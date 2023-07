En el marco del Plan de Manejo Integral del Comité de Cuenca del Río Luján, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes junto al intendente de Pilar, Federico Achával, el acto de inauguración del entubamiento del canal Agustoni, una obra que requirió una inversión de $1.905 millones y beneficiará a 40 mil vecinos y vecinas de la zona.

“Esta inauguración es el resultado de un trabajo conjunto que surgió de escuchar las demandas de nuestros vecinos y vecinas; y de concretar las obras que les llevan bienestar y les permiten un futuro con más oportunidades a las y los bonaerenses”, sostuvo Kicillof y agregó “Entubar este arroyo no es solo impedir que se inunde, significa que los vecinos y vecinas puedan disfrutar plenamente de su barrio junto a sus familias”.

La obra consistió en el entubamiento del canal existente en el tramo urbano con sus respectivos pavimentos sobre la calle Santa Águeda, desde las inmediaciones de la Ruta Nacional N°8 hasta la desembocadura en el Río Luján. Resolverá la anegación de viviendas que se encontraban en situación de gran vulnerabilidad y servirá para realizar el escurrimiento de lluvias de manera eficiente en toda la cuenca de Pilar Oeste.

Al respecto, el Gobernador señaló: “Esta obra no se hizo durante la gestión anterior, a pesar de la enorme cantidad de recursos con los que contaban por el endeudamiento, y fue por incapacidad de gestión y porque no sentían como propias a las necesidades de nuestro pueblo”, sostuvo Kicillof y agregó: “Que los bonaerenses no caigan en el desánimo: estamos demostrando que lo que parecía imposible, que nunca se iba a hacer, hoy es una realidad.”

El entubamiento impactará directamente en la calidad de vida de todas las familias de los barrios Agustoni, La Lomita y San Alejo, ya que se construyeron asfaltos sobre un conducto de hormigón donde antes había un canal abierto de más de dos metros de ancho y dos metros de profundidad. Además, allí se emplazaron bicisendas y se instalaron máquinas para hacer ejercicio al aire libre.

Kicillof y Achával en la inauguración del entubamiento del Canal Agustoni.

Por su parte, el intendente Achával remarcó: “Necesitábamos resolver los problemas estructurales e históricos del barrio para que las familias de la zona no se inunden. No nos quedamos en discursos y palabras: nos pusimos a trabajar en conjunto con la Provincia y logramos que hoy nuestros vecinos y vecinas puedan vivir mejor”. “Somos parte de un Estado que se hace cargo de la enorme responsabilidad que tiene de representar a su pueblo y de acompañarlo para que sus sueños se cumplan”, dijo.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos; el secretario de Gobierno de Pilar, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta; la jefa de ANSES local, Rosario Beláustegui; concejalas y concejales