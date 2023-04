El Intendente Juan Andreotti recibió a la judoca Paula Pareto, orgullo nacional y sanfernandino, con quien visitó el mural pintado en Av. Sobremonte y Ruta 197, en el que es homenajeada junto a otros íconos del deporte argentino. En ese barrio el Municipio realizó, con fondos propios y aportes provinciales, nuevas veredas, rampas, árboles, pavimentación, conexiones de cloacas y otras mejoras.

En esta obra se retrata también a Diego Maradona, Lionel Messi, Emanuel Ginóbili, Luciana Aymar, Guillermo Vilas y Juan Manuel Fangio, junto a Paula Pareto, todos deportistas argentinos que representaron a la Argentina en el mundo con el mayor de los éxitos.

Pareto dijo: “Me encanta como está dibujado, que tenga los anillos olímpicos, la medalla y lo que más me gusta es estar al lado del Diego, creo que es el broche de oro para lo espectacular de todo ésto, aparte del resto de los deportistas; estar ahí a la derecha del Diego es lo que más me gustó. Y está acá a 10 cuadras de la casa donde yo nací y me crié; les agradezco al Municipio y a todos los vecinos por este lindo reconocimiento”