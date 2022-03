El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, dejó abierto el periodo de sesiones ordinarias del Concejo deliberante de este año, con la presencia de concejales, funcionarios, militantes, representantes de instituciones, y público en general.

Durante la sesión, en la cual participaron los 16 ediles de los dos bloques del deliberativo, Salomón expuso el trabajo de todo un año de gestión comunal, haciendo énfasis en detallar cada una de las acciones emprendidas en las distintas secretarías, subsecretarías y direcciones que componen el gabinete.

En su discurso, el jefe comunal englobó todo en cinco ejes principales que fueron Seguridad, Integridad y Diversidad, Sustentabilidad, Estado Activo y Eficaz, y Planificación y Servicios. En cada uno desglosó los programas y emprendimientos que se desarrollaron, además de anunciar distintas obras y acciones para este año.

Por otro lado, recordó a las víctimas de la pandemia de Covid-19, resaltó que los casos sin justicia de Marisol Oyhanart y Roberto Domínguez siguen siendo para él “un motivo de preocupación”, homenajeó a “Pirincho” Cicaré a poco de cumplirse dos meses de su partida, y expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano en estos momentos de guerra.

“Gobernar esta ciudad es la mayor responsabilidad que me ha otorgado en la vida. Reconocer mis limitaciones siempre será mi mayor fortaleza y saber que la misión aún no ha sido concluida, es lo que me permite vivir con mucha pasión cada día”, resaltó