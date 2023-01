Recientemente, Jorge Ferraresi dejó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para volver a ocupar la intendencia de Avellaneda. Ya desde antes de su llegada al gobierno nacional, te informábamos sobre los duros cuestionamientos a su gestión, por su enfrentamiento con los trabajadores municipales, por no llevar el SAME al municipio por cuestiones políticas o por, directamente, tener “una doble moral”, entre otras cosas.

Ahora, Maximiliano Gallucci, jefe del bloque de concejales de Juntos, remarcó el malestar que existe por el aumento que Ferraresi dispuso en las tasas municipales. Además, señaló que se mantienen las falencias en cuanto a seguridad y dijo que se deben a que al intendente “no le importa” el tema.

Escuchá la entrevista:

20230116 Maximiliano Gallucci

–Mientras muchos municipios tienen como meta bajar las tasas municipales, en Avellaneda los impuestos continúan subiendo. Este año el incremento será superior al 80%. ¿Cómo repercute esto en los vecinos?

La realidad es que va a ser un aumento del 84% más un 5% que puede exceder. Va a terminar siendo un aumento del 89%. Y nosotros lo que vemos es eso. Vos ves un montón de municipios que están bajando las tasas y en Avellaneda es todo lo contrario. No sólo te suben la alícuota, el tarifazo que vos vas a pagar, sino que además también te crean nuevas tasas. Es todo lo contrario de lo que se está haciendo en la mayoría de los municipios, que están tratando de empezar a tener una visión de menos tasas con más trabajo. Hay proyectos que nosotros tenemos presentados en el Concejo ya hace tiempo, de disminución de tasas. Ahora presentamos también por el tema del aumento de la tasa de servicios generales. Lo que nosotros vemos, y lo hablamos con los vecinos, es que hoy es cada vez más difícil que los vecinos puedan pagar su tasa. Entonces generás morosidad en vecinos que nunca dejaron de pagar su tasa y ahora no pueden. Vos pensá que un departamento de 45 metros cuadrados va a pagar un mínimo de casi 5000 de pesos. Y a eso le tenés que sumar el alumbrado público, que está incluido en la boleta de Edesur. El otro día me decía un vecino de Domínico que paga $10.500 por un departamento en Mitre y Pierres y además los 1700 del alumbrado público. Me dijo: “Yo no lo puedo pagar. ¿Por qué me tengo que transformar en un deudor cuando la realidad es que yo pagué siempre?”

–Ante esta situación, desde la oposición están juntando firmas. Están en la calle, reciben los reclamos vecinales. ¿Hay malestar entre los ciudadanos por la decisión del Ejecutivo de continuar con el aumento de tasas?

Sí. Lo que estamos haciendo son dos cosas. Una es la juntada de firmas, que no es sólo para decir “no queremos que aumenten el 89%”, sino que también presentamos un proyecto para limitar el aumento, para que el aumento sea trimestral en lugar de ser anual. Porque en enero y febrero vos pagás lo mismo que vas a pagar en diciembre, con la inflación que tiene la Argentina, pero es todo junto. Entonces vos terminás pagando con la inflación de diciembre en enero. Nosotros planteamos que el aumento sea trimestral. Es un proyecto que ya está presentado en el Concejo. El intendente, si quiere, puede hacer mañana una sesión extraordinaria y lo tiene votado, porque él cuenta con la mayoría de los votos, tiene quince votos. Nosotros decimos que sea trimestral, que el porcentaje de aumento surja del promedio entre la inflación y el índice de la variación de aumento salarial. ¿Para qué? Para que nunca las tasas municipales le ganen a la inflación y mucho menos a los ingresos. Entendemos que es la forma más ordenada y más clara de que el municipio no pierda recaudación, porque nosotros tenemos que ser responsables con eso. Nosotros queremos ser gestión a partir del 11 de diciembre en el municipio, entonces no vamos a decir una cosa cuando somos oposición y después cuando llegamos al gobierno hacemos todo lo contrario. Somos consecuentes en lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, marcamos esa responsabilidad de que está bien que el municipio recaude, porque a través de la recaudación es como puede hacer y transformar, más allá de que el intendente hace todo lo contrario a lo que son las prioridades de la gente. A través de la recaudación es que las gestiones municipales funcionan. Entonces, nosotros lo presentamos y lo que estamos haciendo es la junta de firmas para decirle basta al aumento desmedido de las tasas municipales, pero por sobre todas las cosas es a favor de este proyecto, que lo que termina generando es un aumento mucho más razonable para las tasas.

–Recientemente usted ha manifestado que, sea quien sea el candidato de Juntos en Avellaneda, la oposición local a Jorge Ferraresi vencerá en las urnas. Están muy confiados pensando en las votaciones. ¿Por qué esta confianza?

No sólo tiene que ver con una cuestión de confianza, sino que también tiene que ver con una cuestión de responsabilidad. Lo que estamos haciendo ahora es preparándonos para gobernar. Porque de ninguna manera queremos ir a una elección solamente para ganar y después vemos qué hacemos. Entonces, lo que estamos haciendo, que es lo más importante de todo, es trabajar en el verdadero plan de gobierno. Todos los que formamos JxC en Avellaneda estamos trabajando en un plan de gobierno local. Obviamente, en conjunto con algunas cuestiones provinciales y nacionales, porque para que Avellaneda se transforme, se tiene que transformar de la mano de la Nación y de la Provincia. De eso nosotros somos conscientes y lo planteamos siempre. Lo que estamos haciendo es trabajar en el qué y cómo. Porque cuando salís a la calle y hablás con la gente, la gente no te pregunta quién va a hacer, lo que te pregunta es qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Estamos trabajando en eso. Y después, hay muchos dirigentes que tenemos el sueño o la ambición política de ser intendentes. Pero acá lo más importante de todo es este proyecto, este plan de gobierno. Después, quién lo encabece lo va a dirimir la gente en unas PASO y decidirá quién es el que cree que mejor puede llevar adelante ese plan de gobierno. Pero lo que está claro es que la oposición está unida y estamos trabajando en conjunto.

–Usted siempre hace mucho hincapié en la inseguridad. El municipio destina sólo un 3% de su presupuesto a la seguridad. ¿Cómo está la situación del delito en Avellaneda?

Por empezar, somos uno de los municipios con la tasa más alta de delitos. Y eso solamente surge del desagregado del 911, porque en Avellaneda tampoco tenés fuentes de acceso a los índices reales. Hoy solamente es lo que se denuncia, pero vos sabés que lo que se denuncia es el 20% del delito. Cuando te roban un celular, salvo que te roben el documento, que tenés que ir a hacer la denuncia para volver a tenerlo, la verdad es que no se hace la denuncia. Entonces, tenés poco foco de recepción de denuncias. Con ese poco foco, ya ahí nosotros tenemos índices muy elevados. La cuestión que siempre planteamos es que no es una casualidad, sino que es una consecuencia de tener una gestión municipal con un intendente al que no le importa la seguridad. Surge de los datos que ellos nos dan, que son el presupuesto y la rendición de cuentas. Vos ahí te das cuenta. Porque le podés poner el nombre que quieras: secretaría, ministerio. Ahora, lo importante es cuántos fondos van ahí para que funcione. Porque vos podés tener el mejor auto, pero si no le cargás nafta... un auto malo va a andar mejor que el otro porque tiene nafta. Bueno, esto es lo mismo.

Hoy tenemos una gestión municipal a la que no le importa la seguridad, que no le destina fondos, y que no cree en la seguridad. Digo que no cree en la seguridad es porque nosotros presentamos un montón de proyectos. Yo presenté hace unos meses un proyecto de sistema municipal de seguridad pública. Es un proyecto que marca todo el plan de acción para llevar adelante en el tema de seguridad: creación de un cuerpo municipal de seguridad, senderos seguros, mapa del delito, ojos en alerta, foros de participación ciudadana... Son todos los lineamientos que le permitirían al municipio afrontar la inseguridad y hacerse cargo. Bueno, el municipio prefiere mirar para otro costado y decir que es culpa de la Provincia. Lo único que tiene que ver la Provincia con la seguridad es que los policías son bonaerenses. Ahora, como pasa eso, ellos creen que no puede haber otra postura desde el municipio. Y los municipios que mejor funcionan en el tema seguridad son los que han tomado el tema como propio. Ahí vemos municipios como San Miguel, Tigre (para no solamente hablar de municipios de JxC), Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, que tienen el mismo presupuesto que nosotros. Porque también hay que ser claro: tenemos el quinto presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Somos uno de los municipios más ricos de la provincia de Buenos Aires. Y Avellaneda no está en las mismas condiciones que la plata que recibe. ¿Está mejor que otros municipios aledaños? Y, puede ser que esté mejor. Ahora, estar mejor no quiere decir estar bien. Avellaneda no está bien.

¿Por qué digo que no está bien? Porque lo mido por la cantidad de recursos que tiene, la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene, la cantidad de fondos y de obras y cuestiones que podría tener y no lo tiene. Hoy Avellaneda perdió su identidad. Dejó de ser una ciudad pujante y productiva para ser solamente una ciudad de paso. Ya la gente no elige Avellaneda para vivir. Lo que hace la gestión de Jorge Ferraresi es atentar contra el vecino que vive en Avellaneda. Vos ves que te hace esta plaza, te hace aquella y la otra. Pero con el presupuesto que tiene Avellaneda tendríamos que estar en otras condiciones. No se invierte en salud, no se invierte en seguridad, no se invierte en producción, en trabajo. Queda un municipio que es un municipio del pasto sintético, el cemento y la repavimentación de siempre las mismas calles. Se hace lo que se ve: es una gestión cosmética. Ahora, cuando vos le quitás el maquillaje, ahí te das cuenta de si estás bien o no. Bueno, acá nosotros no estamos bien