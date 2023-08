El temporal que ayer azotó a La Plata no sólo reflotó el miedo de los habitantes de la capital bonaerense a que se repita la tragedia de abril de 2013, cuando cerca de un centenar de personas murieron en una gigantesca inundación; también reeditó las críticas al actual intendente, Julio Garro, por el “abandono” y “deterioro” de la ciudad.

La concejal Ana Negrete, de Unión por la Patria (UxP), apuntó contra el alcalde platense por la falta de planificación para este tipo de cuestiones, aun luego de la experiencia de 2013. “Cuando hablan de ‘plan de contingencia’, mienten”, apunta la edil; “los vecinos ven que se les empiezan a inundar las casas y no saben qué hacer”.

Escuchá la entrevista:

–¿Cómo es la situación que se vive hoy en los barrios de la ciudad de La Plata, tras el inmenso temporal que azotó la región?

Mirá, la situación es una situación a la que lamentablemente los platenses y la platenses estamos, no quiero decir acostumbrados, pero sí que lo hemos visto, de hecho, hace pocos meses; que son situaciones muy complejas en algunos barrios de nuestra ciudad, especialmente en la zona oeste, después en la zona sur en Los Hornos, en Villa Elvira, en Arana, en Sicardi, que hacen que las calles estén muy anegadas, que haya caída de árboles, que haya algunos desbordes de arroyos, y una gran inacción del Estado municipal.

Ante eso, también nuestra comunidad está acostumbrada (por suerte, vamos a decirlo) a la solidaridad y a la organización. También lo que hemos visto es la articulación de organizaciones territoriales, organizaciones políticas, vecinos y vecinas solidarias de nuestra ciudad, tratando de ayudar a quienes la están pasando mal.

–Usted señalaba la falta de acción del gobierno municipal. Lamentablemente, y tras el trágico 2 de abril que vivieron los platenses y las platenses, parece que no entran en razón. No hay políticas públicas al respecto, no hay infraestructura acorde a la situación de la ciudad para paliar estas situaciones. ¿Cómo recepciona esta demanda por parte de los vecinos?

Los vecinos, obviamente, están cansados, están enojados. Hay cosas que vemos todos los días y que alertamos todos los días que tienen que ver con la falta de mantenimiento de la infraestructura en cada uno de nuestros barrios, por fuera del casco histórico de la ciudad. Y es algo que en el Concejo Deliberante nosotros lo hemos planteado muchas veces y hemos tenido grandes discusiones con el Ejecutivo municipal o con su representación en el Concejo Deliberante. Cuando hablan del plan de contingencia, por ejemplo, mienten. Nosotros vimos cómo nuestros vecinos y nuestras vecinas, cuando se les empiezan a inundar sus casas, no saben qué hacer. No saben a dónde ir, no hay centros de referencia que ya sepamos.

El intendente Garro, este año, en la apertura de sesiones, hablaba de que no nos vamos a inundar más, de que ya pasó a la historia esa situación en la ciudad de La Plata, y hablaba del plan de contingencia. Y nuestro planteo tenía que ver con eso: no hay plan de contingencia si no lo conocen los vecinos y vecinas, si no saben qué hacer cuando hay una tormenta como la de la noche de anteayer y el día de ayer.

Entonces, esas cosas se convierten en mentiras. No sería preocupante que sea una mentira porque sólo se diga, sino que afectan a un montón de vecinos y vecinas que, la verdad, lo sufren y la pasan mal.

–Bueno, cada vez que hablamos con usted, marcamos algo que tiene que ver con un claro accionar del gobierno municipal y es mostrarse continuamente en las redes, estar más enfocado en las redes sociales, en el mundo digital, que en gestionar en forma concreta para los vecinos. ¿Acá se volvió a notar una vez más esta situación con el intendente Julio Garro, más enfocado en la campaña que en gestionar?

Sí, y echarles la culpa a otros. Garro es un gran enunciador de que la responsabilidad la tienen otros y otras. Digo, cuando pasan cosas en nuestra ciudad, las cosas buenas las hace él y las malas son responsabilidad del gobierno de la provincia. Y nosotros sabemos que no es así y además nuestros vecinos y vecinas saben.

Las redes tienen un límite, que es cuando vos estás con los vecinos que sufren, con los ciudadanos que ayer tenían, en muchísimos casos, el agua hasta la rodilla o hasta la cintura. No hay red que valga, no hay red social que tape la bronca, la indignación, el miedo, el sufrimiento. Pero sí hay un montón de gente que se junta y que solidariamente, con responsabilidades políticas como son las nuestras, tratamos de hacer lo mejor y estar más cerca, porque sabemos que ese es el modo de transformar las cosas.