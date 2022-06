Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Clara Bozzano.

Clara Bozzano

Presentó el proyecto de Banca 21 para promover la participación ciudadana. ¿Esta iniciativa surge porque usted consideraba que faltaba un espacio de estas características para que los vecinos pudieran reclamar o se hagan oír?

Sí. Para nosotros el proyecto de la Banca 21 es un proyecto sumamente importante porque lo aumenta es la participación ciudadana. Genera que la ciudadanía pueda proponer su proyecto, exponerlo, y así ampliar lo que es el Concejo; que las vecinas y vecinos de nuestra ciudad puedan participar y ellos mismos plantear sus problemáticas, más allá de que nosotros como concejales y concejalas, teniendo esta representatividad, lo seguimos haciendo, seguimos escuchando las demandas.

Hay algo que siempre dice Máximo Kirchner y es que si nosotros hacemos participar a la ciudadanía, los dirigentes achicamos el margen de error, porque realmente entendemos cuáles son las prioridades. Para nosotros es clave este proyecto que ya lo empezamos a discutir en comisión. Tiene que salir por unanimidad, entendiendo la importancia de la participación.

¿Cuáles son las prioridades de los vecinos de la ciudad?

Las prioridades son muchas. Nosotros entendimos que los barrios de nuestra ciudad están abandonados, faltantes de luminaria pública, hay un montón de calles todavía sin asfaltar, cordón cuneta, no hay empleo genuino, hay necesidad de viviendas. Todavía a Junín le falta un montón. Los vecinos están bastante cansados por la falta de infraestructura.

Por eso hablo de la importancia de que ellos puedan exponer estos proyectos. Aparte, se va a abrir un registro en la Secretaría del Concejo Deliberante, en el cual el vecino, la vecina o las instituciones intermedias van a presentar su proyecto, se les va a abrir un expediente, el cual va a ser de acceso público, y todos los concejales que integran el cuerpo van a poder acceso a este proyecto, se les va a asignar un día de sesión a ese vecino o a esa vecina y diez minutos antes de la sesión va a poder exponer.

La idea también es que no entre en debate con ningún concejal sino que él pueda tener todos esos minutos para explayarse y que pueda comentar lo que le parece, lo que hace falta o la problemática frente a todos y todas.

Usted señalaba que están presentes en los barrios desde el Frente de Todos, escuchando las demandas vecinales. ¿Quizás falta que el Ejecutivo también tenga más territorialidad, se acerque a los barrios, dialogue con los vecinos sobre sus problemáticas?

Nosotros caminamos mucho. No tenemos otra forma de entender la política, que es estando cerca, caminando los barrios, escuchando las problemáticas de todos nuestros vecinos. Lo que creemos es que hoy el gobierno local está alejado de esas problemáticas.

"El gobierno local está alejado de esas problemáticas de los barrios"

Los otros días nos comentaban que estaban cambiando la cartelería de las calles en el centro. En cambio, el barrio Cooperativa, que integra el barrio La Celeste, es un barrio que hace diez año que está y no tiene ni una cartelería. O sea que si vos no sabés cómo llegar a la casa de tal o cual vecino, no podés llegar.

Ya es una condición propia política del gobierno local, a la cabeza con el intendente Petrecca, de gestionar para las cincuenta cuadras alrededor del centro y el resto nada, así están. Por eso nos parece tan importante este proyecto que presentamos, y obviamente seguir exigiéndole al gobierno municipal que siga con la infraestructura en los barrios y que deje de mirar el ombligo de la ciudad sino a la ciudad en general