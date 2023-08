Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230829 José Luis Salomón

–Intendente, ayer los referentes del Foro de Jefes Comunales del Radicalismo se reunieron con Axel Kicillof. Una reunión que estaba prevista para antes de las PASO, pero bueno, finalmente tuvo lugar este lunes. ¿Qué balance puede hacer del encuentro?

El balance es positivo, como siempre. Las reuniones que nosotros tenemos con el gobernador suelen ser reuniones de muy buena convivencia y de diálogo, fundamentalmente, y de escucha, tanto de un lado como del otro, en función de la realidad de la provincia y la realidad de cada uno de los municipios. A esas reuniones nosotros vamos a plantear el problema no individual solamente, sino los problemas que de alguna manera pueden plantear los 32 intendentes a los cuales estamos circunstancialmente representando en esa reunión. Encabezó la comitiva Maxi Suescun, que es el intendente de Rauch, en reemplazo de Miguel Fernández, que está en su etapa electoral como candidato a vicegobernador; y después, el intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, el intendente Alejandro Federico por Suipacha, y quien habla por Saladillo.

En la reunión tocamos varios temas, más allá de la cuestión política, que siempre se da en la charla con el gobernador. Uno de ellos tenía que ver con la deuda que el IOMA tiene con varios municipios que tienen hospitales municipales, y que en algunos casos tiene bastante atraso en cuanto a esa deuda. El gobernador se comprometió a ponerse al día dentro de las que son las deudas más consolidadas, de mayor tiempo; a hacerlo lo más rápido posible. Entiende esta dificultad. Evidentemente son recursos que son del municipio y que no está recibiendo por las prestaciones de salud que pueden estar generando sus hospitales municipales.

También la deuda del IPS. Al demorarse mucho los trámites jubilatorios, las personas, desde el momento que dejan de trabajar hasta que empiezan a percibir la jubilación 100%, tienen un tiempo que en algunos casos puede ser hasta los dos años, entre un año y medio y dos años, y en algunos casos más. Entonces esa demora hace que muchos opten por el pago anticipado, una jubilación anticipada, que la afronta el municipio. Cuando esto se incrementa en cantidad de personas y en mucho tiempo, es un recurso que el municipio está pagando. Por supuesto que después se recupera, pero se hace un poco pesada esa carga. Bueno, también lo reclamamos, incluso, fundamentalmente, ver la posibilidad de reducir al máximo posible los plazos de jubilación de los empleados municipales. De los estatales en general, porque esta dificultad también la tienen los docentes y muchos otros.

Después se habló el tema de todos los años: a principios de año, los municipios reciben un Coeficiente Único de Distribución (CUD), por el cual la Provincia coparticipa a los municipios. Ese coeficiente suele cambiar y a veces favorecerte y a veces perjudicarte. En general los municipios chicos suelen perjudicarse porque los municipios grandes, invierten mucho en salud y hay una incidencia muy grande de los efectos de salud en la

composición del CUD, y eso hace que los municipios chicos por ahí tengan variaciones importantes. Esa variación significa plata. O sea, si vos ibas a recibir determinada cantidad de plata, recibís menos. Entonces la Provincia este año, para compensar, iba a pagar un bono, un ATP, a aquellos municipios que habían sido muy afectados por el CUD. ¿Por qué? Porque el coeficiente total es 100% y se distribuye en 135 municipios. Si uno crece, reduce al otro, algunos reducen. Entonces eso es a lo que se comprometió la Provincia y en realidad no todos los municipios recibieron en tiempo y forma, y lo que se está reclamando es ver la posibilidad de ponerse al día con esos esos bonos con los que se había comprometido la Provincia a principios de año.

–¿Cómo está funcionando el programa de Municipios a la Obra? Porque también sé que hubo retrasos con los certificados.

Hubo retrasos con los certificados. Se está planteando ahora. Por eso es que ayer tuvimos una reunión, después, con el viceministro de Obras Públicas, planteándole la inquietud de cada uno de los municipios que tenían algún retraso. En algunos casos, lo que más se retrasa, que es un poco lo que hablamos con Franco Laporta, es la aprobación técnica de los proyectos. Se aprueba el monto, se aprueba Municipios a la Obra, lo que era el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), se aprueba a principios de año. Ahí te asignan la plata, el recurso. En Saladillo nos tocaba, por el CUD, 120 millones de pesos. En ese momento hacíamos 40 cuadras de cordón cuneta. Uno se prepara para 40 cuadras de cordón cuneta. todavía no firmamos el convenio definitivo; recién ahora estamos por filmarlo, ayer lo entregamos. La cuestión técnica fue variando y de 40 cuadras pasamos 27 cuadras. Y si seguíamos demorándolo, íbamos a terminar en 20 o 15 cuadras. ¿Por qué? Porque con la inflación no son montos que se actualizan, que tienen redeterminación. Es esa plata y es esa plata a principios de año y es esa plata ahora y a fin de año va a ser esa plata. Entonces, eso dificulta mucho.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En nuestro caso, 120 millones de pesos era lo asignado; la obra se licitó en 156, y en vez de 40 estamos haciendo 27 cuadras. O sea, el proceso inflacionario nos complica y, por supuesto, nos hace invertir recursos. Acotar esos tiempos a dos meses como máximo, o a tres meses, nos permitiría aprovechar mucho más el recurso que nos asigna la Provincia, hacerlo en menos tiempo, ser mucho más eficientes y poder brindar mucho mejores o más cantidad de obra de las que podemos brindar. Eso también se planteó, se charló con el gobernador, y también se habló de la cuestión técnica con el viceministro, después, en una reunión aparte que tuvimos durante dos horas, donde contamos la problemática en cada lugar.

También hablamos del tema de los Torneos Bonaerenses. Tenemos la dificultad de que lo que nos asigna la Provincia por hotelería diaria es mucho menos que lo que realmente sale. El año pasado, la Provincia nos asignó 5000 y pico de pesos por día y por persona que participa en los Torneos. Este año, 15.000 creo que es el número que va a afectar. Pero la realidad es que, en Mar de Plata, la hotelería que se ofrece para los Torneos a los municipios está entre 23.000 y 30.000 pesos por día por persona. Hay un desfasaje muy grande. Y además, el municipio tiene que pagar sí o sí de contado, o sea, cuando termina la hotelería se le paga, en este caso al hotel. Igual que el transporte. El transporte que paga la Provincia no alcanza. El recurso por kilómetro de transporte no alcanza para afrontar realmente lo que los municipios ponen. Entonces, todo ese desfasaje, esa plata, que inclusive la Provincia no te lo manda el mismo mes, sino que por ahí demora cuatro o cinco meses o más, en algunos casos terminaron cobrando este mes, este año, a principios de año, lo que se había invertido el año pasado. Esa plata es una plata importante. En algunos casos son 20 millones, 30 millones, 60 millones, depende del municipio y depende de la cantidad de participantes que tengan. Bueno, eso también se lo planteamos al gobernador: actualizar los montos para hacerlos lo más real posible, y poder achicar el plazo de pago, para que todos los chicos de la provincia de Buenos Aires puedan disfrutar y participar y no tener ningún agujero económico por parte de las gestiones municipales.

Y el último tema que hablamos también, que en realidad fue uno de los primeros temas que hablamos, fue el tema del bono que comprometió Sergio Massa públicamente, que va a otorgar a los estatales nacionales. Bueno, a ver qué criterios tenía el gobernador. Él no tiene todavía una definición sobre el tema. También para él es imposible afrontar ese bono. Todos los municipios estamos con la posible apertura de paritarias. Nosotros no tenemos forma de emitir, forma de endeudarnos; nosotros tenemos un monto que es asignado por CUD, que es la coparticipación, y después tenemos un monto que podemos recaudar con una tasa cuyo aumento se aprobó a principios de año, y con eso tenemos que vivir. En nuestro caso, ya aprobamos el 80% a principios de año, y vamos a estar más del ciento y pico por ciento; la paritaria fue del 95% y tenemos que volver a abrir paritarias en pocos días. Y afrontar eso y agregarle a eso los bonos que está comprometiendo la Nación, la verdad que está bueno, porque todo el mundo se lo merece, pero deberíamos recibir algún ATP, alguna ayuda para que los municipios también puedan afrontarlo de la misma forma que lo hace Nación. Un poco ese es el planteo. Él comprende eso y también dice que él no fue consultado por la decisión que se tomó a nivel nacional. Y también lo que hemos planteado es que haya de alguna manera sintonía entre lo que van a hacer Nación, Provincia y los 135 municipios.

Así que eso fue, en líneas generales. Hubo algunos otros temas más, pero en líneas generales fueron los temas que se abordaron, en el término de una hora y media, casi dos, de reunión con el gobernador.

–Intendente, la verdad que siempre las reuniones con el gobernador son productivas y cordiales, más allá de los colores políticos de cada uno.

Sí, absolutamente. O sea, por supuesto que dialogamos de temas políticos; a él le encanta plantear lo suyo y a nosotros también. Pero con mucho respeto, con mucha tolerancia, con mucho diálogo. Eso es bueno, porque la verdad que es parte de lo que la Argentina necesita para salir adelante. Podemos caminar por distintas veredas, pero el rumbo tiene que ser el mismo, y eso es lo que muchas veces no se termina de entender. Me parece que a veces pretendemos resolver los temas desde la confrontación, desde el enfrentamiento, y no sirve. Si nosotros vamos a hablar con el gobernador es porque creemos que nos puede dar una mano para encaminar los temas que los municipios están afrontando. Si vamos a firmar un convenio es porque creemos y confiamos en que se va a poder concretar. Si estamos reclamando una obra es porque creemos que es importante para nuestro pueblo. Y el gobernador, si te la está dando, es porque cree que esa obra que estás pidiendo, ese recurso que estás planteando, es también genuino.

Me parece que ese es el diálogo más sano que le podemos brindar. Y los intendentes radicales tenemos la costumbre de generar un nivel de convivencia sano y democrático. Nos caracterizamos mucho por eso. Y creo que la reunión de ayer no faltó a ese código que venimos manifestando desde el primer día.