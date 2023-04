–El PRO bonaerense volvió a reunir a dirigentes, en este caso, en el municipio de Lanús; usted fue de la partida. ¿Han podido definir algún avance en términos de la estrategia electoral, en medio de esta fuerte interna que crece cada vez más entre (Patricia) Bullrich y (Horacio Rodrí­guez) Larreta?

Sí, participé del encuentro. Me toca a mí representar a la segunda sección electoral en esa mesa que se junta una vez por semana, que lo hace generalmente en forma virtual; esta vez fue presencial, en Lanús. Se tratan muchas temáticas. Cada uno expone alguna problemática en particular. Generalmente los intendentes reflejamos nuestros temas de vinculación con la Provincia, llámese el programa Manos a la Obra, algunos convenios incumplidos, los que tienen algún hospital municipal, las deudas de IOMA. Y también, obviamente, se trata la temática de la provincia, la problemática que tiene, en un proceso electoral en el que casi estamos desembocando. También viendo alternativas: algunas amenazas que ha hecho el gobernador de alguna intención de desdoblamiento, que no está muy clara. Eso a lo mejor puede generar un cambio de las reglas ahora a muy poquito de competir. Así que se analizaron esas cuestiones, pero no mucho más que eso.

–Ayer hablaba con Adrián Urreli, que también participó de este encuentro, y me decía: “Nosotros no podemos todavía definir una estrategia electoral hasta que Patricia Bullrich no determine quién es su candidato en Provincia”.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

MIRÁ TAMBIÉN Echarren firmó una histórica recuperación de tierras

Claro. Adrián ha sido más preciso. Yo creo que es una realidad lo que plantea. Porque muchas de las cosas que hoy se están analizando, se están pensando o repensando, siempre creyendo en la buena fe de todo el espacio y de cómo eso nos permite ganar la Provincia, que es un gran objetivo en esa mesa, es cierto, como las boletas distritales o locales tienen que tener una venia, el que sería candidato a gobernador es el que ordena esa boleta, claro, es indispensable que esas cosas se resuelvan y que, una vez resueltas, se pueda pasar a lo distrital.

–Usted mencionaba la decisión de (Axel) Kicillof de llamar a elecciones en la provincia el 13 de agosto, pero sin especificar la fecha de las generales. ¿Cómo analiza esta jugada del gobernador?

Bueno, entendemos que es una forma de especular con cuestiones que no hacen bien a nadie de la democracia. Dejar abiertas reglas, en esas reglas generar muchas especulaciones de “si una persona va, podemos ir en una fecha y si no va, podemos ir en otra”. No es un buen gesto para la democracia. Creo que son cosas que devalúan el sistema.

–¿Especula el gobernador al hacer esta jugada?

Todo hace entrever que se trata de una especulación, exactamente, porque, si no, definiría la fecha y punto. Esperemos que se clarifique lo antes posible, porque forma parte de lo que hay que aportarles a nuestros bonaerenses.