El intendente reelecto en San Fernando, Juan Andreotti (UxP), rechazó la posición de la diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mondino, sobre los trasplantes de órganos.

Vale recordar que Mondino dijo en declaraciones radiales que "el mercado de órganos es fantástico… mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores".

Tras ello, desde redes, el intendente oficialista comentó “Siguen insistiendo con la venta de órganos, para ellos todo tiene precio, pero la vida no tiene precio”.

Desde su cuenta en X, escribió “El 70% de los argentinos le decimos NO a MILEI. Somos más los que creemos en la Universidad Pública, en la Salud pública, es un país que te tienda la mano cuando lo necesitas y no en un país egoísta del sálvese quien pueda. Hay mucho que corregir y transformar, pero no es destruyendo todo ni que todo explote”