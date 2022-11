En Coronel Pringles, el Ejecutivo municipal está hace casi tres años a cargo de Lisandro Matzkin. Su gestión no ha estado exenta de críticas. GRUPOLAPROVINCIA.COM te informaba, por ejemplo, sobre los problemas del distrito en cuanto a la falta de una política en materia alimentaria y la ausencia de un “índice de prioridades” para la comuna.

En un diálogo exclusivo, el jefe del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante local, José Esteves, hizo hincapié en el problema de la falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, que termina por expulsarlos de Pringles, y en que el municipio no fomenta la creación de empleo privado.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué balance puede hacer de estos casi tres años de Lisandro Matzkin al frente del Ejecutivo municipal?

La realidad es que la pandemia nos ha dejado un aprendizaje tanto a oficialistas como a opositores, y nuestra responsabilidad desde el bloque del Frente de Todos en algunas circunstancias ha sido colaborar y generar puntos de apoyo para diferentes gestiones puntuales. Lisandro Matkin ha sido un gran articulador en ese sentido con la Provincia, con la Nación, pero esto habla justamente de que la Provincia tiene una intención muy marcada de generar federalismo y llegar a los 135 distritos, y Pringles no ha sido la excepción.

El balance que podríamos hacer en cuanto a gestión local, con fondos propios, es que ha sido muy baja, porque la agenda de la obra pública, de la inversión en educación, de la inversión en salud, ha sido básicamente marcada por la Provincia de Buenos Aires y nosotros hemos articulado, en conjunto con el intendente también. La relación ha sido en términos políticos bastante buena, porque hemos fortalecido el vínculo institucional poniéndonos un objetivo común, que es el beneficio de todos los vecinos y vecinas de Pringles.

Tenemos, por supuesto, nuestros cuestionamientos en términos locales. Nosotros hubiésemos invertido más en materia de seguridad vial, en una planta de reciclaje, que según el OPDS todavía no se encuentra en condiciones. Entiendo que lleva tiempo, pero nosotros hubiésemos puesto el énfasis en eso también. Así que hay un montón de cuestionamientos en términos locales y metodológicos, que nosotros venimos marcando con una conducta absolutamente propositiva y que intentamos revertir.

Destacamos la articulación con Provincia y con Nación, para no solamente recibir a funcionarios, sino también por los millones de pesos que se han dado en educación. Ahora en la localidad de Indio Rico vamos a tener un jardín de infantes cero kilómetro, que responde a una demanda histórica de los habitantes de nuestro distrito. Tenemos 190 obras de vivienda en ejecución entre Nación y Provincia. Eso también hace referencia a la articulación entre el municipio, el bloque que presido y la conducción de Axel Kicillof.

–Ustedes están recorriendo constantemente las distintas localidades del municipio. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan a diario los vecinos?

Tenemos un problema de comunicación entre las localidades. Nosotros tenemos una ciudad cabecera, que es Pringles, con 25.000 habitantes, y la otra localidad, que es Indio Rico, que tiene unos 1300 habitantes. No tenemos comunicación en términos de transporte; hay una problemática muy marcada con respecto a la atención de la salud. Por ejemplo, la sala no cuenta con pediatras, con fonoaudiólogos, y todo tiene que hacerse en la ciudad cabecera. Es una problemática que tenemos hace muchísimo tiempo y que tenemos que resolver. Lo venimos proponiendo hace mucho tiempo y no se resuelve. Y es algo que me parece que debería estar en la agenda de prioridad.

Por otro lado, lo que tenemos es también una problemática muy marcada respecto a la situación del empleo. No tenemos una posibilidad concreta de generar empleo en términos productivos, ya que es una ciudad que cuenta más de 1100 empleados municipales, por lo tanto el ámbito del trabajo y la economía circular están conformados por empleados municipales, el sector de los comercios y algunos sectores del agro. No tenemos la capacidad, todavía, de fomentar, incentivar, colaborar con el desarrollo pyme, con el desarrollo productivo, con las economías regionales, con el valor agregado, con la relación con otros municipios para poder establecer vínculos económicos. Y al no tener esa capacidad, tenemos una problemática muy grande de falta de empleo.

Por otra parte, si bien tenemos en marcha un montón de planes de vivienda, tenemos una demanda habitacional de casi 2000 familias, que para un distrito como el nuestro es muchísimo. Todo lo que se hace, por supuesto, es superador y es mejor, pero necesitamos que se vaya acrecentando, porque la problemática se va profundizando y eso nos preocupa.

Por otro lado, también, la expulsión de los jóvenes. Nosotros intentamos articular con universidades como la de Quilmes y otras para generar ofertas educativas para poder contener a nuestros jóvenes, pero la realidad es que muchas veces los terminamos expulsando. Consideramos que debemos poner el énfasis en el equilibrio: cuidar a nuestros abuelos y tratar de contener a nuestros jóvenes. Y muchas veces no sucede ninguna de las dos cosas. Esas son cuestiones que tienen que ser un eje central para el desarrollo de nuestra comunidad, porque según los números que pudimos ir marcando, tenemos una sociedad que tiene casi un 50% de adultos mayores. Eso claramente nos tiene que decir algo, nos tiene que marcar una agenda. Entendiendo ese diagnóstico, tenemos que empezar a generar políticas públicas que apunten en ese sentido.

–¿Y en la ciudad cabecera, Coronel Pringles, cuáles son las demandas frecuentes de los vecinos?

Nosotros tenemos uno de los salarios municipales más bajos de la sección, que es una cuestión que la tenemos que resolver también. Al ser tan alto el número de trabajadores, se dificulta mucho utilizar los fondos municipales y de la coparticipación para generar una cobertura total respecto de la masa salarial. Y eso no se está solucionando. Si tuviéramos un lineamiento productivo que centralice lo que es el empleo de lo público a lo privado, de alguna manera podríamos descomprimir en ese sentido, pero no se genera una sola política en términos municipales para fomentar la producción y el empleo genuino.

Tenemos un Parque Industrial que no cuenta con servicio de gas. Eso nos tiene que marcar un grado de responsabilidad de esta gestión, porque no solamente no tentamos a nadie a que venga a Coronel Pringles, sino que además no favorecemos a las empresas e industrias que ya están instaladas, no colaboramos con esa expansión. Esa expansión y esa producción que no se da, para nosotros, es un problema muy grande en términos de empleo, porque no pueden crecer. Eso es algo que realmente tenemos que solucionar en Coronel Pringles. En una de las últimas visitas de funcionarios de la Provincia hemos intentado generar esta articulación para poder instalar el gas en el Parque Industrial; lo estamos abordando y tratando de solucionarlo. Eso va a impactar de lleno en la economía circular de Pringles.

Después, los temas que te mencionaba: la demanda habitacional, la expulsión de los jóvenes, y el tema del ambiente, que entiendo que es una agenda nueva, que muchas veces debemos aggiornarnos, y que es absolutamente importante. Hay que profundizar en el cuidado, en la separación de residuos en origen, en la instalación de una planta de reciclaje que sea realmente una planta de reciclaje, que cumpla con las funciones que tiene que cumplir.

Hay un montón de cuestiones que tienen que resolverse en términos de coyuntura local, como es la fauna urbana. Contamos con un montón de animales en la vía pública y eso provoca un montón de otros problemas.

Desde el Concejo Deliberante y desde el bloque que presido tratamos de generar un diagnóstico certero de todo lo que sucede en Coronel Pringles y, a través de proyectos, ir generando posibles soluciones. Pudimos sacar un montón de cosas, como los descansos dominicales para los empleados de comercio, generar políticas de participación, impulsar diferentes proyectos que han sido de gran relevancia en Pringles. Y seguiremos trabajando para que eso suceda.