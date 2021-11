El intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, se refirió a la posibilidad de que la oposición sea convocada por el gobierno tras las elecciones generales para llegar a un acuerdo.

“Nosotros no somos solamente oposición, gobernamos provincias, municipios, tenemos una responsabilidad. Sí mañana me convoca el Gobernador para tratar de resolver el tema de seguridad, voy a ir. No voy a suspender mi rol institucional, gobierno para gente que me voto como no, y tengo que hacerlo con el gobierno provincial y nacional”, expresó.

Pero advirtió que “los acuerdos reales hay que buscarlos en el Congreso, y ahí vamos a estar dando una mano, ninguno de nosotros tiene el espíritu de poner el palo en la rueda, aunque nos lo hicieron”.

“Nada grave va a pasar en la Argentina si el 14 se repite el resultado de las PASO, es mucho más grave si ellos sienten que se los disculpó y pueden seguir haciendo las barbaridades que hicieron”, puntualizó