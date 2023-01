La gestión de Jorge Etcheverry al frente del municipio de Lobos deja bastante que desear, afirma el concejal Matías Thea (FdT), quien en una ocasión anterior ya había detallado problemas irresueltos que sufren los vecinos como la falta de obras y el déficit habitacional.

Ahora, en un nuevo diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Thea pone el foco en el problema de la inseguridad y en la inacción del jefe comunal al respecto.

MIRÁ TAMBIÉN Lanús avanza en la puesta en valor del espacio público

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230118 Matías Thea

–Usted ha señalado en más de una oportunidad, y en esto coinciden sus compañeros de bloque, que en Lobos hay un “abandono total” por parte de la gestión de Jorge Etcheverry. ¿En qué áreas nota este abandono?

MIRÁ TAMBIÉN Bolívar fue sede de una nueva jornada del Programa Mercados Bonaerenses

Lo que nosotros notamos, no sólo como concejales sino también como vecinos, es el abandono de la gestión para dar solución y respuesta a problemáticas puntuales y concretas de nuestros vecinos. Por ejemplo, no se gestionó, en los casi ocho años de gestión que lleva Juntos por el Cambio (JxC) aquí en Lobos, un plan de viviendas para atender la demanda. Hoy Lobos tiene una demanda habitacional de cerca de 3000 viviendas y el único plan de viviendas que se comenzó, en el año 2017, bajo la gobernación de Marí­a Eugenia Vidal, fueron treinta viviendas, de las cuales no pudieron terminar ni veinte, porque las dejaron paralizadas y frenadas. Al día de hoy no presentó ante el Insituto de la Vivienda ni ante ningún otro organismo nacional ni provincial un plan de viviendas. No se amplió la red cloacal. Lobos es una ciudad de cerca de 47.000 habitantes y sólo el 26% tiene el servicio de cloacas. Ahora estamos atravesando, a raíz de la sequía, el problema de que hay distintos sectores de la ciudad que no tienen agua; pero durante los siete años y moneditas de esta gestión no se hicieron perforaciones de agua. Se iban reemplazando los pozos que se daban de baja, pero nunca fue un gobierno previsor de decir, “bueno, la ciudad va creciendo demográficamente, ampliemos la red”. Estamos atravesando un problema de seguridad muy importante y en siete años todavía no conocemos un plan de seguridad integral implementado por este municipio. Lo único que se hace es comprar cámaras y colocar cámaras, pero en lo que es prevención no se trabaja. Entonces, vemos un abandono del Estado municipal en todos los aspectos que hacen a nuestra vida cotidiana y que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos, ¿no?

–Me gustaría centrarme en el punto de la inseguridad. ¿Ha crecido notablemente? ¿Usted nota esta preocupación en los vecinos?

Sí, ha crecido notablemente. Estamos sufriendo hechos delictivos que antes no sucedían. Por ejemplo, los llamados motochorros, que antes no había. Nosotros tuvimos reuniones con diferentes referentes provinciales en materia de seguridad. Y, aparte de tener una crecida en la ola delictiva, lo que nos comentaban es que muchas veces los vecinos no se acercan a realizar la denuncia, entonces eso hace que en las estadísticas siempre nos encontremos con hechos delictivos dentro de la media. Lo que nosotros le pedimos a la población es que ante un hecho delictivo se acerque a la comisaría y haga la denuncia correspondiente. Pero eso va en paralelo a lo que debería hacer la Secretaría de Seguridad de nuestro municipio, que lo único que escuchamos que hace es quejarse de que la Provincia no envía fondos o no envía patrulleros o no envía gente. Cuando, en realidad, la parte preventiva la tendrían que trabajar desde un plan de seguridad local.

Matías Thea.

–En la mayoría de los municipios hay barrios o zonas donde se hacen obras, donde los vecinos viven con mayores comodidades, y otros, lamentablemente, no están en el radar del Ejecutivo local. ¿Pasa esto en Lobos? ¿Hay barrios postergados?

Sí, hay barrios postergados. Una de las diferencias con nuestra gestión, que fue de 2003

a 2015, es que todos esos barrios que antiguamente eran denominados populares o postergados se incluyeron en el ejido urbano. Se empezó a trabajar muy fuertemente, por ejemplo, en la erradicación de las zanjas a cielo abierto, colocando cordón cuneta, con todos los beneficios que eso trae. Se trabajó fuertemente la conectividad, para que los medios de transporte público lleguen a esos lugares. Se asfaltaron muchísimas calles de tierra o se mejoraron con distintos productos y distintas técnicas. Se cambiaron las luminarias también. Y lo que vemos es que desde que está esta gestión no hay tareas de mantenimiento en esas áreas. Vemos que esos barrios volvieron a ser los barrios postergados, ¿no?

–Pensando ya en las elecciones de este año, me imagino que desde el FdT a nivel local están trabajando arduamente para recuperar el municipio. ¿Con qué expectativas se aproximan a los comicios?

Nosotros venimos trabajando no solamente para recuperar el municipio sino para transformar y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Vos imaginate que toda la obra, poca o mucha, que se está ejecutando en nuestro distrito, viene a través de Provincia y de Nación. Y en la mayoría de los casos son gestiones que venimos haciendo desde nuestro bloque ante los diferentes referentes provinciales, ministerios y secretarías. Venimos trabajando y les venimos demostrando a nuestros vecinos que, si la Provincia tiene a Lobos en la agenda, lo tiene en el radar de los municipios en los que se está haciendo una fuerte inversión, lo que queremos hacerles notar a los vecinos es que, si tienen un municipio gobernado por Cambiemos y así y todo la Provincia invierte, nosotros queremos recuperar el municipio para trabajar en conjunto con la Provincia y que Lobos avance nuevamente, y no que siga retrocediendo como está pasando ahora.