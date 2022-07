En De La Garma se realizó con gran éxito un nuevo aniversario por el Día de la Independencia en el concurrió gran marco de gente a un día tan importante para todos los argentinos. El acto protocolar se realizó en la Plaza de Independencia en el que se hicieron presente distintas instituciones educativas, deportivas y de distintas áreas de la localidad de De La Garma acompañado del delegado Santiago Caparros y representantes de la delegación.

A su vez estuvo presente el intendente Marcelo Santillán junto a la secretaria de Gobierno y Hacienda Susana Suarez, autoridades municipales, consejeros escolares del distrito, efectivos policiales y bomberos de De La Garma como también Bomberos Voluntarios de Gonzales Chaves.

La jornada comenzó con palabras de la directora de la Biblioteca Popular Víctor H. Barrera, Ana Rivero, en el que se refirió al Día de la Independencia con una reseña histórica sobre ese día tan especial.

Santillán fue la siguiente persona en aludir un discurso en el que a través de una pequeña reseña sobre la Independencia, da un importante resalto sobre la actualidad del país. “No hemos logrado vencer el centralismo de AMBA, en donde no nos sentimos identificados con ese centralismo, sino que nos identificamos como provincianos. No podemos decir que tenemos independencia cuando seguimos subordinados al Fondo Monetario Internacional, y no les da ordenanzas a distintos partidos políticos, le está dando órdenes a todo el pueblo argentino”.

“Debemos revelarnos ante esta situación, y la forma de revelarnos es escuchándonos, por eso me parece oportuno que a través de este día tomemos conciencia que no estamos cumpliendo con el mandato histórico de 1816 y que el pueblo argentino no está dispuesto a recibir daños, si a hacer sacrificio para que cada uno pueda vivir dignamente. No nos olvidemos que Latinoamérica es la potencia productora de energía, minerales y alimentos”, subrayó.

Finalizado el discurso se llevó a cabo un tradicional baile popular de Folclore por un grupo de danzas de la localidad. Al realizarse dicho baile, los festejos por el 9 de julio siguieron en el gimnasio del Club Deportivo Garmense. En el dicho gimnasio se presentaron distintos artistas locales y de la zona en el que realizaron danzas, música, espectáculos y demás eventos que caracterizan la tradición argentina