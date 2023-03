Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230316 José Nobre Ferreira

–Días atrás, usted dio inicio al período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante y, si bien repasó los logros de su gestión, también esbozó los ejes de trabajo para este 2023. ¿Cuáles serán los puntos principales que abordará su gestión este año?

Hicimos la apertura de sesiones haciendo un poquito un racconto de lo que hemos trabajado sobre todo en el 2022, pero de alguna manera enfocándonos en este 2023. Comenzaría diciéndote que el 2022 para nosotros ha sido un año más que importante, porque se empezaron a ejecutar un montón de obras públicas en nuestro distrito. Estamos atravesando un contexto muy importante, inigualable, te podría decir un momento histórico de nuestro distrito, que hacía tiempo no lo estábamos. Estamos ejecutando más de veinte obras en nuestro distrito, obras importantes, que mejoran la calidad de vida de los vecinos de las localidades y del distrito, y obras que todo intendente sueña o quiere realizar, como por ejemplo, viviendas. Nosotros estamos construyendo más de veinte viviendas en todo el distrito. Y un dato importante que te puedo decir: no se construían viviendas en el distrito de Guaminí con el último plan federal del año 2009, programa de Néstor Kirchner que la verdad que fue el último programa que se ejecutó en nuestro distrito y de ahí para acá no se habían construido viviendas sociales. Y la verdad que es una demanda social, y para nosotros, el poder darles una solución habitacional a nuestros vecinos. Si bien somos un distrito chico, en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante de población, que hace crecer, obviamente, la demanda habitacional. El poder darles respuesta a los vecinos con la construcción de viviendas creo que es una obra que todo intendente sueña o quiere realizar.

–Además, pensando que la crisis habitacional es un problema que se extiende no solamente en la provincia, sino también en el resto del país.

Exactamente. Por ahí, cuando leemos o vemos los medios nacionales, es una realidad en todo el país, y obviamente nosotros la padecíamos también aquí en nuestro distrito. Y estar dando respuesta a esta problemática, darles una solución habitacional a familias de nuestras localidades y de nuestro distrito, la verdad que es más importante. Pero también te hacía mención a obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos, como es la obra de mejora de red de agua, de acueductos, de cloacas. Obras muy importantes que la verdad que en el año 2023 hablar de localidades que no tengan cloacas la verdad que eso habla de la gestión, del objetivo de esta gestión, de concretar objetivos que cuando iniciamos nuestro mandato nos planteamos de ir por obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos, obras que la verdad que a veces quedan relegadas porque son obras muy importantes, millonarias, y que si a veces no tenés el apoyo tanto del gobierno provincial o nacional, se hace difícil realizarlas con recursos municipales. Entonces, esto habla del apoyo, obviamente, del gobierno provincial y nacional a nuestra gestión y eso habla de tener más de veinte obras ejecutándose en nuestro distrito, entre cloacas, mejora de red de agua, construcción de viviendas. Estamos llevando adelante la terminación de dos hogares de ancianos, la construcción de pavimento, un polideportivo que vamos a estar realizando.

MIRÁ TAMBIÉN Villarino: se lanzó la tercera edición del INTUR

–Me imagino, de acuerdo a lo que cuenta, que la relación, tanto con Nación como con Provincia, es muy fluida.

La verdad que sí. Desde el inicio de mi mandato la relación con el gobierno provincial, con nuestro gobernador Axel Kicillof, con nuestro presidente y su equipo, los diferentes ministerios, es fluida. Siempre tenemos un ida y vuelta constante, permanente. Me ha permitido ir desarrollando cada uno de los convenios de obra que gestionamos y la cantidad de obras que tenemos habla de la buena relación que tenemos tanto con Provincia como Nación. Y ese respaldo es importante para un intendente del interior de la provincia de Buenos Aires, un distrito chico como es el caso de la localidad de Guaminí, que casi que nos caemos del mapa y pasamos a la provincia de La Pampa, estamos a 180 kilómetros de Macachín, que es la provincia de La Pampa.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

A veces uno dice, generalmente por ahí los intendentes del conurbano, que están más cerca de Buenos Aires, de La Plata. La verdad que en este caso ha sido, te podría decir, con los ‍135 municipios de la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que en el caso de nuestro gobernador la obra pública ha sido para todos por igual, sin distinción de color político, y la verdad que yo no voy a hablar por ellos pero doy fe, porque la verdad que escuchando a intendentes de la región que no son del mismo signo político, del mismo color político, la verdad que ellos nos manifiestan que la distribución de obras es equitativa y es para todos por igual.

–¿Le gustaría volver a ver a Axel Kicillof un período más en la Gobernación?

Sí, obviamente que sí. Nosotros, junto con los intendentes de la sexta sección del Frente de Todos (FdT), estamos pidiendo por la reelección de nuestro gobernador. Obviamente ya se lo hemos planteado a nuestro gobernador y obviamente que sí. La verdad que es un gobernador que está presente y que recorre el territorio y que es importante, tanto nuestro gobernador como su equipo de trabajo, porque la verdad que recibimos casi todas las semanas o todos los meses un ministro o de Provincia o de Nación. Y la verdad que siempre me gusta recalcarlo y agradecérselo personalmente y públicamente cuando vienen lo digo, porque es importante que los ministros, tanto de Provincia como de Nación, salgan al territorio, conozcan la provincia, conozcan nuestro país, porque te acerca a la realidad. Y la realidad del interior funciona muy diferente a los distritos del conurbano, los que están más cerca de la ciudad capital. La verdad que lo agradezco y lo haría igualmente si fuesen de otro color político. Lo he hecho siempre. Yo llegué a la gestión en septiembre de 2018 y me tocó gobernar un año y tres meses con el gobierno de la exgobernadora Vidal, y del 2019 para acá, obviamente, con Axel. Y la verdad que te puedo hablar puntualmente de la diferencia. Yo la verdad que a Axel lo veo presente, recorriendo el territorio, su equipo de trabajo igual, y todas las semanas ese ida y vuelta y siempre tenemos un funcionario de la Provincia o de Nación en territorio. Y eso es muy importante porque te permite conocer el territorio y conocer la realidad de los diferentes distritos. Y vuelvo a lo de las obras, porque el poder estar en territorio y el poder ver la necesidad que tiene el distrito hace que podamos llevar adelante la gestión de los diferentes convenios, programas, que tienen la Provincia y Nación, que se ejecuten aquí en territorio.

–Usted, en lo personal, ¿ya ha definido su futuro político? ¿Volverá a presentarse para pelear por la intendencia este año?

Todavía no. Yo formo parte de un espacio político, el FdT, que por el momento no ha definido sus precandidatos. Estimo que en los próximos días o en el próximo mes estará, obviamente, definiéndose. Si el espacio al cual pertenezco considera que yo soy su mejor precandidato para competir en las próximas elecciones, ahí se abre otra puerta: me sentaré con mi familia y decidiré, obviamente, presentarme o no. Pero no es algo que hoy tengamos definido. Hoy tengo mi mente y la cabeza puesta, tanto la mía como la de mi equipo de trabajo, en las obras que estamos ejecutando. Obras que algunas van a quedar terminadas en este año y otras que van a exceder el 2023. Y de hecho las gestiones que estamos realizando son obras que van a exceder el 2023 también. Entonces, eso demuestra que no somos egoístas y que no gestionamos solamente obras que culminen este año, porque pensamos en nuestro distrito. No pensamos en mi mandato. Sería muy egoísta de mi parte gestionar solamente obras que culminen antes del 10 de diciembre de 2023. Estamos gestionando obras que queden para nuestro distrito, porque eso habla de pensar en los vecinos, de pensar en el crecimiento de nuestro municipio y de nuestro distrito.