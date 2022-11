El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración del edificio del nuevo Jardín de Infantes N°1029 de la localidad de Virrey del Pino, junto al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. Además, suscribió un convenio para la recuperación urbana del barrio Sarmiento, con la participación del ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone.

En ese marco, Kicillof destacó que “este jardín de primera calidad lo construimos después de una etapa en la que las obras no llegaban a La Matanza porque sus autoridades no pertenecían al mismo partido político que gobernaba la Provincia y la Nación”. “Hemos dejado atrás cuatro años de postergaciones para los vecinos y vecinas de Virrey del Pino, en los que a pesar de tener recursos como nunca antes debido al endeudamiento, no se avanzó con la construcción de jardines ni las obras necesarias en materia de cloacas, salud y saneamiento”, agregó.

En ese sentido, el Gobernador resaltó que “ese endeudamiento de más de 100 mil millones de dólares no se destinó a atender las necesidades de los bonaerenses, sino que se utilizó para la especulación y en beneficio de una pequeña minoría”. “Nosotros emprendimos otro camino porque entendemos que donde hay una necesidad, gobierne quien gobierne, hay un derecho de nuestro pueblo y una obligación de quienes tenemos responsabilidades de gestión”, añadió.

Producto de una inversión de $66 millones, se construyeron las instalaciones del nuevo jardín, que cuenta con tres aulas, baños adaptados, dirección y preceptoría. Se trata de la primera institución de educación inicial del barrio Jauretche y comenzará a funcionar a partir del ciclo lectivo del año próximo, mediante la creación de 14 cargos docentes y no docentes. El edificio está ubicado junto a la Escuela Primaria N° 215 y facilitará el acceso de chicos y chicas que debían trasladarse muchas cuadras hasta el jardín N° 980.

“Este jardín ya tiene más de 40 inscriptos en apenas dos días, alcanzando a pibes y pibas del barrio que en su mayoría no podían acceder a la educación inicial porque tenían un viaje muy largo”, expresó Sileoni y agregó: “Pusimos a la educación pública en el centro y hemos construido nuevas escuelas, muchas de las cuales son jardines porque entendemos que el nivel inicial es fundamental para el aprendizaje y para brindar un mejor futuro a los y las bonaerenses”.

Este jardín en La Matanza constituye el edificio educativo número 121 que inaugura el Gobierno bonaerense desde 2020. Se suma a la nueva infraestructura puesta en funcionamiento ayer para los jardines de infantes N°906 de Berazategui y N°904 de San Vicente.

Por su parte, el intendente Espinoza remarcó: “Este jardín es la mejor imagen para graficar la realidad de lo que se está viviendo en La Matanza y en toda la provincia: después de cuatro años sin obras en nuestro municipio, hoy contamos con este edificio que le va a cambiar la vida para siempre a la comunidad”. Además, enfatizó que “con el convenio que firmamos con la Provincia, se seguirá generando empleo al mismo tiempo que se transforma para siempre el sur de La Matanza”.

El acuerdo suscripto entre la Provincia y el municipio proyecta obras de puesta en valor de espacios públicos en el Barrio Sarmiento, incluyendo infraestructura de servicios y equipamiento recreativo y deportivo. En ese sentido, se realizará la pavimentación y ensanche de 236 cuadras y se construirá la red de desagües pluviales para un predio de 135 hectáreas; se desarrollarán las redes de agua y cloacas para los vecinos y vecinas; se instalarán luminarias y se colocará equipamiento urbano en plazas y espacios públicos.

Al respecto, Simone sostuvo: “Este convenio va a intervenir un área de más de 130 hectáreas con una inversión de $3.400 millones que incluye tanto pavimento como obras pluviales, de agua, cloacas, luminarias y espacios verdes”. “Es un proyecto en el que venimos trabajando con el equipo de La Matanza desde hace mucho tiempo y que les facilitará la vida a los vecinos y vecinas de la zona”, añadió.

Participaron también el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; las diputadas nacionales Brenda Vargas Matyi y Liliana Yambrún; el senador bonaerense José Luis Pallares; el diputado provincial Ricardo Rolleri; y la presidenta del Consejo Escolar de La Matanza, Marta Díaz