El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, no es ajeno a las fuertes críticas por su desempeño al frente del municipio. Y así te lo hemos venido contando. Desde los cuestionamientos por su “modelo de Estado ausente” hasta las quejas por la suba de tasas municipales, y hasta acusaciones de ser “un gran fabulador”, las evaluaciones negativas sobre su labor son una constante.

El concejal Maximiliano Gallucci, de Juntos por el Cambio (JxC), dialogó con nosotros sobre la situación del distrito y mencionó la inseguridad y la falta de un enfoque productivo como algunos de los principales problemas que aquejan a los vecinos. “Avellaneda no tiene un problema de plata; tiene un problema de prioridades”, definió.

–De acuerdo a su experiencia política y como vecino de la ciudad, ¿qué expectativas tiene con respecto a las elecciones, en las que por JxC se presentará Lucas Yacob, que intentará destronar a Jorge Ferraresi de la intendencia?

Nosotros siempre dijimos, desde el primer momento, que las PASO eran la herramienta a partir de la cual el vecino definía quién consideraba que lo iba a representar. Obviamente, las elecciones, las PASO definieron un candidato, y ahora estamos trabajando en conjunto con el mismo objetivo, que es ganar Avellaneda, ganar la provincia de Buenos Aires y ganar, obviamente, la Nación. Porque en un municipio solo no podés hacer las transformaciones reales. Esto tiene que ser, como yo siempre digo, la “triple corona”, porque a partir de un trabajo en conjunto es donde vos podés hacer las transformaciones reales y profundas.

–Pensando en esta posibilidad de que JxC gobierne la ciudad, ¿cuáles son los ejes a trabajar de manera inmediata, aquellas falencias o debilidades que notan de estos años de gestión de Jorge Ferraresi en la ciudad?

Mirá, nosotros lo que vemos es, primero, la seguridad. Nosotros tenemos un municipio donde la gestión municipal no se hace cargo del problema de la inseguridad. Lo que único que vos escuchás es que el problema de la inseguridad es un problema provincial porque la seguridad es una competencia y una facultad de la Provincia. Y eso no es cierto. Eso es una discusión que lo único que hace es dejar a los vecinos rehenes de los delincuentes. Nosotros lo planteamos siempre, y no solamente en una campaña electoral. Lo venimos hablando ya hace mucho tiempo, porque también nosotros tenemos proyectos presentados al respecto.

Maximiliano Gallucci.

Yo en lo personal tengo un proyecto presentado, que es el Sistema Municipal de Seguridad Pública, que es todo el ordenamiento jurídico para que el intendente se haga cargo de la seguridad. Sobre todo la prevención: estar en el día a día para que nosotros los vecinos vivamos cada día más seguros. Ahora, si vos tenés una gestión municipal que a la seguridad no solo no la tiene como prioridad sino que le destina cada vez menos fondos... Hoy tenés un municipio que le destina el 3% del presupuesto. O sea, le destina 1770 millones a la seguridad y 2200 al Museo del Fútbol. Entonces, no tenés un problema de plata en Avellaneda; tenés un problema de prioridades.

Y ahí tenemos la primera diferenciación grande. Nosotros queremos salir tranquilos a la calle, que cuando nos tomamos el colectivo no tengamos miedo de estar parados en una parada de colectivo, que cuando vamos a nuestra pyme no tengamos miedo de entrar a las seis de la mañana. Eso es lo que vivimos, y eso es lo que nosotros queremos que no pase. Porque lo vivimos nosotros. Claramente el que no vive eso no siente la sensación. Ahora, yo sí me tomo el bondi. Yo sí viajo en colectivo. Yo sí tengo mi pyme y entro a las seis de la mañana, o mi viejo y mi vieja entran a las seis de la mañana. Nosotros vivimos, y estamos de los dos lados del mostrador. Ahora, todos los vecinos, los 370.939 vecinos que tiene Avellaneda, sufren el problema de la inseguridad. Y tenemos un municipio que no se hace cargo.

Otro problema más grave que tenemos es la cuestión productiva. Avellaneda era sinónimo de trabajo. Y hoy, desde ya hace muchos años, Avellaneda dejó de ser un municipio productivo. ¿Por qué? Porque la única política productiva que vos tenés son aumentos desmedidos de tasas. O sea, lo único que le interesa la parte comercial e industrial a la gestión municipal es sacarle plata a través de las tasas. ¿Y eso qué termina haciendo? Terminás transformándolo en un municipio improductivo. Terminás transformándolo en un municipio donde nadie quiera producir, donde nadie quiera poner un comercio, donde las habilitaciones son eternas, no se habilitan nunca.

–Recuerdo el caso de Tres de Febrero, por ejemplo, con Diego Valenzuela, que lleva adelante un plan muy importante de quita de tasas, y también facilidades para las habilitaciones. ¿Esto se puede también desarrollar en Avellaneda si hay intención por parte del Ejecutivo?

Tenés que tener la decisión. Diego es el claro ejemplo de que un municipio puede volverse un municipio productivo o puede seguir siendo un municipio productivo. Nosotros con Tres de Febrero tenemos muchas similitudes. Nacimos de la misma manera. Una ciudad rodeada de fábricas, de comercios, de talleres.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Tres de Febrero y Avellaneda tienen comportamientos muy similares, una composición similar. Y hoy el intendente lo tiene en sus manos. El Régimen de Simplificación y Promoción del Sector Productivo y Comercial está presentado en el Concejo Deliberante hace un año y medio. Ahí nosotros generamos un régimen de simplificación, pero también un régimen de promoción, para hacer que Avellaneda sea un municipio donde el sector productivo vuelva a creer que es un lugar donde se puede producir. Que Avellaneda sea un lugar que vuelva a ser sinónimo de trabajo, porque vos vas a Avellaneda y decís hay puestos de laburo, porque tenés un proyecto como Avellaneda Productiva. Entonces generás incentivos. Decís: “¿Dónde me voy a instalar? Y, voy a Avellaneda, que es un municipio amigable con lo productivo”. Y eso es lo que Avellaneda hoy no tiene. Hoy Avellaneda el único que empleo que tiene es el empleo público.

En Avellaneda no hay un problema de plata, hay un problema de prioridades. Y eso es lo que nosotros venimos planteando. Y no solo lo planteamos en una campaña electoral, ¿eh? Cada uno de los proyectos que venimos presentando desde el bloque tiene que ver con eso.

–Pensando en las elecciones a nivel local, y en esto que comentaba usted: la decisión que han tomado desde el espacio de JxC de trabajar en conjunto con Lucas Yacob tras la interna, ¿por qué los vecinos deberían darle su voto de confianza a él en el mes de octubre?

Lucas Yacob.

Mirá, nosotros siempre planteamos qué es lo que nosotros queremos hacer y cuál es nuestro modelo de ciudad. También tenemos que leer los resultados electorales. Si vos tenés un intendente que sacó un 49% de los votos, o casi un 50%, hay que mirar las dos partes del vaso. Hay otro 50% quy dice yo no quiero esto. Nosotros venimos trabajando y nos venimos preparando, y tenemos el equipo para llevarlo adelante. Nosotros somos una alternativa de gobierno al gobierno municipal, pero también somos una alternativa de gobierno nacional y provincial.

Entonces, nosotros queremos trabajar para esas cuestiones profundas que hay que hacer. Porque en Avellaneda vos ves todo lindo a los ojos todo. Ahora, el problema está en que no tenés que gestionar lo que se ve, donde se ve, para que se vea; vos tenés que generar el mantenimiento preventivo para que cuando llueva no te inundes. ¿Y qué nos pasa hoy a nosotros? Llueve y se inunda. Ahora, el día de sol sí, la plaza está radiante, tenés palmeras. Pero no tenés las obras centrales que tenés que hacer. Los arroyos, el Sarandí y el Santo Domingo: tenemos un grave problema porque no tenés mantenimiento. Entonces, como no tenés mantenimiento, cada vez tan peor. Pero claro: se ve cuando llueve, se ve cuando tenés una cuestión de mucha caída de agua y ves que empieza a salir agua por todos lados. Es lo que también tenemos que trabajar. Y esas son las cuestiones prioritarias.

Por eso nosotros queremos llegar al gobierno municipal. Porque nuestras prioridades son los problemas de la gente. Porque nosotros somos vecinos de Avellaneda. Porque nosotros, no solo sabemos porque vivimos en Avellaneda, sino porque estamos continuamente en la calle escuchando al vecino de Avellaneda. Mi trabajo de estar todos los días en la calle, escuchando a los vecinos desde siempre, no tiene que ver con una campaña electoral. Tiene que ver con una forma de trabajar. Porque a veces, a partir de la escucha, nosotros presentamos los proyectos en el Concejo Deliberante, para solucionar esos problemas. Nosotros venimos a trabajar para eso. Y con Lucas venimos trabajando de esa misma manera.

Lo que planteamos es: Estos somos nosotros, y esto es lo que nosotros queremos hacer.