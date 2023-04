El intendente de José C. Paz Mario Ishii encabezó la presentación actual del sistema HAIFU medical del Hospital Oncológico de José C. Paz para el tratamiento de tumores, en comunicación directa con el Centro HIFU del Hospital Universitario Mútua de Terrassa (Barcelona, España).

Te puede interesar:

José C. Paz: la Municipalidad fortalece el proceso educativo y futuro ejercicio profesional de pasantes

De la compañía Chongqing HAIFU Medical Technology Co. Ltd. estuvieron presentes la Directora Departamento Ventas Rosie Xing y el Gerente Regional para Iberoamérica del Departamento de Negocios Internacionales Armando Gu; la Secretaria Administrativa de Salud Claudia López; del Hospital Oncológico “Victoria Irene Ishii” de José C. Paz, el nuevo Director General Dr. Gustavo Bertani; el Director del sector Haifu del nosocomio paceño, Dr. Federico Ketten; desde España disertó el Dr. Jordi Rodríguez.

MIRÁ TAMBIÉN Mussi destacó el plan de obras de energía eléctrica que presentó Massa

El evento desarrollado en el hall central del Hospital Oncológico de la comuna contó con un centenar de profesionales, directores de todos los hospitales municipales, enfermeros, trabajadores y trabajadoras de la salud.

Al respecto, Ishii comentó que “ha evolucionado mucho Haifu, fuimos los primeros en Latinoamérica en obtener esta tecnología y ojalá puedan continuar trayendo pacientes de todos lados, el Hospital Oncológico va crecer muchísimo, hemos incorporado nuevos médicos, esperemos que los profesionales nos traigan los pacientes, acá atenderse es gratis, tengan o no obra social se atienden igual”.

Rosie Xing exclamó: “Estoy muy contenta que haya tantos colegas en la salud que están aquí presentes esta tarde, esperamos que más colegas puedan incorporarse en esta gran familia que es Haifu. Es un gusto haber conocido al amigo Mario porque él tiene una vista a largo plazo, siempre está mirando el futuro, Mario es el primer político que llegó a la empresa y pidió el precio más bajo, tanto José C. Paz como su grupo médico del Hospital Oncológico son muy reconocidos a nivel internacional porque cada vez que viene una visita de China o internacional ponemos los videos donde el Intendente dijo que no se puede medir la vida el día de la inauguración y que va a trabajar hasta la última gota de su sangre”.

El hospital oncológico municipal se inauguró el 9 de noviembre de 2017 gracias a la firma de importantes acuerdos que realizó el intendente Mario Ishii en la Ciudad de Xiangyang (República Popular de China) permitiendo que José C. Paz ocupe el primer puesto en Argentina y el número dieciocho en el mundo en poseer dicha tecnología. El acuerdo con la fábrica HAIFU, permitió la llegada de una máquina que opera a través de una técnica no invasiva diferentes tipos de tumores tanto malignos como benignos, actualmente ya fueron tratados 200 pacientes en el distrito