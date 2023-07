De las falencias de la gestión de José Luis Zara, intendente del municipio de Patagones, nos hemos ocupado en más de una ocasión. Como cuando te contábamos sobre quienes dicen que paga sueldos “indignos”, quienes lo acusan de dejar a los barrios “abandonados y sucios” o quienes le imputan haber dejado el sistema de salud “a la buena de Dios”.

Ricardo Marino, precandidato a intendente por Unión por la Patria (UxP), dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y analizó las principales problemáticas que afectan al distrito austral de la provincia de Buenos Aires, entre las que destacó la falta de agua, de trabajo y de viviendas.

Escuchá la entrevista:

20230727 Ricardo Marino

–¿Por qué ha decidido presentarse en estas elecciones como precandidato a jefe comunal, y qué les puede ofrecer la lista que usted encabeza a los habitantes de la ciudad?

Yo soy Ricardo Marino, soy nacido en el partido de Patagones, soy secretario general de los empleados de comercio y siempre he sido afiliado al justicialismo. Vengo hace muchos años trabajando y logré ser concejal durante seis mandatos consecutivos, veinticuatro años, el 50% como presidente del Concejo, y siempre tuve el sueño de algún día poder ser el intendente de Patagones para trabajar por mi pueblo, si bien lo he hecho, pero en la parte legislativa y a través de la organización gremial que represento. Soy un hombre que conozco las necesidades de mi pueblo y por eso quiero que el pueblo me dé esa oportunidad de ser el intendente para poder buscar soluciones a las problemáticas que tenemos en el partido de Patagones, que son muchas.

–De acuerdo a su vasta trayectoria política, pero también como vecino de la ciudad, ¿cuáles son estas problemáticas que afectan a diario?

Mire, yo vivo en el interior, en Stroeder, a ochenta kilómetros de la cabecera del partido. Vivimos entre dos ríos, el río Colorado y el río Negro. Y una de las prioridades que tiene nuestro distrito es la falta de agua. Un ejemplo: nosotros vivimos entre dos ríos y no tenemos agua de consumo en la localidad de Stroeder. Tampoco hay en San Blas. Llega desde el río Colorado y en el verano estamos a veces semanas enteras sin agua. Entonces, uno de los proyectos que yo ya he presentado en el Concejo Deliberante es lograr la construcción de un acuaducto entre el río Negro, o sea, la cabecera del partido de Patagones, que pasa por las localidades de Cagliero, San Blas y Stroeder, y por qué no las localidades de Villalonga y Pradere, que tienen agua del río Colorado. Eso es un proyecto que es de suma necesidad e importancia para el distrito: por lo menos agua de consumo. No estoy hablando del riego porque tiene otros costos y sería a otro nivel, ¿no?

Después nosotros tenemos otras necesidades. Nosotros estamos en un lugar donde no hay fuentes de trabajo. Tenemos un parque industrial en el que, con esfuerzo, pequeños empresarios y pymes se han instalado. No tienen el servicio de gas, por ejemplo. De ser intendente, trabajaría sobre ese tema para poder tener un parque industrial con todos los servicios y poder interesar a empresas de distintos lugares que puedan instalarse en el partido de Patagones, porque nosotros somos patagónicos. En el partido tenemos beneficios promocionales para eso y a muchos les interesa, por ejemplo, la excepción de ingresos brutos. Pero si no les damos la infraestructura necesaria...

Creo que tenemos que trabajar en esos temas. Tenemos mucha falta de viviendas sociales que puedan construirse a través del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Esos son temas pendientes que nos cuestan, pero son compromisos que uno asume para, si podemos de alguna manera, trabajar sobre esos temas.

También el restablecimiento del servicio del tren, que está interrumpido desde el 2009, el tren de carga y pasajeros entre Bahía Blanca y Patagones o viceversa. Ese es otro proyecto que yo he venido trabajando. Alguna vez lo logramos, en el 2003, pero en el 2009, por ejemplo, una sequía, como estamos acostumbrados acá, tapó todas las vías y nunca más pudimos restablecer ese servicio. Así que ese es otro de los proyectos que yo quiero trabajar.

Ricardo Marino.

También trabajar en terminales de ómnibus para las localidades de Stroeder y Villalonga. Nosotros no tenemos una terminal en Villalonga, por ejemplo, que es una ciudad que debe tener 7000 habitantes, y los ómnibus tienen que parar en las esquinas donde hay un kiosco, por ejemplo, y las inclemencias del tiempo en la Patagonia no son las mismas que en otros lugares. Y bueno, es un tema a resolver.

–Muchos temas y muchos proyectos en carpeta, Ricardo.

Por supuesto. Como hombre de los trabajadores, también me preocupa la situación salarial de los trabajadores municipales. Son los que más bajo ganan en la provincia de Buenos Aires. Y tomando como base cuando se jubilan, todavía cobran inferior a eso. Así que hay muchas preocupaciones que tenemos en el partido de Patagones.

Yo tengo experiencia en el tema, porque como le dije, he estado veinticuatro años en la parte legislativa. Creo que tengo los conocimientos necesarios, la trayectoria, la conducta y la honestidad, la fuerza y el coraje para poder ser el intendente del Partido de Patagones. Dependo de mi pueblo: si me da la oportunidad ahora, el 13 de agosto, seguramente después tendré que enfrentar a nuestro adversario, que es Juntos, en octubre.

–¿Y qué balance puede hacer de la gestión de José Luis Zara?

Mire, yo no me baso en la crítica del gobierno actual. Hay muchas cosas que

resolver y por eso yo propongo mis propuestas, cómo solucionar los problemas.

Yo hablo de salud. ¿Por qué hablo de salud? Porque nosotros tenemos en el hospital, por ejemplo, gente que tiene que estar dos horas en las guardias, no por mal desempeño de los profesionales ni de los trabajadores, sino por la falta de médicos. Un abuelo que tiene que sacar un turno tiene que ir a las seis de la mañana para que lo atiendan, y con las inclemencias del tiempo no es posible. Bueno, yo trato de ser el intendente, de corregir estas situaciones que se plantean en salud, en nuestros hospitales, no solamente en la cabecera del partido, sino en el interior.

También pienso en nuestros barrios. Nosotros tenemos sectores muy humildes. Quiero trabajar para que los barrios estén limpios, para que no solamente uno se acuerde de ellos cuando hay elecciones. Que el momento en que uno asuma la gestión, por lo menos se tomará noventa días, pero empezar a trabajar todos los días para que los barrios tengan sus calles de tierra limpias, regadas, con cordón cuneta, con mayor iluminación, que tengan los servicios de gas y de cloacas. Entonces, todos esos temas yo propongo cómo resolverlos, porque conozco cómo hacerlo.

Aparte, tenemos algo muy importante. Yo tengo un vínculo muy especial con quien es el ministro de Economía de la Nación. Yo pertenezco al Frente Renovador hace diez años y de ser el presidente, que no dudo que Sergio Massa va a ser el presidente (como el gobernador Kicillof, porque vamos a triunfar), yo creo que con ellos y Marino en Patagones podemos lograr resolver estos temas, entre otros, que tenemos que resolver para el partido de Patagones y su gente.

–Por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los habitantes de Patagones de cara a las próximas elecciones?

Yo lo único que les pido es que me acompañen, que me den una oportunidad. Hay otros hombres y mujeres que han tenido esa oportunidad. Los jóvenes tienen tiempo para hacerlo porque también se lo merecen, pero yo soy una persona que ya tengo mi trayectoria y necesito que el pueblo me dé una oportunidad. Y no se van a arrepentir, porque voy a hacer muy buena gestión. Si fui buen concejal y estoy al frente de uno de los mejores gremios de Patagones, ¿por qué no voy a hacer una buena gestión para mis vecinos? No me une otra cosa que trabajar por la gente, y especialmente por los que más necesitan.