ministra de Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez inauguraron la Casa de la Provincia.⁣

⁣

También estuvieron presentes los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Seguridad, Sergio Berni; la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; los subsecretarios de Asuntos Municipales, Santiago Révora; de Obras Públicas, Diego Benítez; y de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski; el director provincial del Registro de las Personas, Mariano Ríos Ordoñez; el vicepresidente del Consejo General de Educación, Silvio Maffeo; y la diputada provincial Luciana Padulo, además de autoridades municipales, del Honorable Concejo Deliberante y educativas.⁣

⁣

Ralinqueo señaló que se trata de “una enorme inversión, oficinas modernas para darle calidad de atención a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, pero también un lugar a los trabajadores provinciales que estaban dispersos en distintas oficinas y que ahora tienen un lugar realmente de calidad y esto es presencia de la provincia en 25 de Mayo”.⁣

“Cuando tomé la decisión de hacer esta casa acá, llovieron los cascotazos, críticas y la verdad es que no sólo esta inversión potencia la zona. Ustedes saben que la calle 36 era un camino de sirga y lo renovamos, junto al Parque Islas Malvinas, que es el primer parque en la ciudad en conmemoración de la soberanía. Había que tomar la decisión y se hizo en este Gobierno. Pero cuando se criticaba por qué 25 de Mayo, para qué la inversión, el planteo era que en 25 de mayo los vecinos, nuestras vecinas, no se merecen tener una inversión de este tipo", indicó el Intendente. Y recordó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace años que tiene una Casa de la Provincia, "¿y nosotros por qué no? Estamos a 250 kilómetros, ¿Por qué uno sí y otro no? Así que ese planteo me pareció extraordinario, hoy ya no se critica más y seguramente también todos los que la criticaban van a venir a atenderse y los van a atender muy bien, lástima que hoy no nos acompañen”, agregó.⁣

⁣

Ralinqueo le agradeció a Kicillof “por visitar 25 de Mayo, pero más que una visita, es un repaso de las concreciones que hemos llevado adelante como municipio, como comunidad. Esto cristaliza un enorme trabajo que se viene haciendo en toda la provincia de Buenos Aires”.⁣

KICILLOF Y RALINQUEO INAUGURARON LA CASA DE LA PROVINCIA⁣

⁣

“Hay muchos en la política que dicen cómo tienen que ser las cosas, ahora están de moda los que quieren quitarles derechos a la gente con una motosierra. Es muy fácil denunciar, es muy fácil hablar, lo difícil es hacer, acá estamos haciendo, acá la Provincia está haciendo y no tenemos dudas que con Axel en la Provincia tenemos un futuro mucho mejor”, manifestó.⁣

⁣

En ese marco, Kicillof afirmó: “estamos descentralizando el Gobierno provincial para llegar a cada uno de los pueblos con mucha más eficacia, organización y las condiciones dignas que se merecen todos nuestros vecinos y vecinas”, y añadió: “esto es también un acto de federalismo que impulsa el arraigo: es con mejor acceso a las prestaciones del Estado, con más salud, educación y seguridad, que vamos a alcanzar un modelo de provincia que no expulse a los y las bonaerenses de sus localidades”.⁣

⁣

Con una inversión de $445 millones, la Casa de la Provincia se construyó en un lugar de crecimiento estratégico para el distrito. Allí ya funcionan las oficinas de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS); de Turismo; una Ludoteca del Instituto Cultural; y delegaciones de los ministerios de Desarrollo Agrario; de Trabajo; y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual